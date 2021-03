No lo queríamos asumir, pero el final de temporada de La noche D ha llegado con el décimo programa dedicado a los más mayores. Después del homenaje a la televisión junto a Emilio Aragón, Dani Rovira ha montado una fiesta para despedir su sueño. Para ello ha contado con Lolita Flores, Fernando Tejero y Francis Lorenzo, Hugo Silva y Asier Etxeandia, y los presentadores y jueces de The Dancer ¿Quieres ver los mejores momentos de este fin de curso? ¡Te los contamos!

Dani Rovira vuelve a emocionar con su homenaje a los mayores "Y cuando se acaba una fiesta y toca volver a casa, ¿quiénes eran los que estaban toda la vida sin pegar ojo, desvelados, de los nervios, hasta que nos veían entrar por la puerta? Nuestros mayores. Este año, en cambio, nos toca a nosotros preocuparnos por ellos. Por eso, desde La noche D solamente nos queda una cosa pendiente". Con esta frase ha querido despedir Dani Rovira el último programa, para acto seguido dar paso a un vídeo que ha emocionado a todos. El humorista ha visitado una residencia de mayores y ha estado charlando con ellos. Ya se recordó a los héroes del coronavirus, y ahora ha hecho todo un homenaje a aquellos que siempre se preocuparon por nosotros. 11.11 min La noche D - Dani Rovira vuelve a emocionar con su homenaje a los mayores Antes, por supuesto, ha querido agradecer todo el equipo que le ha acompañado durante estos diez programas, a los que están detrás de las cámaras, a Televisión Española, pero especialmente a ellos, los colaboradores: "Pepe, Lara, Cristina, David, Antonio. No hubiera podido soñar un equipo mejor, unos compañeros con más talento, más generosos y lo que he aprendido de vosotros me lo quedo".

Dani Rovira y su monólogo sobre las fiestas Por eso, al inicio de esta fiesta ha felicitado a todo el equipo de La noche D por haber llegado al décimo programa: "No nos hemos quedado en el camino, y si eso no merece un fiestón que baje Quique San Francisco y que lo vea. Esto ha sucedido, a no ser que venga Resines a decirnos que todo ha sido un sueño. Pero realmente el sueño ha sido tenerle a él en el programa y a todos los colaboradores". En el monólogo sobre las fiestas, Dani Rovira ha confesado no ser muy de fiestas, pero que con la pandemia las echa de menos: "Yo daría un dedo, meñique, del pie, de Perdomo, por un fiestón ahora mismo". Tiene ganas de celebrar como antes de que llegara el virus, pues "ahora hay celebraciones, pero no es igual, a distancia, por vídeollamada, en 2D, sin una profundidad. Mucho alcohol, sí, pero en las manos", mientras sufre por su camisa hawaiana que llora "en el armario viendo como los chandals entran y salen y ella que lleva un año que no sale". Antes de acabar su monólogo, ha querido tener un recuerdo para alguien muy especial: "Tengo muchas ganas de brindar por nuestros padres, por nuestros abuelos, por los que están y por los que se fueron. Por Enrique San Francisco, que yo creo que sigue entre nosotros". ¡No te pierdas el décimo y último monólogo de La noche D! 06.18 min La noche D - Dani Rovira y su monólogo sobre las fiestas

Las fiestas en casa de los Flores En un programa sobre fiestas no podía falta el alma de la fiesta: Lolita Flores. La artista cuenta que por su casa ha pasado todo tipo de personajes famosos: "Mi madre tenía un poder de convocatoria que llegaba desde el más flamenco hasta la alta alcurnia". A pesar de ello, dice que tenían "una vida bastante normal dentro de todo". La integrante de una de las familias con más arte de nuestro país, era además partícipe de ellas. "Mi padre me hacía un favor porque a mí no me gustaba ir al colegio. Entonces, cuando él llegaba me silbaba por el pasillo, y me decía "Cántame un poquito que estoy aquí con el tío Sabica, Camarón, Paco de Lucía", y yo decía que tenía que ir al cole, y él me respondía "Bueno, si me cantas no vas", y yo pegaba un salto que me daba con el techo en la cabeza". 01.14 min La noche D - Las fiestas en casa de los Flores

Lolita se emociona al recordar su Goya Cuando te dan un premio, siempre hay que celebrarlo. En cambio, Lolita no pudo: "Yo trabajaba al otro día, tenía que cantar, entonces mi fiesta fue con el traje de Dior que me habían prestado, encima de la cama, y era Goya p'atrás, Goya p'alante, viéndome 250 veces porque yo no daba crédito. Nunca pensé que me lo iban a dar y cuando dijo Bardem mi nombre...". La cantante, que ganó un Goya por su interpretación en la película Rencor en el año 2002, ha recordado ese emotivo momento por el que no ha podido evitar las lágrimas: "Me pongo a llorar siempre. Es muy emocionante. Los que hemos pasado por ahí, aunque no me llamen más para el cine y ni aunque me den ningún Goya más, este es pa mí, este es mío". 02.00 min La noche D - Lolita se emociona al recordar su Goya

Fernando Tejero y Dani Martín ¿qué les une? Entre los artistas hay varias amistades curiosas. Una de ellas es la que hemos descubierto en el programa de La noche D: la de Fernando Tejero y Dani Martín. ¿Cómo se conocieron el actor y el cantante? Fue en la Escuela de Arte Dramático y congeniaron fenomenal. El de Alcobendas es como un hermano para el cordobés, pues cuando llegó a Madrid vivió en su casa y con sus padres ¡Así lo ha contado en el programa! 02.03 min La noche D - Fernando Tejero y Dani Martín ¿qué les une?

¿Qué parte de su cuerpo quiere aumentar Fernando Tejero? Para este último programa, Lara Ruiz ha estrenado un nuevo juego: Yo sí, yo no. Ella lanzaba una pregunta y Dani Rovira, Lolita, Fernando Tejero y Francis Lorenzo debían decir si lo habían hecho o no. Así hemos descubierto que Tejero pasó una noche en comisaría, como testigo eso sí, o que Lolita, Francis y Dani se han salido de una reunión para tirarse un pedo (Fernando se quedó). Todos han confesado que han realizado sexo en público, y que querrían hacer más grande una parte de su cuerpo. ¿Quieres saber cuáles? ¡No te pierdas el vídeo! 09.04 min La noche D - ¿Qué parte de su cuerpo quiere aumentar Fernando Tejero?

Así se conocieron Hugo Silva y Asier Etxeandia Una amistad inseparable es la de Hugo Silva y Asier Etxeandia. Se conocieron hace muchos años, siempre en los castings: "Coincidíamos en todos juntos, pero para hacer personajes que eran amigos entre ellos. No íbamos al mismo personaje". Desde entonces, las series y las juergas han formado parte de ellos. 00.56 min La noche D - Así se conocieron Hugo Silva y Asier Etxeandia

Asier, maestro de ceremonias de una boda Y es que Asier va haciendo amigos allá por donde va, y monta una fiesta en una boda. El actor fue el maestro de ceremonias en el enlace del también artista Unax Ugalde. "Fue muy bonito. Y qué nervios. Yo pasé muchos nervios ahí, más que en un concierto y que en nada", ha dicho al recordar el momento. 01.13 min La noche D - Asier, maestro de ceremonias de una boda

Los mejores momentos de la temporada Para cerrar la temporada, Antonio Resines ha querido hacer un resumen de los mejores momentos. Para ello, ha seleccionado algunos de los vídeos en distintas categorías, y estos han sido los resultados: el más surrealista, Peppy Krueger; el más sexy: Carlos Roma; el más único: el reencuentro de Martes y Trece; y entre los musicales no han podido elegir: baile de Broncano, reto a Pablo López, Volando voy con Orozco y Los Manolos. Como no, también se han repasado lo momentazos de Antonio Resines.

Antonio Resines, mejor bailarín de La noche D Después de que todos nuestros colaboradores pasaran por el escenario de La noche D bailando una canción y se sometieran a las valoraciones del jurado, Rafa Méndez, Lola Índigo, Sandra Cervera y Ion Aramendi, ha elegido a Antonio Resines como el mejor bailarín del programa, un logro que el actor no se esperaba y que ha dedicado a su hijo.

