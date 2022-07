José Luís López Vázquez es uno de los grandes intérpretes del cine, del teatro y de la televisión en nuestro país. Un actor que siempre tenía su agenda muy apretada y con un currículum en el que destacan más de 200 películas y sus "sesenta y tantas" obras teatrales. En 2002, recibió el Premio Nacional de Teatro y dos años más tarde, la Academía de Cine le otorgaría el Goya de Honor, entre todos los reconocimientos que recibió. Una carrera admirada por cualquiera del mundo de la interpretación y que se apagó un 2 de noviembre de 2009 tras una larga enfermedad.

Nació un 11 de marzo de 1922, este año cumple un siglo, en la capital siendo hijo de una modista y de un funcionario público. Se formó como actor en el Teatro de las Organizaciones Juveniles, y su debut se produjo con 24 años en la obra El anticuario. Por esta faceta se le recuerda de sus actuaciones en Don Juan Tenorio, La dama boba, Cenas de matrimonios, Cartas credenciales y El manifiesto, entre otras.

En los años 60 daría el salto a la gran pantalla a través de sus papeles cómicos y haciendo de pareja de la gran Gracita Morales. Muchas de las películas en las que salió están firmadas por directores como José María Forqué, Pedro Lazaga y Mariano Ozores. Aunque el propio Lopez Vázquez dijo que con quien "tenía química y le daba un gran margen de libertad" era Luis Berlanga, con el que grabó 10 películas entre las que destacan la trilogía de Patrimonio Nacional.

Entre sus trabajos cinematográficos destacan títulos como Los chicos del Preu, Plácido, El verdugo, Atraco a las tres o Mi querida señorita, donde se vestía de mujer. Tuvo la suerte de cruzar el charco a Hollywood de la George Cukor con Viajes con mi tía, pero el madrileño prefirió quedar en España.

Conoce al actor madrileño a través de las entrevistas que concedió en los diferentes programas de Radio Nacional.

Nominación a los Óscar por Mi querida señorita En el año 1973, José Luis asistió a la ceremonia de los grandes premios del cine internacional como son los Óscar. Confesó a los micrófonos de RNE que "le gustó mucho el estado de pasión que había entre la recurrencia, en esa espera tan afanosa que se pernotaba" entre los asistentes y nominados. En cuanto a la ceremonia, dijo que fue "muy sincera a medida que iban nominando y distribuyéndose y que le impresionó mucho el acto, fue la coordinación, la ordenación, la organización, el show". Joyas del Archivo Sonoro López Vázquez tras los Óscar Escuchar audio Además de la manera de comportarse de Marlon Brando. "Su sentido de rechazo al Óscar, que no fue ni alboraotada ni excesiva. Hubo un murmullo y era como si fueselo esperado. Yo creo que a la gente también les gusta que haya un actor o una persona así, que rechace algo por lo que se mueve todo el mundo, por lo que alguien sueña. Me pareció una postura lógica". Y tuvo la oportunidad de conocer a Lizza Minneli. "Sí, fue muy simpática. Me la presentó Charlton Heston y se puso muy contenta de conocerme. Al menos eso experimento seguramente que por cortesía, pero había visto mi película y me felicitó de una manera sincera porque dijo que le había gustado mucho la película y que le había gustado mucho también la interpretación". También dejó su opinión sobre ganar la estatuilla. "Es un galardón que hay que merecerlo, conseguirlo con propios méritos pero vamos yo soy un fatalista en la vida. No me conmueve demasiado, si lo gano bien, sino sigo trabajando. El hecho en sí de haber sido nominada la película me parece un paso decisivo e importante".

Motivos por los que hizo de Gaudí "Yo pude aplazar una cosa que tenía que hacer, lo he pospuesto y entonces aquí estoy dispuesto a enfundarme en el traje negro y en la barba, peluca y sombrero de este genio maravilloso de la arquitectura española", argumentaba sobre su papel sobre el arquitecto catalán Antonio Gaudí. A lo que añade, "a mí me conviene, me interesa el personaje, me interesa, la obra de Gaudí y intentaré hacerlo lo mejor que pueda". Joyas del Archivo Sonoro López Vázquez da vida en el cine a Antonio Gaudí Escuchar audio Hablando también de cómo está preparando este personaje. "Ahora he podido estudiar un poco, no mucho. He ojeado algunos libros. Juan Boada, que es también autor del guión y al ritmo que es el director de la película y también como guionista, pues me ha dado muchísimas ideas, me han facilitado documentación y yo he intentado entrar dentro de su constante anímica y de su constante profesional para poder dar un poco de veracidad a este gran personaje".

¿Qué pensaban sobre "este actor normal"? El actor madrileño dentro de su profesión y con 120 películas a la espalda, en los años 70, se consideraba alguien "normal". Algún radioyente comentó que "aunque tenía mucho carácter, era muy gracioso y animaba mucho la película". Otros decían que "era un hombre que trabajaba bastante bien". Joyas del Archivo Sonoro Perfil de José Luis López Vázquez Escuchar audio Su compañera, la actriz Julia Gutiérrez opinó sobre sus dos caras. "Tiene la suerte de que tiene dos facetas. Es un actor cómico muy bueno y es un actor que cuando se propone debe hacerlo en serio. Lo hace también. Creo que con decir que es un magnífico actor es suficiente". Como también, el crítico de cine y profesor de la cátedra de historia y estética del cine de la Universidad de Valladolid, Pascual Cebollada. "López Vázquez cuando hace reír como cuando es actor dramático. Personalmente prefiero el actor dramático, no sé si por una deformación crítica mía o porque realmente también creo que es más actor y está más maduro que como actor cómico".

Recepción del Premio Nacional de Teatro 2002 El madrileño recibió el Premio Nacional de Teatro tras su gran trayectoria profesional en el mundo de las tablas con "60 o 70 y tantas obras". "Desgraciadamente, me hubiese gustado que fuese un poquito más corta con lo cual me rejuvenecería 15 años, por ejemplo, que no estaría mal", confesó el actor. Joyas del Archivo Sonoro López Vázquez, Premio Nacional de Teatro 2002 Escuchar audio El jurado alabó "su extraordinaria calidad de actor tragicómico a lo largo de una dilatada carrera artística que sigue presente". Unas palabras muy emoticas y emocionantes que le honran a López Vázquez. "La talla de actor se da día a día. Yo agradezco mucho el que se considere que esa talla de actor viene abalada por un juicio de un jurado tan solvente como este, pero hay que seguir, nunca me he parado a contemplar los laureles del éxito y de la fama".

Goya de Honor, en 2004 José Luis visitó el programa de cultura de la casa, El ojo crítico, tras la "satisfacción grande" de haber conseguido el Goya de Honor, "muy consciente de esta satisfacción y estas conmemoraciones que la Academia como los empresarios del Teatro Reina Victoria". El actor también recibió por parte del espacio la felicitación por su próximo estreno en el teatro de Tres hombres y un destino, que agradeció y sumó que "está por ver, primero tenemos que estrenar con éxito y después ya hablaremos". Joyas del Archivo Sonoro José Luis López Vázquez recibe el 'Goya de Honor' Escuchar audio En esa obra de teatro el tema principal era sobre tres ancianos que habían sido relegados de sus papeles en el cine. "Lamentablemente no me ha pasado porque tengo un curriculum muy abultado. No he tenido tiempo de vivir, trabajo no me ha faltado. Ahora sigue en la misma situación, todo madera". Aunque López Vázquez comentó que prefiere antes el cine al teatro por el tiempo que le da. "Yo sigo prefiriendo el cine porque me da más tiempo de receso, desahogo, descanso. El teatro siempre es más clautrofóbico y hacer una función distinta. Hay que salir como si fuese la primera vez que lo haces". "En el cine hay días que libras, y eso para mi quita esfuerzo".