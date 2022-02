Muere Antonio Miró, el maestro del diseño de moda

La noticia de la muerte de Antonio Miró tiñe de negro la moda española. Había sufrido un ataque al carazón y llevaba desde entonces con un coma inducido. El diseñador catalán, uno de los padres del diseño español, tenía 74 años y llevaba tiempo desligado del panorama mediático de la moda. En 2008 vendió su firma y durante un tiempo estuvo dedicado al diseño de interiores, sector del que siempre estuvo enamorado. En 2016, el portal Moda.es contó que el catalán volvía a sus orígenes diseñando para la firma Groc, con la que trabajó cuando tenía 20 años. "Utilizo la moda como forma de expresión y entender el presente. Llevo bastante tiempo trabajando e intentado hacer colecciones que sigan el ritmo del tiempo", decía. Su firma sigue en activo y presenta sus colecciones de forma asidua en 080 Barcelona Fashion, con Albert Villagrasa como director creativo. "Para mí, el descubrimiento de lo que era la moda de hombre llevada a la calle", dice Manuel García, de García Madrid, que recuerda la primera camisa de Miró que se compró. "Fue en el 1987, era amarilla, y me encantó. Miró era el diseño, el diseño acercado a la calle y el primero en tener una firma global", añade el sastre.

Antonio Miró fue uno de los nombres clave para entender la moda española, un refefente estético para muchas generaciones. "Es el Balenciaga de la moda masculina", dice categórico Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España. Antonio Miró era hijo de un sastre y de él heredó el talento para cortar y coser. Abrió su primera tienda en Barcelona, Groc, con tan solo veinte años, obteniendo un éxito que le condujo en 1986 a crear su propia marca, Antonio Miró. En esos años se creó la Federación de Creadores de Prêt-à-porter con los llamados 'Los 7 magníficos' que eran Antonio Miró, Manuel Piña, Francis Montesinos, Pepe Reblet, Adolfo Domínguez, Paco Casado y Daniel Carbocci. Durante décadas su nombre estuvo ligado al Salón Gaudí de Barcelona pero en 2009, invitado por Cuca Solana , trasladó sus desfiles a la entonces llamada Pasarela Cibeles. "Lo hago porque me siento una persona libre", decía, y esa libertad era la misma que tenía para diseñar.

Pionero de la internacionalización de la moda

Su marca ha sido pionera dentro del mercado español de la moda y ha alcanzado notoriedad al presentar sus colecciones en pasarelas internacionales como París, Milán, Florencia, Tokio y Nueva York. Sus colecciones bebían del arte: pintura, música, escultura. "La moda no tiene sentido si uno no aprecia la poesía, la música y todo lo que se puede desarrollar alrededor del arte y sobre todo la artesanía. El principio poético es la base de todas las artes", decía. Era un apasionado del color aunque lo que más vendía eran las prendas de tonos clásicos, algo que le fastidiaba mucho. Su moda no era transcendental, ni estaba pensada para estar en un museo. Su moda estaba pensada para ser llevada, para 'desfilarse' en la calle. "Para mí, lo más difícil en la moda es que una prenda caiga bien, y esta empieza a tener sentido cuando ves que una persona lleva algo de ti y que conecta con tu sensibilidad", decía Antonio Miró.

Diseño de Antonio Miró para el invierno de 1989 Toni Bernard