Puede que no lo supieras porque Rodolfo Sancho siempre ha preferido mantener su vida privada alejada de los focos, pero Rodolfo Sancho tiene dos hijos y el mayor ya ha soplado las 27 velas. No hace falta sacar la calculadora para darnos cuenta de que el actor se convirtió en padre cuando era muy joven. Tenía 19 años y todavía no sabía lo que era la fama. Rodolfo, que por aquel entonces todavía seguía estudiando, se enamoró de otra joven actriz. Ella era Silvia Bronchalo, de 18 años. Se quedó embarazada y sus vidas cambiaron para siempre.

Fue el padre de Rodolfo Sancho el que le empujó a hacerse cargo de sus responsabilidades. "Mi padre tenía razón. Cuando vi la cara al niño, me hice hombre de la noche a la mañana", aseguraba el actor hace algunos años. Tres años más tarde conoció el éxito gracias a la serie Al salir de clase, pero pocos sabían que aquel joven actor tenía ya un hijo. La fama no se le subió a la cabeza, en parte porque sabía de la inestabilidad de la profesión que le enseñó su padre, y también porque la paternidad le obligaba a tener los pies en la tierra.

Tanto Rodolfo Sancho como Silvia Bronchalo llevaron su paternidad de la manera más discreta posible, también su relación amorosa. Estuvieron juntos casi 14 años, aunque durante ese tiempo apenas aparecían juntos en público. Ella abandonó la interpretación, mientras él seguía cosechando éxitos. La serie Sequía, que verá la luz este martes 18 de enero, es su último trabajo.

Daniel es el hijo mayor de Rodolfo Sancho. Tiene 27 años y ha haredado el atractivo de su padre, pero no su vocación. Hace tiempo que el actor contó en una entrevista que su hijo quería ser tenista, pero su destino ahora está entre fogones. El joven es cocinero y busca convertirse en un gran chef. Actualmente trabaja en La Bohēme Catering, algo que enorgullece a su padre: "Por eso con diez años hacía galletas y pasteles y yo no soy capaz de hacer un huevo frito". La cocina no es su única pasión. Daniel Sancho es un aventurero al que le encanta viajar, el surf y también el esquí. Al menos, a juzgar por sus redes sociales, donde también podría tener éxito. Tiene madera de influencer, aunque por el momento no acumula mucho seguidores: es guapo, presume de veranos idílicos y comparte fotones en distintas partes del mundo que levantan la envidia de cualquiera.