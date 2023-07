La película Delfines de plata, participada por RTVE, tiene muchos ingredientes: “Terrorismo, inmigración, xenofobia, homofobia, amor romántico, el amor por los hijos”. Ha destacado el actor protagonista de la cinta Rodolfo Sancho en A media mañana. Se trata de un “thriller trepidante y de acción” basado en la novela de Félix García Hernán. Se estrena el próximo 28 julio.

“Se ponga quien se ponga”

Él es un comisario cuya misión es la de desarticular un grupo terrorista internacional que intenta atentar en un hotel de lujo en Madrid, que sirva de altavoz frente al mundo occidental, “se ponga quien se ponga por delante”. En la trama hay corrupción y los intereses políticos se inmiscuyen en las investigaciones. “Es un personaje muy valiente porque se salta las órdenes del ministro y sigue empeñando en su investigación y, por suerte, lo hace”.

Sancho lo ha definido como “completo y complicado”. Lo ha descrito como “alguien estoico”. Lo ha comparado con los médicos: “¿Cómo puede un tipo perder a dos tipos que se le vayan en el quirófano a hacer un corazón abierto por la mañana y estar tranquilamente cenando en su casa por la noche? Porque desarrollan un estoicismo, un desapego a lo que están viviendo. Y yo he intentado llevar a este personaje por ahí. Eso a veces lo complica, porque es más fácil hacer un personaje que está emocionalmente involucrado en las cosas que un tipo hierático. Creo que este tipo de gente desarrollan eso, porque si no, no se pueden dedicar a lo que se dedican”.