"¡El año 2021 terminó con una gran alegría para nuestra familia! Estamos muy felices de poder compartir con vosotros que hemos sido padres de una niña glotona, sanísima y hermosa que se llama Antonella", así anunciaba Antonio Orozco su reciente paternidad. Una sorpresa para sus seguidores, ya que no sabían que estaba esperando un bebé. La imagen que ha elegido para dar la noticia no podría ser más tierna, con unos mofletes enormes y unos ojazos azules que hipnotizan. El cantante ,que ha preferido ocultar el embarazo, ha concluido dando las gracias por haber respetado la "intimidad de nuestra unidad familiar".

Este no ha sido su debut como padre. Antonio Orozco tiene otro hijo, Jan, de 15 años. El joven ha heredado su pasión por la música. En redes sociales muestra su talento con la guitarra, el piano, la batería, incluso se atreve a cantar. También le gusta mucho la interpertación y el cine. Lo que está claro es que tiene madera para convertirse en un gran artista y a su padre se le cae la baba con él.

Famosos que nos sorprendieron con su paternidad

Hay quien se sube a un escenario como Beyoncé y quien prefiere anunciarlo a través de sus redes sociales. Cada famoso decide cómo compartir la noticia de su embarazo. Parece imposible teniendo en cuenta el interés mediático que les persigue, pero hay quien decide ocultarlo y lo consigue. La llegada de un nuevo miembro de la familia es un momento tan especial que muchos prefieren disfrutarlo en la intimidad, como Naomi Campbell. La modelo internacional sorprendió el año pasado con su inminente maternidad a los 50 años. Las redes se revolucionaron después de que ella misma compartiera la feliz noticia. "Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser madre. Me siento honrada por tener esta alma en mi vida y no tengo palabras para describir el vínculo que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay un amor más grande", escribía en su cuenta de Instagram junto a una imagen de los pies de su bebé.

En 2008 Ricky Martin acaparaba los titulares de medio mundo con la noticia del nacimiento de sus gemelos, Matteo y Valentino, a través de un vientre de alquiler. Fueron sus publicistas quienes comunicaron que el cantante había decidido convertirse en padre soltero. En diciembre de 2018, cuando ya compartía su vida con su actual marido Jwan Yosef, llegó a sus vidas Lucía, un nacimiento que también nos pilló por sorpresa. La llegada de su cuarto retoño fue diferente. El cantante dio la noticia días antes de que Renn llegara al mundo, para después presentar a su hijo en redes.

Cristiano Ronaldo echó mano de sus redes sociales en 2010 para anunciar la llegada de su primer hijo. En Facebook y en Twitter publicó este mensaje: "Con gran alegría y emoción informo que recientemente he sido padre de un niño. La madre del bebé y yo hemos acordado, ya que ella prefiere que su identidad se mantenga confidencial, que mi hijo se quede bajo mi exclusiva tutela. No se dará más información sobre este asunto y pido a todo el mundo que se respete completamente mi derecho a la privacidad". Mientras en 2017 se especulaba con la posibilidad de que Georgina, su actual pareja, estuviera embarazada, Ronaldo volvió a sorprender con el nacimiento de sus dos gemelos. Poco después la modelo dio a luz a su primera hija en común con el futbolista, Alana Martina, y hace unos meses decidieron compartir en redes que estaban embarazados, ¡y vienen gemelos!

Enrique Iglesias y Anna Kournikova fueron capaces de llevar en secreto su embarazo hasta dar a luz. Fue a finales de 2017, estaba a punto de dar la bienvenida a los mellizos y no pudieron acudir a la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco. ¿Cómo lo hicieron? La pareja, que lleva saliendo desde 2001, fue de lo más discreta. A la tenista rusa le perdimos la pista, los paparazzi no eran capaces de dar con ella. En redes no compartía imágenes suyas de cuerpo entero para no mostrar la incipiente tripita que podría haber desvelado su secreto. No pasó lo mismo en su segundo embarazo. La revista ¡HOLA! sacó a la luz unas imágenes de la pareja disfrutando de un paseo en barco por Miami donde se veía claramente que estaba esperando a su tercer hijo. La pareja compartió en redes una imagen unos días después en la que se ve a los padres felices todavía en la sala de partos.

Alexandra Jiménez ha sido una de las últimas famosas que ha preferido ocultar su embarazo. Su maternidad acaba de ser noticia, pero no se sabe con exactitud cuándo ha dado a luz la actriz. La última vez que la vimos fue en la gala de entrega de los Premios Forqué, el pasado mes de diciembre. Su figura, tan esbelta como siempre, nada nos hizo sospechar que había tenido un hijo junto a su actual pareja, el actor Luis Rallo. Pero como ella, muchos famosos optan por guardar en secreto esta parte de su vida privada y no lo comparten con nadie, ni siquiera después de haber nacido el pequeño. Es el caso de Pablo Rivero, que prefirió llevar discretamente su paternidad, hasta que en redes habló por primera vez de su pareja y de su hijo.

Así lo hizo también el actor Javier Cámara, que tiene dos mellizos de cuatro años. Hugo Silva nunca habló de sus hijos, fueron los paparazzi quienes le descubrieron y lo hicieron público. Hace poco también descubrimos que la actriz Inma Cuesta era madre de una niña de un año y medio. El caso de Rodolfo Sancho es diferente. El actor debutó en la paternidad cuando apenas tenía 19 años. Todavía no era conocido, tres años después alcanzó la fama con su participación en la serie Al salir de clase, pero pocos saben que tiene un hijo de 27 años que se llama Daniel y se parece mucho a él, aunque no ha heredado su vocación.

Michelle Jenner es otra de esas celebrities que intentan que su vida privada sea totalmente independiente de su vida pública y a pesar de ser una de las actrices más conocidas de nuestro país, ha logrado llevar su relación y su maternidad con mucha discreción. Ha decidido formar una familia con Javier, un adiestrador de perros que ha mantenido el anonimato en los 8 años de relación que llevan. Fruto de su amor, tuvieron al pequeño Hugo en 2019 y no fue hasta los Premios Forqué de 2020 que la actriz habló de su maternidad: “Es una experiencia preciosa”.