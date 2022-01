Más de un mes ingresado... Así ha estado Antonio Resines en la Unidad de Cuidados Intensivos el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Pero parece que lo peor por fin ha pasado. El actor evoluciona favorablemente y ha salido por fin de la UCI, aunque aún no ha recibido el alta hospitalaria. El intérprete ha sido trasladado a una planta de hospitalización tras haber superado una insuficiencia respiratoria agua secundaria con neumonía COVID bilateral. En un primer momento se dijo que el actor ingresó con la tercera dosis de la vacuna. Pero no era cierto. Horas después la familia de Resines emitió un comunicado diciendo que solo tenía puestas dos dosis de la vacuna contra la Covid-19. Ahora, desde

En las últimas semanas han sido muchos los compañeros de profesión que han enviado sus mensajes de cariño y apoyo al actor, como Loles León, Beatriz Rico o Cayetana Guillén Cuervo. Pero la encargada de dar esta buena noticia ha sido Fiorella Faltoyano. La actriz ha compartido en su cuenta de Twitter una antigua foto al lado de Antonio Resines para celebrar que por fin sale de la UCI y dar la noticia de que ya se encuentra mejor: "Ha ganado la batalla. Esroy muy contenta y quería compartirlo con vosotros", escribe.

Loles León y Beatriz Rico, muy pendientes de la evolución de Resines

Loles León, una de sus mejores amigas, confesó que había hablado con la esposa del actor, Ana Pérez-Lorente, y que este se encontraba mejor: "Ya ha salido de lo duro. Estaba convencida de que saldría porque Antonio es Antonio Resines. Y él podía", aseguró en una entrevista para el programa Corazón. La intérprete habló de la lucha constante de Antonio Resines con su hijo y de cómo lo crio él solo: "Es un luchador", dice. En el mismo programa Cayetana Guillén Cuervo le envió un beso muy fuerte y le dijo: "Te necesitamos".

00.51 min Loles León, sobre Antonio Resines: "Es un hombre luchador que crio a su hijo solo"

Beatriz Rico decía el mismo mensaje hace unas semanas: "Antonio, que te pongas bueno pronto, que te necesitamos". Y además, anunció que el actor ya estaba pudiendo responder mensajes con el móvil en mano: "La Nochevieja no la pasas en casa, pero sigues adelante como lo que eres: un tío de raza, santanderino fuerte de pura cepa y buena gente como nadie". Los artistas de toda España aseguran que el talento de Resines es imprescindible y hablan del actor con mucho cariño: "Has cosechado lo que has sembrado. No conozco a nadie que hable mal de ti. Por algo será", dice Beatriz.