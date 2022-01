Bajan las temperaturas y uno de los mayores placeres es envolvernos en un jersey o maxi bufanda de lana que hacen furor en invierno. Un buen jersey además de darnos comodidad y protegernos del frío, es un básico que no puede faltar en el armario, ya que si elegimos una buena calidad puede durarnos toda la vida y nunca pasara de moda.

Las prendas de alpaca tienen una calidad muy superior debido a las cualidades de esta fibra, compitiendo con el cashmere y el moaré. Lo que distingue a esta materia sudamericana son sus valores intrínsecos como su fineza, suavidad, adaptabilidad al teñido y facilidad para el tejido. Además, ofrece colores naturales en blanco, negro, marrón y beige, todos ellos en múltiples tonalidades.

En Flash Moda hemos viajado hasta Perú, país que concentra el 80% de la producción mundial de fibra de alpaca, para conocer el proceso desde sus inicios como una fibra natural que abriga al animal hasta convertirlo en un material único en el mundo de la moda. Proceso de selección, lavado, cardado y peinado. Todo ello en una cadena humana de producción donde los valores de sostenibilidad, kilómetro cero, artesanía y trabajo digno generan un equilibrio en el altiplano del país andino, lugar en el que los incas ya utilizaban este material para vestirse.

La alpaca tiene más de 24 colores naturales que no necesitan tinte . Esto le otorga a esta fibra natural de un gran valor ecológico . Su manipulación tiene un gran trabajo artesanal que da trabajo a cientos de mujeres que transforman la materia prima en prendas que se distribuyen en el mundo entero. En Perú existen más de 120.000 familias que viven de la Alpaca, entre criadores, empresas que transforman el hilo, artesanos y empresas de moda.

¿Cómo cuidar tus prendas de alpaca?

Al tener una prenda tan especial debemos cuidarla para que nos dure mucho tiempo. Esta conservación no es difícil, pero no hay que olvidar que no debe meterse en la lavadora y planchar.

Es recomendable lavarla siempre a mano y con agua fría para que la prenda no se deforme. Si lo hacemos en la lavadora, programar siempre un programa para ropa delicada y evitar siempre el centrifugado. Como consejo se puede utilizar como producto un champú de pelo suave, pues no hay que olvidar que se trata de pelo animal.

No debemos estrujar la ropa una vez aclarada. Es mejor extender sobre una toalla y enrollarlo sin apretar para retirar el agua sobrante de manera delicada. Una vez hecho colocamos la prenda sobre una toalla seca y dejamos secar a la sombra de forma estirada. De esta manera no hará falta planchar.

Cuando hagamos el cambio de armario y la vayamos a guardar una temporada es importante meterla en una bolsa de plástico especial para ropa, asegurarnos de cerrarla bien e introducir en ella elementos que la protejan de polillas.