Algunos acaban de romper con sus parejas, otros están abiertos a encontrar de nuevo el amor. Sus relaciones han acaparado los titulares de la prensa del corazón, pero ninguno de sus romances han prosperado. Por esa misma razón, hoy forman parte de esta lista, la de los solteros de oro más codiciados. Miguel Ángel Silvestre, Chris Evans o Jake Gyllenhaal son algunos de los famosos que casi nunca fallan, pero no son los únicos. Este año nos ha traido demasiadas rupturas inesperadas y nuevas incorporaciones a este listado que nunca pensamos que llegaríamos a ver, como la de Iker Casillas y Sara Carbonero.

Miguel Ángel Silvestre , además de presumir de talento, también puede fardar de ser uno de los famosos más deseados del panorama nacional. Su relación más mediática y una de las más largas fue la que mantuvo con la actriz Blanca Suárez . Tres años que acabaron en una gran amistad. El tonteo esporádico que mantiene desde hace meses con la influencer La Vecina Rubia por poco le saca de esta lista, pero que no cunda el pánico. El actor está soltero y no sabemos si abierto al amor, como aseguró a principios del año pasado, aunque nos gusta pensar que sí.

Jon Kortajarena

Nuestro modelo más internacional y uno de los actores más guapos que podemos ver en la pequeña y gran pantalla. Jon Kortajarena todavía no ha encontrado a su media naranja. Luke Evans logró conquistar su corazón, aunque lo suyo terminó en 2015. Algunos medios hablaban de reconciliación, de hecho, el verano pasado los vimos juntos en Ibiza, pero parece que su relación ya no tiene nada de amorosa. "Sigo abierto al amor a pesar de todas las cicatrices", confesaba hace un tiempo. Lo cierto es que Kortajarena no necesita a nadie para disfrutar de la vida, solo hay que echar un ojo a las maravillosas vacaciones que se ha pegado en Ibiza, donde además ha estado muy bien rodeado. Allí ha coincidido con Esther Cañadas y Michael Fassbender.