Arranca la 25 edición del Festival de Málaga y con ello regresan las estrellas del cine español con todo el glamur a la pasarela de moda de esta semana. Luces, cámara y acción, que esto arranca y no queremos perdernos nada. Cine y moda se unen una vez más y la alfombra roja del Festival de Cine Español de Málaga se llena de celebrities y posados de infarto. Al final de la semana se concederá la Biznaga de Oro a la mejor película del festial. ¿Pero qué hay del premio a los mejores vestidos? Analizamos los looks de Milena Smit, Carlos Bardem, Marta Nieto o Ana Milán, entre otros muchos famosos. Sigue día a día la alfombra roja del Festival de Málaga en RTVE.

Por su parte, Henar Álvarez continuó en su total look negro , esta vez con un vestido ajustado con transparencias que poco dejan a la imaginación. La guionista posó en el photocall con un diseño de ondas que recuerdan a los looks en las actuaciones en directo de Chanel y su "SloMo".

Blanca Suárez recuerda a un cisne negro en el Festival de Cine de Málaga 2022 . Y no lo decimos en vano. La actriz presenta la película El test con un vestido negro palabra de honor corto del que salen dos enormes mangas vaporosas que se unen en la espalda para formar una capa. De los hombros salen varias plumas y este diseño de fantasía lo firma Antonio Grimaldi . Complementan su look un recogido, unos pendientes y anillos de Joyas Antiguas Sardinero y unas sandalias negras de tacón.

Festival de Málaga 2022: los mejores looks de la primera jornada en la alfombra roja

Carlos Bardem y su novia, Cecilia Gessa acudien con un traje clásico con camisa blanca y un mono largo con toques dorados. La pareja de actores habla de cómo la familia cuenta los días que faltan para los Premios Oscar 2022 por la nominación conjunta de Penélope Cruz y su hermano, Javier Bardem: "Están muy nerviosos y están a punto de ir para allá… Crucemos los dedos", dice. Otro muy nervioso fue Pepón Nieto, que presentó la gala inaugural con un traje negro completo de la sastrería Bere Casillas.

Carlos Bardem y Cecilia Gessa en Málaga La pareja acude al festival de cine y envían su apoyo a Penélope Cruz y Javier Bardem GTRES

Pepón Nieto, presentador de la gala inaugural del Festival d Posa en la alfombra roja con un traje GTRES

Y de repente entre tanto ajetreo, aparece él: Kerem Bürsin, la estrella de las telenovelas turcas. El actor revoluciona la alfombra roja a su paso por el Festival de Cine Español de Málaga. No puede desvelar lo que tiene entre manos pero deja caer que pueden pasar por nuestro país: "Me encantaría trabajar en España. Los actores, directores y producciones de aquí son maravillosos. Sería un honor para mí". El actor no solo vive enamorado de nuestro cine, series y estrellas. También lo está de nuestras costumbres y de sus miles de fans en España: "Me encanta este país la gente es fantástica y muy acogedora". ¿Se muda a España Kerem Bürsin?

Kerem Bürsin en el Festival de Málaga 2022 El actor turco posó en la alfombra roja y habló de sus proyectos en España GTRES

También cambia su rol de actriz Marta Nieto, que es jurado de esta edición del festival: "Voy a ver cine, a hablar de cine, a disfrutar el cine.. Me lo tomo como unas vacaciones", cuenta. La actriz se presenta en la alfombra roja con un traje de chaqueta y pantalón de Pedro del Hierro. La parte de arriba es blanca con un cuello y botones negros a juego con la parte de abajo. Complementan el look unos zapatos verdes de tacón y un recogido de pelo.