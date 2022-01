Muere André Leon Talley, el temido 'Rey León' de la moda

El mundo de la moda está conmocionado. Tras la muerte repentina de Nino Cerruti, llega la triste noticia del fallecimiento de André Leon Talley, el mítico editor de la revista Vogue. "Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de André Leon Talley el 18 de enero de 2022 en Nueva York. El Sr. Talley fue el director creativo más grande que la vida durante mucho tiempo en Vogue durante su ascenso al dominio como la biblia de la moda mundial. "Yo viví la época dorada del periodismo de moda. Vogue me proporcionó una gran vida, grandes momentos de plenitud. Vi lo mejor de la gente, así como lo peor cuando sienten que ya no les eres útil", dice con aire melancólico. Nosotros somos los dinosaurios de Vogue, una especie en peligro de extinción", decía. Y hacía gracia, escuchar estas palabras en boca de este 'gigante' de la moda, un hombre con un físico imponente y un vestuario barroco, excesivo y fantástico. "Es mi propia armadura", decía.

En el comunicado se remarca que "durante las últimas cinco décadas, como ícono internacional, fue un confidente cercano de Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Paloma Picasso, Diane von Furstenberg, Bethann Hardison, Manolo Blahnik y tenía una inclinación por descubrir, nutrir y celebrar a los jóvenes diseñadores. Su firma apareció en revistas como Vanity Fair, HG, Interview, Ebony y Women's Wear Daily y fue el editor de Numero Russia". Escribió varios libros, entre ellos 'Valentino', dedicado al gram modista italiano, y 'Little Black Dress', una oda al famoso vestido LBD. Fue el protagonista del documental El evangelio según André y sus memorias recientes, 'En las trincheras de la moda', se convirtieron en un éxito de ventas . Un libro que termina con estas palabras: "Siempre le he temido a la vida. Amo vivir y amo contemplar el cielo infinito. El mundo no puede hacerme daño. Nadie puede hacerme daño, pues vivo en el círculo de la fe, el amor y la oración. Dar amor me produce una alegría desenfrenada. Siempre busqué el amor".

Luto en la moda y el mundo del espectáculo

"Adiós querido André. Nadie vio el mundo de una manera tan glamorosa como tú, nadie fue más grandioso y conmovedor que tú. El mundo será menos alegre ahora. Te he querido y me he reído contigo durante 45 años... Echo de menos tus fuertes gritos... Te quiero muchísimo", dice Diane von Fürstenberg. "Me defendiste y has sido mi amigo desde mis comienzos. Echo de menos nuestros mensajes y los momentos que compartimos... Oh, mi amigo. Tú y tus pasiones fueron más grandes que la vida. Te quiero y te extrañaré querido André. Descansa en paz", dice Marc Jacobs. Actrices como Viola Davis y Cynthia Erivo lloran su muerte. "Me entristece conocer la noticia del fallecimiento de André Leon Talley. Mis pensamientos y oraciones están con sus seres queridos", dice Octavia Spencer.

Foto de portada de 'En las trincheras de la moda' realizada por4 Colin Douglas Grey

André Leon Talley visitó Barcelona en 2018, como invitado ilustre de 080 Barcelona Fashion. Allí tuvo un encuentro con la prensa y ya entonces remarcaba esa sensación de sentirse desplazado. Pero su voz cambiaba por completo y sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su gran maestra y mentora, Diana Vreeland, la mítica editora de Harper's Bazaar y Vogue. “Ella fue el ejemplo de lo que un editor de moda puede llegar a ser. Pero ya no es así. El editor clásico es un dinosaurio en vías de extinción. Su poder acabó con la era digital porque ahora somos editores todos y cada uno de nosotros”. Hoy sus palabras resuenan con más fuerza que nunca. Fue un visionario, solo hay que echar un ojo a lo que está pasando en las revistas de moda.