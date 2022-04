Adiós a uno de los grandes fotógrafos de moda. Patrick Demarchelier, autor de un famoso retrato de Lady Di, ha fallecido, como se revela en Instagram. "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Patrick Demarchelier el 31 de marzo de 2022, a la edad de 78 años. Le sobreviven su esposa Mia, sus tres hijos Gustaf, Arthur, Victor y sus tres nietos", asegura la publicación, a la que ya han respondido numerosas celebridades, entre ellas las modelos Cindy Crawford, Gigi Hadid y Amber Valetta.

Patrick Demarchelier ha fotografiado a grandes personalidades a lo largo de su carrera: Naomi Campbell, Cindy Crawford, Scarlett Johansson, Robert De Niro, Jennifer Lawrence... Pero sin duda la más famosa fue Lady Di, a quien inmortalizó para la edición británica de Vogue, un famoso retrato que no pudo faltar en la exposición Vogue 100: A Century of Style que albergó la National Portrait Gallery en 2016. El francés trabajó para revistas como Harper's Bazaar y firmas como Chanel y llegó a aparecer en la película de Sexo en Nueva York. En 2018, The Boston Globe publicó una investigación en la que era acusado por varias mujeres de haberlas acosado sexualmente.