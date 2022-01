Alex González es uno de nuestros guapos oficiales. El actor de 41 años se encuentra en un buen momento profesional, y personal junto a la también actriz María Pedraza con la que mantiene una relación sentimental.

Le gusta cuidarse, y eso salta a la vista por la buena forma física que mantiene. Pero su atractiva sonrisa también delata que le gusta cuidar su estado mental. El actor nos confiesa que le gusta sentir bien consigo y que le gusta meditar a diario. Piensa que la salud mental hay que cuidarla de manera constante: “Mínimo medito una vez al día y cuando no puedo hacerlo lo noto muchísimo, me siento más alterado, más reactivo y con pensamientos más negativos.

Álex González está acostumbrado a captar siempre la atención de los focos por su manera impecable de vestir Garay Talent

Una manera de vivir en calma y poder trasladar esa manera de ser a su parte profesional. Le gusta disfrutar cada proyecto y darle su 100% pero una vez que acaba pone la cabeza en el siguiente. Quizá este sea el secreto del actor para enlazar un proyecto con otro: “El mindfulness en mi vida ha hecho que no conserve nada. Antes siempre me gustaba conservar en una caja alguna prenda del personaje, el guion, y ahora mismo no conservo nada. Dejo espacio para lo nuevo que tiene que llegar”.

Su otra gran válvula de escape es el deporte. CrossFit y boxeo son sus favoritos porque le exigen estar concentrado y no pensar. Su buena forma física no pasa desapercibida para las marcas de ropa. Desde hace años el mundo del cine y de la moda son perfectos aliados. Álex González es uno de los actores más demandados y está acostumbrado a compaginar el set de rodaje con el set de fotos, donde cada vez se siente más cómodo: “Antes tenía la mala costumbre de pensar que yo era solo actor, y al final con el tiempo te das cuenta que puedes ser muchas cosas. Puedo ser actor y también hacer alguna acción con alguna firma siempre y cuando se ajuste a mi forma de ver la vida”. Las firmas que elije están siempre asociadas a valores de creatividad, sostenibilidad y sobre todo optimismo con los que el actor se identifica. Para su última colaboración ha estado acompañado de Sara Sálamo, con la que ha mostrado gran complicidad ante las cámaras.

El actor echa la vista atrás a sus comienzos y recuerda que sí le costaba quitarse la camiseta y enseñar su cuerpo por exigencias del guion: “Cuando comencé tenía cierta reticencia a hacer del personaje guapo. Sin embargo, comencé a fijarme en Matthew McConaughey y comencé a pensar en lo inteligente que era por saber aprovechar sus herramientas lo mejor posible. A partir de cumplir los 30 empecé a dejar de tener problemas por ello”.

De hecho, ahora exhibe su cuerpo en las redes sociales para alegría de sus fans que le siguen en su cuenta de Instagram: “Cumplir años te da una cualidad maravillosa de empezar a darte cuenta de qué cosas haces por ti y qué cosas haces por la opinión de los demás. Igual me apetece compartir una imagen, y luego durante un tiempo no me apetece hacerlo. Lo que mejor me funciona es gustarme a mí y hacerlo respetando a todo el mundo.

Esta manera de arriesgar también la va llevando poco a poco a su manera de vestir en sus apariciones públicas. El actor siempre capta la atención de los focos por su manera impecable de vestir: “A mí me cuesta arriesgar con el esmoquin. Hace poco arriesgué con unos mocasines rojos, y poco a poco me voy atreviendo más también porque antes no escuchaba nada los consejos de moda y ahora voy escuchando un poco más, en la vida en general y a los estilistas en particular”.

Una actitud perfecta para recibir todo lo que este 2022 tiene preparado para él. Así es de cerca este actor: relajado, con una gran sonrisa, aplomo ante las cámaras, con una seguridad pasmosa… y con la gran cualidad de calentar las redes sociales con sus baños en el mar.