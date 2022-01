Vuelve la temporada de premios. Y con ella, el glamur de las alfombras rojas. La novena edición de los Premios Feroz se celebró en Zaragoza, la ciudad que acogió a grandes estrellas como Javier Bardem, uno de los premiados de la noche. El buen patrón y Maixabel dominaron los Premios Feroz 2022 en la gala presentada por el director de cine Nacho Vigalondo y la cómica Paula Púa. Pero ¿qué looks pisaron fuerte en la alfombra roja? De entre todas las artistas, hay cinco actrices que derrocharon sensualidad en la cita del cine español con sus 'feroces' diseños: Milena Smit, Marta Nieto, Nadia de Santiago, Clara Lago y Elena Rivera...

Elena Rivera

Por último, Elena Rivera causó sensación con un vestido de la colección Once Upon A Time in Los Angeles de Teresa Helbig, una de sus firmas de confianza. El diseño tiene un cuello camisero confeccionado en terciopelo con transparencias en gasa de seda construyendo motivos geométricos en mangas y cuerpo. La actriz de Sequía complementa su look con unos pendientes de Del Páramo Vintage y unas sandalias negras con detalle dorado.