Llevan despistando a sus seguidores y a la prensa durante meses, y ahora por fin se ha confirmado: Álex González y María Pedraza están juntos. La actriz rompió con Jaime Lorente a principios de año. Al principio solo publicaba imágenes de sus ensayos de baile, pero poco a poco su Instagram fue cambiando. Se notaba que estaba feliz y todos pensaban que el culpable de ello era el actor. Era un secreto a voces, ya que ambos subían fotografías hechas en los mismos sitios, pero nunca juntos. Pero por fin han oficializado su relación y hasta han ido a hacer la compra juntos. Esta es la cronología de amor de Álex González y María Pedraza.

Fotografías en los mismos lugares, pero nunca juntos

Para más inri, la pareja empezó a pasar más tiempo juntos mientras grababan una serie en la que ambos participan. El tonteo no había pasado desapercibido entre sus seguidores. Habían conseguido crear una gran expectación por su relación. ¿Se convertirían en la pareja del año? María Pedraza y Álex González guardaban silencio mientras que los rumores no hacían más que acrecentar. De hecho, el actor confundió a la prensa después de haber sido fotografiado en una cena romántica junto a la influencer Rocío Camacho.

Las historias de María Pedraza y Álex González INSTAGRAM

La guinda del pastel llegó cuando empezaron a publicar imágenes en los mismos lugares, ya fueran pisos, playas, barcos... Pasaron todo el verano juntos de risas. De aquí para allá. De despiste en despiste. En ese momento todo el mundo lo confirmó. No podía ser de otra manera. Álex González y María Pedraza tenían que estar juntos, ¿a qué vendría si no tanto tonteo? Primero subieron cada uno un posado en la misma terraza y en blanco y negro donde salían semidesnudos. Después hicieron lo mismo en la playa,con el cielo lleno de nubes blancas de fondo y en bañador dentro del agua.

Además, Álex González celebró su cumpleaños con María Pedraza. Ese día ella no le felicitó públicamente porque no hacía falta: estaban de celebración. El actor cumplió 41 años en agost en el mejor momento de su vida a nivel personal y profesional. Como ya venían haciendo, cada uno compartió un vídeo en Instagram en el mismo lugar. Unos días antes Álex había comentado en un post de María Pedraza "right in the heart" ("directo al corazón", en castellano) y en su cumpleaños la mencionó como autora del vídeo.