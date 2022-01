Si el 24 de diciembre fue festivo para muchos de nosotros, ni qué decir para los que, además, son seguidores de Rosalía. La intérprete de "La Fama" quiso sorprendernos y a escasos días de terminar el año, hizo público un perfil en Instagram que no ha pasado desapercibido en ambos hemisferios. @holamotomami es el user de una cuenta que albergaba cientos de imágenes de la intérprete durante el último año. 2021 ha sido la fecha elegida para anunciar que su nuevo álbum está a la vuelta de la esquina, ¿y qué mejor manera de evidenciarlo que dejando ver todo el proceso a través de multitud de imágenes?

Uno de los secretos mejor guardados de todo álbum es, al margen de la estética que tendrá el proyecto, el tracklist que hará que disfrutemos de él en cualquier plataforma. Pero para Rosalía no resulta tan primordial mantenerlo en secreto o crearnos un hype enorme hasta el año que viene. Al menos no quiere dar esa sensación, porque una de las imágenes -colgada ni más ni menos que en mayo de 2021 - contempla una pizarra con multitud de nombres a lo que la artista añade: "Lo estoy terminando. OMG. Está pasando ".

Imágenes del videoclip... ¿y pista sobre su letra?

No es ninguna novedad que Rosalía ha decidido dedicarle el tiempo necesario a Motomami. Con toda la calma que requiere crear un proyecto desde 0, sin presión y llevando a cuestas la creactividad que la caracteriza, la intérprete ha ido compartiendo instantáneas que podrían haber pasado desapercibidas... de no haber sido por el pie de foto. "Hoy he corrido con Chip por el campo y he probado los smores por primera vez en mi vida y ha sido el rodaje más bonito en el que he estado nunca", decía junto a una imagen donde aparece junto a un perro.

De acuerdo, analicemos la poca -según como se mire- información que nos está proporcionando: el 2 de octubre, Rosalía confesaba abiertamente que había grabado en medio de la naturaleza. Y solo hace falta echar un vistazo al resto de imágenes para deducir que, con cierta probabilidad, podrían corresponder a este momento que nos menciona en su perfil de Instagram.

Ataviada con un look al más puro estilo vaquero, la artista aparece subida a un toro mecánico en mitad de un campo. Una imagen que bien podría ser parte de una sesión de fotos pertenecientes al disco, o también a una escena de uno de los videoclips que podría lanzar a principios de año. Las pistas no dan para tanto, pero lo que sí está claro es que sigue demostrando que es capaz de cambiar de imagen y adaptarse a cualquier situación a través de las prendas que adopta en cada momento de grabación. Y sino, observa otro de los posts lanzados en las últimas semanas.

Con Rauw como protagonista y con cinco mujeres con pelucas azules alrededor. ¿Estamos frente al outfit escogido para rodar un videoclip con toque futurista? En este caso, el pie de foto no nos indica nada que nos lleve a pensar en ello, sino que deja que nuestra imaginación vuele por todo lo alto y se crea que todo puede ser cuando se trata de Rosalía y su proyecto discográfico. De hecho, damos fe de que su paso por los estudios ha sido imparable durante el año, o al menos eso evidencian varios posts donde se la puede ver entre bambalinas.

Y ojo, porque una de las publicaciones desvela las páginas de un bloc de notas con lo que podrían ser fragmentos de uno de sus temas: "Se creen especial como un año en Miami que nieva; como una autopista sin flechas; como una utopía sin brechas. Yo quiero ver las mariposas sueltas".