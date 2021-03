Â¿QuiÃ©n es Kerem BÃ¼rsin, el actor turco que arrasa en EspaÃ±a?

Esta mañana, echando un vistazo a Twitter, salía la palabra Kerem como trending topic y no hemos podido evitar preguntarnos quién era el tal Kerem. En seguida descubrimos que su nombre lleva un tiempo sonando en nuestro país y fuera de él por la popular serie Love is in the air. Después la curiosidad nos llevó a investigar más sobre el susodicho. El éxito mundial que está teniendo la serie, lo ha convertido en uno de los actores turcos de moda. ¿Quién se lo iba a decir cuando estudiaba Marketing en Estados Unidos?

“Poco se habla del texto que ha puesto Kerem .



“Sí, yo sé que no existe la palabra AMANIM, pero a veces la gente tiene que inventar palabras.”



A mí esto me suena a que esta desmintiendo todo lo que ha estado diciendo la prensa turca últimamente, y no lo puedo amar más, no puedo. pic.twitter.com/fuMV80indE“ — andrea �� (@zaynsbursin) March 24, 2021

La popularidad que está alcanzando la serie en España, ha levantado el interés de la audiencia por sus actores protagonistas: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Haden, por ejemplo, ya acumula más de 20 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Kerem interpreta a Serkan Bolat, el personaje principal de la telenovela turca que está arrasando en varios países.