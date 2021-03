¿Hasta dónde llegaría Antonio Resines en 'The Dancer'?

La noche D ha llegado a su fin con un final de fiesta, pero nuevos programas nos esperan en la parrilla de La 1. Uno de ellos es The Dancer, el talent de baile de TVE presentado por Ion Aramendi y Sandra Cervera, que buscará el mejor bailarín de España con tres capitanes: Lola Índigo, Rafa Méndez y Miguel Ángel Muñoz. Pero antes, en su paso por el programa de Dani Rovira, han querido saber quién es el que mejor baila de los colaboradores... ¡y te va a sorprender!

Antonio Resines, mejor bailarín de La noche D

La noche D ha puesto a prueba a sus colaboradores, y después de intentar saber quién es el que mejor cantaba, ahora han averiguado quién mueve mejor las caderas. Después de cada actuación, se han sometido a las valoraciones del jurado y estos han sido los resultados.

Cristina Medina se ha metido en unas mallas al más puro estilo Madonna para hacer una actuación de la canción Hung Up. "Me ha flipado", le ha llegado a decir Rafa Méndez. Por su parte, David Perdomo ha escogido uno de los bailes más reconocidos de los últimos años: el Gangnam Style de PSY. "Tu elasticidad es impresionante, no tengo palabras", le ha valorado Sandra Cervera.

El otro presentador del programa, Ion Aramendi, le ha dicho a Lara Ruiz que le ha puesto "ganas, fuerza" y la quiere en su equipo después de bailar el Waka waka de Shakira. Lola Índigo ha sido la encargada de valorar a Pepe Viyuela tras su actuación de Stayin' Alive de Bee Gees: "De todas las cosas que he visto en mi carrera de bailarina, esto no lo voy a olvidar nunca".

Tampoco van a olvidar el baile de Antonio Resines con la canción You never Can Tell de Chuck Berry. Tanto que Rafa Méndez, Lola Índigo, Sandra Cervera y Ion Aramendi, han elegido al actor como el mejor bailarín del programa, un logro que no se esperaba y que ha dedicado a su hijo.