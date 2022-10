'Manda huevos': así se pasó del macho ibérico al metrosexual

Llevamos años hablando de la desaparición de una especie que, por suerte, estaba ya en vías de extinción: el macho ibérico. La sociedad ha cambiado su forma de pensar y ha cambiado su forma de actuar. Aunque queda camino por recorrer, sí se puede hablar de avances, sobre todo en temas de igualdad, tolerancia e inclusión. El cine siempre ha estado pendiente de lo que ocurre en la calle y se ha valido de los clichés para denunciar actitudes como el machismo. El documental Manda huevos revisa muchas de las películas que retratan al varón español, al prototipo de macho latino, para mostrar la evolución del hombre a través de los prototipos de la masculinidad que se han visto en las películas. "El cine es testimonial de lo que está pasando en la vida, aunque sean películas en las que no sea ese su objetivo", decía su director, Diego Galán.

El documental, que proyectó en 2016 el Festival de San Sebastián, completa la mirada que Galán hizo a la Con la pata quebrada sobre el papel de la mujer en el cine español y ofrece interesantes secuencias del cine que visionadas de forma cronológica relatan esa evolución del hombre en la sociedad y a la vez cuentan la historia de España desde la posguerra hasta la actualidad. "Antes se hacía un cine mucho más libre; ahora, con esta cursilería que nos invade, no se podría hacer", le decía a Carles Mesa en los micrófonos de RNE. Manda huevos refleja la transformación del 'españolito' poniendo el foco en un cambio importante, cuando los protagonistas de las películas, ya sean soldados, curas o toreros, dejan de ser héroes para ser más humanos. "El hombre no ha tenido tantas revoluciones como la mujer, la mujer ha tenido y sigue teniendo una lucha colectiva. El hombre es más pasivo, quizá porque tiene el poder, pero también una víctima, y eso se ve en muchas películas españolas", decía el cineasta, fallecido en 2019 .

Manda huevos recoge todos esos aspectos antropológicos y sociológicos, y termina relegando al varón español, despojándole del poder que le otorga una sociedad machista. "El predominio de la mujer en las comedias actuales hace que el barón no sólo no sea machista, sino que haya quedado reducido a alguien de menos valor", dice Galán.

Galán no hace distinción entre el cine bueno y el malo , y cree que todas las películas, independientemente de su calidad, ofrecen algo interesante. Y dice que las comedias disparatadas o las cintas de baja calidad muestra mejor que las 'buenas' para mostrar nuestra evolución. "El cine de usar y tirar servía para retratar temas de actualidad, como el divorcio o la llegada de los socialistas, y contaban temas candentes, en broma y con brocha gorda: no eran muy cinematográficamente muy notables, pero sí tienen un valor antropológico muy notable".

La voz tragicómica de Carmen Machi

La película cuenta con la voz de Carmen Machi, una de las actrices más relevantes de la escena. "Carmen Machi me gusta mucho como actriz, es extraordinaria y es muy camaleónica; tan pronto tiene papeles dramáticos, que te dejan helado, como tiene una vis cómica que te partes de la risa con ella. Y esta voz en off tiene las dos vertientes, porque hay momentos duros en el documental y otros más jocosos. Tiene una retranca y un sentido del humor que me gustaban mucho". Carmen Machi dice muchas veces "Manda güevos", y todas con distintos tonos y significados.

El documental lleva fragmentos de películas míticas del cine español como El día de los enamorados, El mundo sigue, Un millón en la basura, Viva la clase media, Bajo la lona, Amanece que no es poco, Los lunes al sol..., y por la pantalla desfilan desde Raphael a Antonio Resines, uno de los protagonistas de Todos los hombres sois iguales, rodada a principios de los 90. En una escena se ve y escucha al actor hablando con Juanjo Puigcorbé e Imanol Arias del hombre del siglo XXI, un nuevo hombre, anticipo del metrosexual al que describen como una nenaza. "El cine rara vez va por delante de la sociedad, siempre va detrás, es un reflejo de la sociedad", dice Galán. Y con retrato se habló en las películas de temas como las suecas que se paseaban en biquini en la Costa del sol, la mili, la homosexualidad, la crisis de identidad, el boom económico, el machismo y, sobre todo, la revolución femenina. Y de todo ello se preocupa Manda güevos, que durante casi una hora y media atrapa con las imágenes seleccionadas, pero también por el mensaje que lanza.

