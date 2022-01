Antonio Resines y su lucha constante: crio a su hijo él solo

Antonio Resines cumple un mes ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. El actor llegó al centro sanitario con un pronóstico grave: insuficiencia respiratoria y una neumonía bilateral doble a causa del coronavirus. Desde entonces, todos están pendientes de Antonio Resines y ahora Loles León, una de sus compañeras de profesión, confiesa que se encuentra mejor: "Ya ha salido de lo duro. Estaba convencida de que saldría porque él lleva mucha lucha encima", asegura. Y es que Antonio Resines "trabajaba, luchaba y sacaba adelante a su hijo él solo", según cuenta la actriz. Es una de las personas más allegadas del actor e incluso ha llegado a trabajar con él.

¿Quién es el hijo de Antonio Resines?

Se llama Ricardo Fernández de Mateo y ha trabajado junto a su padre en más de una ocasión. No le interesa la fama, pero sí el mundo del espectáculo, así que decidió formarse en el mundo audiovisual y es ayudante de dirección.

Es fruto de la relación de Antonio Resines con su primera esposa, la profesora de EGB Marisol Mateo, con la que contrajo matrimonio en 1981. Dos años más tarde dieron la bienvenida a su hijo, aunque su historia de amor acabó en 1992 tras una relación que supieron llevar en la más estricta intimidad.

Entonces Antonio Resines pidió la custodia de su hijo y decidio criarlo él solo. Así se lo confesó a Bertín Osborne el actor durante una entrevista en 2020: "Me quedé con mi hijo desde los ocho años hasta que se fue de casa. No soy el mejor ni el peor padre, he estado mucho tiempo fuera. Nos hemos peleado, pero he sido un padre normal", dijo de manera escueta.

Ricardo siempre intentó marcar su camino profesional él solo sin ayuda de nadie. El actor nunca había contado que es hijo suyo hasta entonces y Ricardo ni siquiera usa el apellido artístico de su padre, Resines, sino que usa Fernández, el verdadero apellido del actor, que lo lleva de tercero. Además de ser ayudante de dirección, Ricardo es un amante de los viajes, todo un mochilero. Y se gana la vida con ello también.