'El buen patrón' y 'Maixabel' dominan los Premios Feroz

Café para muchos en los Premios Feroz. Maixabel, como mejor película dramática, y ​El buen patrón, como mejor comedia, salen triunfadoras en un palmarés muy repartido en sus categorías cinematográficas, mientras que Venga Juan y Cardo dominan las categorías de series. Los gala de los premios que concede AICE (Asociación de Informadores Cinematográficos de España) se ha celebrado en Zaragoza en una formato presencial con Nacho Vigalondo y Paula Púa como presentadores.

El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, favorita a los Goya, añade el galardón a mejor guion, y el esperado premio a mejor actor para Javier Bardem, que se confirma como el gran favorito para de la temporada. Maixabel, de Iciar Bollain, logra por su parte el premio a mejor actor secundario para Urko Olazabal. Las dos películas cuentan con la participación de RTVE.

Para mejor dirección, categoría que no distingue entre comedia y drama, las votaciones han elegido una tercera vía premiando a Rodrigo Cortés por El amor en su lugar, el drama musical situado en la gueto de Varsovia. Una pequeña sorpresa, no por el sólido trabajo de Cortés, sino porque su película no se encontraba entre las cinco películas nominadas a mejor drama. Incluso

Madres paralelas sale de gala con tres galardones: mejor actriz de reparto para Aitana Sánchez Gijón, mejor banda sonora para Alberto Iglesas y mejor cartel.

Si en mejor actriz se esperaba un duelo entre Penélope Cruz (premiada en Venecia y con opciones a ser nominada al Oscar por Madres paralelas) y Blanca Portillo (por su papel de Maixabel Lasa), los Feroz han resuelto premiar a Petra Martínez, por La vida era eso, una hermoso reconocimiento con aroma a premio honorífico para la actriz.

Pese a lo repartido de los premios, los votos de los informadores sí han dejado fuera las opciones más arriesgadas como Espíritu sagrado, de Chema García Ibarra o Libertad, de Clara Roquet.