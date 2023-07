Rodolfo Sancho: "'Delfines de plata' es un thriller trepidante y lleno de ingredientes"

El terrorismo internacional, la política y el sexo, el racismo, la homofobia... son solo algunos de los temas de actualidad que trata la película Delfines de plata, un thriller trepidante que es el regreso a la dirección del director madrileño Javier Elorrieta (La larga noche de los bastones blancos, Sangre y Arena), tras más de 12 años dedicaco a la músia, y que se basa en la novel ahomónima de Félix García Hernán. Un esperado thriller protagonizado por Rodolfo Sancho, Will Shephard, Malcom Treviño-Sitté y María Blanco que cuenta con la participación de RTVE y que llegará a los cines este viernes, 28 de julio.

"Destacaría que es un thriller trepidante, intrigante y lleno de ingredientes -asegura Rodolfo-. Y creo que el espectador se sentirá identificado con varios de esos ingredientes. Porque, aunque el tema principal sea el terrorismo internacional, también hablamos de la homofobia, la xenofobia, el racismo, la religión, el radicalismo, el amor romántico, el amor por los hijos.... Temas fundamentales que enriquecen la película. Estamos muy contentos porque a la gente le gustó mucho en el estreno".

"Obviamente es un thriller -añade Javier Elorrieta-, pero creo que es muy especial por tener como telón de fondo todas esas problemáticas sociales que menciona Rodolfo y que ya estaban en la novela. Problemáticas que van a coincidir en un punto clave en el que todo explosionará. Por eso, creo que no es un simple thriller, yo destacaría que es un thriller lleno de valores".

Además, cada personaje representa una de esas problematicas sociales, como nos confiesa el director: "Sí, por eso es una película muy coral, aunque Rodolfo sea el policía que tendrá que impedir que ese atentado no sea una barbaridad en la que mueran miles de personas. Pero cada personaje tiene una importancia vital y todos van a confluir en un momento dado en el desarrollo de la trama de la película".

El hotel de los líos La película está ambientada en un hotel de lujo de Madrid, donde un grupo terrorista internacional prepara un atentado. Al mismo tiempo somos testigos de las vidas de los empleados y clientes del hotel, policías, políticos y toreros, que se verán envueltos en una serie de dramáticos sucesos que pondrán en riesgo la estabilidad del país. El comisario de la policía Javier Gallardo (Rodolfo Sancho), será el encargado de la difícil misión de desarticular la célula terrorista, antes de que se produzca el inminente ataque, aunque para ello se vea obligado a cuestionar las órdenes del recién nombrado ministro del Interior (Luis Fernando Alvés), que mantiene relaciones con un torero que no son tan discretas como le gustaría. "Antes de ser novelista, Félix García Hernán fue director de hoteles y conoce en profundidad las cosas que ocurren dentro de un hotel -nos explica Javier Elorrieta-. De hecho, él asegura que todos los personajes de la película están basados en personas reales: el torero, la gobernanta, el portero... Y yo creo que eso funciona muy bien porque son personajes muy humanos y en la película estamos viendo casi la vida real". En cuanto a rodar en un hotel, Javier ya tenía experiencia previa: "Rodé la serie Paraíso para RTVE, que fue líder de audiencia durante cuatro años, así que ya estaba acostumbrado a rodar en hoteles. pero el rodaje ha sido muy agradable y divertido. Y ha sido muy curioso rodar en un hotel lleno de gente". Sancho define el personaje que interpreta como "estoico" por su "despego" a lo que se enfrenta

Un policía que ha aprendido a controlar sus emociones Rodolfo sancho nos comenta cómo es ese policía: "Javier Gallardo es un comisario con un currículum muy potente. Ha resuelto muchos casos importantes y yo lo describiría como un tipo muy estoico. Un tipo que ha desarrollado un control sobre sus emociones muy fuertes. Yo siempre pongo un ejemplo que todos entendemos: a los que no somos médicos, nos sorprende ese cirujano que ha hecho tres operaciones a coracón abierto y ha perdido a dos pacientes en el quirófano. Pero llega a su casa y es capaz de seguir bebiendo y cenar con su mujer y sus hijos como si no hubiese pasado nada. Pues es este tipo de persona, capaz de enfrentarse a esos momentos extremos sin derrumbarse. Es un verdadero profesional de lo suyo". En la historia del cine ha habido muchos policías populares. Preguntamos a Rodolfo si se inspira en alguno para este comisario. "Ya sabes que las referencias cinematográficas siempre están ahí, como en el fondo de la mente. Y a veces, inconscientemente, usas esas referencias sin darte cuenta. Pero conscientemente no he usando referencias. De hecho, a mí un policía que me encanta es Martin Riggs, el personaje de Mel Gibson en Arma Letal. Pero era un tipo tremendamente emocional, que arranca la película al borde del suicidio y era alcohólico. Así que mi comisario es todo lo contrario a ese personaje". Fotograma de 'Delfines de plata' Pero... ¿Cómo ha preparado el personaje? "Ya he interpretado a unos cuantos policías. Cuando rodé Mar de plástico ya me reuní con con policías, con gente del CNI, con gente de la Guardia Civil... Ya sé cómo funcionan, cómo encaran las investigaciones.... Pero no es que yo sea precisamente un actor del Método, porque cuando has hecho tantos personajes, si aplicas un método, al final van a ser todos iguales. Por eso creo que cada personaje se merece su propio método de tratamiento". "Admiro mucho a esos héroes anónimos, a esos polícias y agentes que mantienen nuestra forma de vida -añade el actor-. Son los que realmente permiten que paseemos por la calle, quedemos con amigos, vayamos al supermercado. Mientras aclamamos a los futbolistas, los artistas, los políticos... a ellos no los conocemos. Pero son esos tipos en la frontera, los que se juegan la vida para que nosotros podamos llevar una vida normal". 13.12 min A media mañana - Rodolfo Sancho nos presenta la película 'Delfines de plata' - Escuchar ahora

"Seguimos siendo racistas" Uno de los problemas que trata la película es el del racismo. Preguntamos a Rodolfo si los españoles seguimos siendo racistas: "Sí. Yo creo que son procesos largos en los que hay que tener paciencia. A veces uno piensa que nuestra sociedad no es conscientemente racista, pero inconscientemente lo seguimos siendo. El otro día en una rueda de prensa una persona aseguraba, sin ninguna mala voluntad, que sus hijos iban a clase con niños de color, con hindús, con sudamericanos y también con gente normal. Insisto en que creo que lo decía sin ninguna maldad, pero... Por eso hay que seguir luchando para erradicar la xenofobia y el racismo, que siempre ha existido. Vamos a ver dónde acaba la cosa". "En la película hemos querido mostrar ese racismo de una forma muy positiva -añade Javier-. Al principio crea problemas y se ve que la sociedad a veces no está en su sano juicio. Pero, a la larga, creo que lo hemos tratado de una manera muy digna. Y que el resultado de toda esta problemática social, dentro de la película, va a ser positivo para los espectadores". Hemos visto películas sobre el viaje en patera de los emigrantes africanos, pero en esta película vemos cómo se intentan buscar la vida en España e integrarse en la sociedad, algo de lo que, por desgracia, todavía se habla muy poco en nuestro cine: "Si, es una problemática que se ha visto menos en el cine español -confiesa el director-. Cómo se van metiendo en empleos, digamos más difíciles, y las problemáticas que tienen en ellos. El inmigrante protagonista (Will Shepard), acaba de llegar de África en un viaje en patera con sus hijas y mantiene una historia de amor con la gobernanta. Una relación que será una pieza clave en todo ese atentado terrorista". Fotograma de 'Delfines de plata'

"Entendemos que hay toreros homosexuales" Otro de los temas de los que se habla en la película es la homofobia, a través de esa relación secreta que mantienten el ministro y un joven torero. Y que también será clave para los preparativos de ese atentado terrorista. "Esa combinación de sexo y política sigue siendo muy poderosa en cualquier historia -asegura Javier Elorrieta-. Pero no es que nosotros la hayamos añadido a la película porque ya estaba en la novela". "Desgraciadamente también seguimos siendo homófobos -añade Rodolfo Sancho-. Y aunque ningún torero haya salido del armario entendemos que los hay. Es una cosa que al final llama la atención, Al final yo siempre pienso: "¿Por qué no dejáis a cada uno hacer lo que le de la gana de una vez por todas? ¿Por qué no os preocupáis por vuestra propia vida?, que bastante tenéis o tenemos? En cuanto al ministro, Rodolfo añade: "Es un personaje que me da mucha pena, me da mucha ternura. Lo interesante es ver que, además de políticos, antes que políticos, son seres humanos con sus miserias o sus oscuridades. Me da mucha lástima ese personaje que no puede hacer lo que realmente quiere por las presiones sociales". Fotograma de 'Delfines de plata'

Un estupendo reparto Rodolfo Sancho encabeza un estupendo reparto en el que también nos encontramos a Will Shephard, Malcom Treviño-Sitté, María Blanco, Luis Fernando Alvés, Emilio Buale, Ramón Langa, Javier Morgade, María Cantuel, Javier Antón, Andoni Ferreño, Verónica Mengod, o el gran Manuel Galiana. "Son personajes completamente distintos los unos de los otros, pero todos encajan gracias a que los actores están espléndidos -nos confiesa Rodolfo-. Yo estoy muy contento con la película". "Con los actores he podido he podido hacer una cosa que pocas veces puede conseguir -añade Javier-, que es mezclar actores veteranos, con los que yo ya había trabajado muchas veces y que son amigos, como Ramón Langa, Andoni Ferreño, Luis Fernando Valdés..., con otros intérpretes jóvenes a los que no conocía. Y estoy muy satisfecho con el resultado. También destacaría al equipo técnico, que era muy joven y al que le estoy muy agradecido, porqueyo llevaba 12 años sin hacer cine y ha cambiado mucho la técnica cinematográfica. Y no podría haber dirigido la película sin ellos". Fotograma de 'Delfines de plata' Además, esta película ha reunido al protagonista y al director, después de muchos años. "Conocía a Rodolfo en 2001, rodando un capítulo de la serie Paraíso -nos cuenta Javier-. Tenía unos 20 años y lo cogimos para interpretar a un chaval ciego. Y me impresionó. Así que cuando hice la película Pacto de Brujas (2003), ya le dí un papel protagonista junto a mi hija Bárbara y a Ramón Langa. Y cuando empezamos a preparar esta película casualmente nos vimos en un plató y, por supuesto se lo ofrecí. Aunque luego llegó la pandemia y tuvimos que paralizar el rodaje durante dos años". "El reencuentro ha sido maravilloso -confiesa Rodolfo-, como si no hubiese pasado el tiempo. Somos muy amigos y tenemos un pasado familiar común, porque nuestros padres también eran amigos. Por eso nos entendemos muy bien y vamos hacia el mismo lugar. Y con una simple mirada entendemos lo que queremos hacer con la escena. Ha sido un reencuentro muy bonito". Fotograma de 'Delfines de plata'