Begoña Vargas no se ha querido perder la IX edición de los Premios Días de Cine para acompañar al director Daniel Monzón y al elenco de Las leyes de la frontera a recoger el Premio del Público. Es un filme que se rodó hace ya más de un año pero que significa mucho para la actriz: “Tengo un recuerdo precioso y de momento ha sido la película, el proyecto y el personaje de mi vida. Ha sido lo más bonito que he vivido".

Su popularidad no deja de crecer

Además de actuar, también baila y algunas de sus coreografías se han hecho virales en internet. Su fama no deja de aumentar y siendo consciente de ello, intentar mantener siempre los pies en la tierra: “Yo sigo igual que siempre, sigo teniendo mi vida normal con mis amigos y mi familia. Hay días que me reconocen por la calle y me dicen algo bonito y la verdad es que siempre me han dicho cosas bonitas".