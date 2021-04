¿Qué son los NFT y por qué valen millones?

Gracias, sobre todo, al éxito de Beeple, los NFT se están usando para adquirir arte digital. Muchos artistas, acostumbrados a que en Internet sus obras se vendan a bajo precio o gratis, ven en esta tecnología una manera de ganar más por su trabajo.

Sin embargo, no solo se venden obras de arte. La banda indie Kings of Leon se convirtió a principios de mes en el primer grupo en vender su nuevo álbum en forma de NFT. Concretamente, se venden tres experiencias distintas: un álbum especial y personalizado, acceso de por vida a entradas en primera fila en sus conciertos o bien acceso exclusivo a arte audiovisual.

A la moda se ha apuntado otros grupos como Gorillaz, que con motivo del 20 aniversario de la publicación de su primer disco, lanzarán música y elementos de merchandising en NFT. La decisión de Gorillaz, sin embargo, ha llegado cargada de críticas por parte de los fans del grupo, que denuncian el impacto ambiental de esta tecnología y las emisiones de CO2 que conlleva hacer transacciones con ella.

Prácticamente todo es susceptible de comprarse y venderse con NFT. El New York Times puso a la venta una columna sobre esta tecnología y terminó vendiéndose por más de medio millón de dólares (o 350 Ether) en una puja en línea. El periódico donó después las ganancias a causas solidarias.

“We have a winner! The NFT version of this column has sold for 350 ETH, or about $560,000, with proceeds going to the NYT's Neediest Cases Fund. https://t.co/gzbcw6Ymw7“