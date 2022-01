El diseñador Nino Cerruti ha muerto a los 91 años. Era todo un icono de la moda italiana y uno de los nombres clave de la revolución en el vestir: el escenario de sus mayores éxitos fue la década de los 60 del siglo XX y su reinado se extendió sobre todo en el universo masculino. El modista ha muerto en Vercelli (localidad situada en el norte de Italia) y la prensa pone hoy en valor su trayectoria y su legado. Cerruti ha muerto a "raíz de unas complicaciones tras una operación de cadera", dicen los diarios italianos. Arrasó en la moda y puso su elegante sello en el cine, vistiendo a Faye Dunaway en Bonnie & Clyde, a Jean Paul Belmondo y Alain Delon en Borsalino e incluso a Richard Gere en Prety Woman. Suzy Menkes, una de las voces más respetadas del periodismo de moda, le define como el 'filósofo de la moda' y como el hombre que reinventó el traje como prenda cómoda y plegable en los años 60 y que habló sobre la filosofía del vestir. "Hoy en día la ciencia domina el mundo y esto oprime nuestra libertad. ¡La moda no es científica, es fantasía!", decía el modista italiano.

La despedida de Giorgio Armani

El diseñador italiano Nino Cerruti (nacido el 25 de septiembre de 1939) fundó su casa de modas en París el año 1967. Desde entonces ha tenido discípulos talentosos como el ya citado Giorgio Armani, que trabajó con él por casi una década antes de fundar su emporio. Otros de los creadores que hoy tienen fama internacional empezaron junto al italiano, entre ellos, algunos tan relevantes como Narciso Rodríguez, Roberto Menichetti, Peter Speliopoulos, David Cardona, Jean Paul Knott y Stefano Pilati.

"Con gran tristeza me entero del fallecimiento de Nino Cerruti. Aunque con los años perdimos el contacto, siempre lo he considerado una de las personas que ha tenido una influencia real y positiva en mi vida. Él fue quien forjó mi gusto por la sastrería refinada, al igual que me enseñó la importancia de tener una visión integral, tanto como diseñador como emprendedor. Il Signor Nino tenía una mirada aguda, era genuinamente curioso y atrevido. Se le va a echar mucho de menos", ha dicho Giorgio Armani.