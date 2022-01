Si a finales de 2021 Rosalía nos sorprendía con el anuncio de Motomami, ahora la intérprete nos está queriendo amenizar la espera hasta la llegada de su próximo disco con pequeños adelantos de temas incluidos en su tracklist. Uno de ellos ha sido el de "Hentai", una canción que la catalana quiso compartir en su perfil de TikTok mientras aparecía montada en un telesilla de camino a una jornada de esquí. La letra, que ella misma subtitula en el vídeo, ha sido el detonante para que las redes no dejen de hablar de un lanzamiento que, posiblemente, sea uno de los primeros de su álbum.

"Te quiero ride como mi bike. Hazme un tape modo spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo chingarte, primero Dios". Esa es la letra que ya ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas. ¿El motivo? Según varios usuarios "alarmados" con lo que oían y veían, el mensaje tan explícito que lanzaba en un tema que podría ver la luz en su totalidad en las próximas semanas. Ahora bien, ¿es para tanto la sorpresa de unas redes cansadas de exponerse a canciones donde el mensaje tiene un contenido sexual incluso más claro y directo que el que nos propone Rosalía en "Hentai"? Esta parece ser una de las cuestiones que se le pasa por la cabeza a Rosalía, que no ha querido desaprovechar la oportunidad de defender su proyecto en su perfil de Twitter.

"¿Las personas que os está molestando la letra de "Hentai" estáis bien?", indicaba visiblemente molesta ante las críticas recibidas durante horas. Tanto fue así que el nombre de Rosalía se convirtió rápidamente en un trending topic donde muchos volcaron sus opiniones sobre la comentada canción. Una canción que, por otra parte, no tiene nada de nuevo si la comparamos con otras que llevamos años cantando o teniendo en nuestras playlists. Pero parece que, de nuevo, el hecho de que sea una mujer quien incluya contenido sexual dentro del mensaje de sus temas sigue generando una especie de rechazo que en pleno siglo XXI no termina de entenderse muy bien.

Es evidente que el hate en redes sociales sigue siendo algo a la orden del día. De lo que muchos no son conscientes es de la clara desigualdad que ejercen cuando se trata de criticar el trabajo de un artista masculino -véase Bad Bunny, como puede verse en el tuit anterior- o el de una artista femenina. El punto de vista cambia considerablemente, así que no es de extrañar que la propia Rosalía haya querido manifestarse y defender algo que, por otra parte, no tendría por qué estar haciendo. ¿Servirán de algo sus palabras? ¿O tendrá que enfrentarse a sus detractores cada vez que lance algo fuera de su zona de confort?

"Quiero que el disco tenga feeling y que se sienta bonito y real"

Aunque aún desconocíamos que el nombre elegido para su nuevo proyecto discográfico sería el de Motomami, Rosalía quiso adelantar algunos detalles sobre él a finales de verano. Aún estábamos en pleno agosto de 2021, pero la intérprete pasó por una radio de República Dominicana y desveló lo ilusionada que se encontraba con su próximo álbum.

"Hace ya tres años del El Mal Querer. El mismo tiempo que llevo trabajando en el nuevo álbum. Soy muy perfeccionista y quiero de verdad que la música tenga feeling. Quiero que tenga un sentido, un objetivo y que parta del propósito de que se sienta bonito y real. Ahora mismo siento que la cosa está cerca, aunque el tracklist todavía no está terminado", comenzaba explicando. "Lo que hemos hecho con Tokischa lo hicimos en una tarde. Hay canciones que tienen sentido y otras que no. Mi madre me preguntaba por mi nuevo disco, pero hay álbumes que se hacen en un par de meses y otros que se tardan dos, tres o cuatro años".

Durante el encuentro, Rosalía fue preguntada sobre cómo lleva que haya quien critica la forma que tiene de interpretar el flamenco y reflexionó sobre si seguirá formando parte de su carrera artística: "El flamenco es una música con mucha tradición y que lleva ya muchos años. Como está tan codificada, la gente piensa que es una cosa y no puedes salirte de ella. Pero me gusta pensar que no hay solo una forma de ver las cosas, sino que cada persona tiene una forma de pensar diferente que hace que hagas distinto el flamenco. Para mí tiene que ver con eso, con la libertad de crear. Yo soy sensible, así que mentiría si te dijera que las críticas no me afectan. Sin embargo, no me las tomo muy en serio, solo si me lo dice mi madre", indicaba divertida. "Hay quien me da amor y quien no dentro del género, pero está bien que sea así. Es lo normal, la vida es agridulce".