Llega la época más especial del año y buscamos algo especial tanto en el look que vamos a llevar, como en el maquillaje o en el pelo. Melenas largas, lisas, rizadas o cortes bob siempre hay un peinado perfecto para cada tipo de cabello. Te mostramos cómo hacer peinados sencillos para hacer en casa.

Para lucir los mejores peinados los especialistas recomiendan optar por la sencillez. Si tenemos un pelo largo podemos elegir entre llevar una trenza, un moño bajo o una coleta alta. En este video os mostramos el paso a paso de unos sencillos recogidos que podéis haceros con la ayuda de alguien.

03.01 min Cómo hacer un recogido de fiesta paso a paso

Para estos días tan señalados es importante buscar looks cómodos y bonitos, con los que nos sintamos nosotras mismas, pero con un toque festivo. En muchas ocasiones no es necesario complicarse mucho ni ser un gran experto para lograr el peinado perfecto.

Mejor hacerlo siempre con tiempo. La prisa nunca es buena consejera. Ensaya las veces que sea necesario para para poder seguir las fases del peinado. Una coleta cruzada es un look muy actual y fácil de realizar

La mayor preocupación a la hora de hacernos un peinado es saber si va a aguantarnos . Aquí unos trucos para que luzca perfecto toda la noche

1- Pelo lavado del día anterior. Si vas a optar por un recogido es mejor que no laves tu cabello el mismo día. El pelo extremadamente limpio no tiene textura y es más difícil de trabajar. Si debes lavarlo en el día es mejor que hagas sólo un lavado con un poco de champú sólo en la raíz.

2- No utilizar acondicionador o mascarilla. Cuanto más suave esté el pelo es más probable que acabe soltándose y el peinado se estropee. Si eres una persona con el cabello muy fino el acondicionador va a complicar trabajar el peinado. Si se te enreda mucho el pelo es mejor utilizar un spray desenredante sin aclarado.

3- Secar a fondo. Es muy importante que no haya restos de humedad para empezar a trabajar el peinado, ya que sino corremos el riesgo de que quede apastado y se deshaga más fácilmente.

4- Fijador para dar el toque final. Un poquito de laca o fijador va a ayudar a mantener el peinado. Dependiendo del tipo de cabello que tengamos es mejor no poner mucho producto para que no se apelmace el pelo.

5- El mejor truco es no tocar el peinado. Olvidarnos que lo llevamos hecho y no estar constantemente con las manos en la cabeza. Este consejo sirve también para cualquier día del año para evitar que se nos ensucie con tanta facilidad.

Melenas largas, lisas, rizadas o cortes bob siempre hay un peinado perfecto para cada tipo de cabello Cottombro - Pexels

Para completar el look debes acompañarlo de un buen maquillaje. Para ello es fundamental hacerlo sobre una piel cuidada e hidratada. Convertir un maquillaje de día en uno de fiesta es sencillo. No olvides de resaltar los ojos con una buena sombra de ojos y alargando las pestañas. Para los labios es el momento perfecto de atreverse con ese rojo que no usamos a diario.