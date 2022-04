'Las tres Puertas’ se despide hoy de la pequeña pantalla tras su primera temporada en emisión y lo hace con cuatro entrevistas de la talla de todos los invitados que han ido pasando por el programa en estos casi tres meses de vida. Luz Casal, Malú, Paz Padilla y Antonio Resines son los últimos en charlar con María Casado en este espacio donde se apuesta por el espectáculo dela palabra. Resines es quien cierra este ciclo de charlas sincerándose sobre la experiencia que le ha tenido al borde de la muerte y que le ha llevado a estar más de un mes ingresado en el hospital. Tal y como él mismo asegura, nunca fue consciente de que estuvo a punto de morir.

23 días en coma al borde de la muerte

Poco antes de Navidad, la noticia del ingreso hospitalario de Antonio Resines sorprendió a todo el mundo. El actor se había contagiado de covid y era trasladado de urgencias a un centro médico donde permaneció más de un mes ingresado. De todo ese tiempo, el actor permaneció en coma 23 días, un tiempo que para él nunca existió: “En coma he estado 23 días y yo no me he enterado”.

El intérprete relata que precisó de oxigeno ya que sus pulmones no funcionaban bien y que se lo fueron quitando “poco a poco”. Sobre las secuelas que sufre, Resines asegura que “yo creo que ninguna. Andar no he andado bien nunca, he andado siempre como despistado, me falta un poquitín de equilibro pero como no voy a la pata coja a los sitios...”, explica con su característico humor para luego detallar que “hay una cierta zona de estabilidad que no está al 100%, llevo la muleta para salir, las escaleras todavía me cuestan un poquitín, técnicamente creo que estoy al 90%”.

De hecho, quienes más sufrieron todo aquel trance fueron sus familiares y amigos, quienes veían cómo evolucionaba muy a poco. Pero en lo que a él respecta, admite que nunca sintió la gravedad de su estado: “Yo no he sido consciente de que estaba a punto de palmarla”. Eso sí, el día en que despertó se percató de que las cosas no andaban bien del todo. “Lo que sí recuerdo es cuando me intenté levantar no podía, había perdido el 85% de masa muscular, no tenía fuerza en las piernas, no podía ni darme la vuelta para dormir, estaba bastante impedido”, le cuenta a María Casado.