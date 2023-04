El momentazo que protagonizó Elena Furiase hace trece años ya es historia de la televisión. La actriz participaba en un concurso y tenía que ayudar a una concursante anónima a ganar el premio. Ella tenía que encontrar una palabra que le diera una pista a su compañera de equipo para acertar la correcta. "Abril", decía la hija de Lolita Flores, con la intención de que la concursante contestara "mayo". No fue así. "Cerral", respondió confusa la joven, que no lograba entender a Furiase. El público no podía evitar reírse a carcajadas, ni siquiera la propia Elena. Uno de los momentos más divertidos que acabó volviéndose viral, hasta hoy.

La broma le hizo mucha gracia a Elena Furiase en aquel momento, pero entonces no se imaginaba que ese vídeo acabaría persiguiéndola toda su vida. El 1 de abril de cada año, la actriz recibe cientos de comentarios y mensajes que le recuerdan lo que pasó. "Abril is coming… Lo sé, soy más consciente que nadie. Ya me estáis empezando a enviar mensajitos, también sé cuál es el chiste que hay. Lo sé. Lo conozco. Lo hice yo. Vamos, no lo hice, lo viví. No pasa nada, tranquilos", dijo en 2022 Furiase, llamando a la calma a través de sus historias de Instragram. Y cómo no, este año ha vuelto a ocurrir.

No es algo que le pille de sorpresa, porque la historia se repite una y otra vez. Por eso hace un llamamiento, pero no a sus seguidores, como el año pasado. No. Esta vez es hacia su círculo más cercano: "No estoy hasta el mismísimo de vosotros. Estoy hasta el mismísimo de que mis amigos me manden el vídeo", asegura en sus redes. "Han pasado 14 años. Cada año ha sido recurrente y es como "¿Te crees que no sé en qué mes estamos?", cuenta.

Harta de que "repitan el mismo chistecito" cada año en su entorno, desea a sus seguidores que disfruten de este 1 de abril, en un año donde parece que la actriz se lo toma con más filosofía y le hacen gracia algunas cosas como el tuit de un usuario que escribe: "Es el Día Internacional de Elena Furiase. Avisados estáis". Además, se ha sorprendido con la siguiente frase: "Elena Furiase es para el mes de abril lo que Mariah Carey es para la Navidad".