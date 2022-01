Cenas de empresa, reuniones familiares y todo tipo de celebraciones ocupan nuestro calendario estas semanas, por eso os queremos repasar las mejores propuestas donde las prendas de fiesta made in spain son las absolutas protagonistas. Prendas que han subido durante este 2021 a la pasarela MBFWMadrid, algunas de mano de los diseñadores españoles más consagrados y otras de los jóvenes talentos emergentes del panorama de la moda nacional, para inspirarnos en los mejores looks para una ocasión especial, y lo que será tendencia la próxima Primavera Verano 2022.

Propuestas para todos los gustos que sirven de inspiración para despedir el año y recibir el que viene con nuestras mejores galas.

Patrones asimétricos, acabados de efecto metalizado y aberturas cut off destacan en la energética colección de Custo Gtres

Siluetas fluidas, mangas largas con volúmenes y cuellos cisne visten este invierno a las modelos de Hannibal Laguna. El creador tiñe la noche de intensos tonos verdes y morados en una colección donde el estampado vegetal se reinterpreta en su vertiente más sofisticada. El logo y las estampaciones artísticas no solo tiñen las telas de las prendas, también decoran cada una de las mascarillas diseñadas en exclusiva para la presentación. Colores eternos como el rojo y negro no pueden faltar en esta elegante propuesta .

Las amantes de los vestidos cortos y las eternas noches sobre la pista de baile sin duda encontrarán inspiración estas fiestas en la propuesta de Custo Barcelona. La mezcla de estampados y experimentación en los tejidos regala, como es habitual en esta casa catalana, un catálogo de seductores vestidos de noche en clave mini. Patrones asimétricos, acabados de efecto metalizado y aberturas cut off destacan en su energética colección.

Queen of the night, el debut sobre la pasarela madrileña de Guillermo Décimo, nos regala modernidad y exceso en clave sporty Gtres

Guillermo Décimo

No podemos olvidar repasar las propuestas de moda sin las reinas de la noche ideadas por el joven diseñador Guillermo Décimo. Queen of the night, su debut sobre la pasarela madrileña, nos regala modernidad y exceso en clave sporty, combinando patrones deportivos con estética de costura. Pinceladas lenceras, superposiciones, y trampantojos componen la original y excéntrica pasarela ideada por este prometedor creador.

Un broche de oro para un año complicado para el mundo de la moda española. Una industria llena de talento que ha sabido adaptarse a la dificultad de la situación vivida y que hemos tenido la oportunidad de comprobar en la pasarela de moda más importante de nuestro país, MBFWMadrid. Ponemos la cuenta atrás para la próxima edición que tendrá lugar en marzo, aun fechas definitivas por confirmar.