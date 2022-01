La vida de cine de George Cukor, del teatro a Gil Parrondo

El director de cine George Cukor, que falleció el 24 de enero de 1983, merece “una buena revisión”, ha señalado el también director de cine José Luis Garci en su espacio “Los clásicos del clásico” en De pe a pa. “En cada género, que le pasa un poco como Howard Hawks, tiene una película maravillosa, cuando no una obra maestra. Dominaba bien la comedia y el drama”. Ha lamentado que haya sido “infravalorado porque durante mucho tiempo no fue considerado uno de los grandes”.

“Es la esencia de lo que fue el cine de Hollywood”. Algunas de las cintas más destacadas que encontramos en su filmografía son La dama de las camelias (1937) con Greta Garbo, Doble vida (1947) protagonizada por Ronald Colman, Ha nacido una estrella (1954) con Judy Garland y James Mason. Preparó durante más de un año Lo que el viento se llevó, “empezó a rodarla y un par de semanas después fue sustituido”.

Ha subrayado La mujer de las dos caras (1941) también con Garbo, en la que la actriz se retiró “cuando más o menos ya se dio cuenta de que no era la mujer que había sido. No quiso dar el paso a ser una gran actriz". Ingrid Bergman ganó el Oscar a mejor actriz por su interpretación en la película Luz que agoniza (1944) con Charles Boyer y dirigida por Cukor.

"Decían que era un gran director de mujeres, pero es verdad que en su filmografía hay tanto hombres como mujeres", en este sentido José Luis Garci ha destacado actrices como Joan Crawford , Rosalind Russell o Judy Garland y, en cuanto a actores, Spencer Tracy , John Barrymore o Rex Harrison , este último ganó el Oscar a mejor actor en la película My Fair Lady (1964).

Era un joven director cuando llegó a Hollywood, que “venía de Broadway con un prestigio muy bien ganado”. “Cuando llegó el cine sonoro se necesitaba gente que pudiera dirigir bien a los actores, sobre todo los diálogos que dieran los tonos estupendamente. Cukor enseguida no solo se adaptó al cine, sino al cine Hollywood, es decir, enseguida supo lo que querían las grandes productoras, la manera de narrar, lo que ahora conocemos como la manera clásica".

El Oscar, por fin

En los años 60 no le sientan bien los cambios en la forma de producción de películas de los grandes estudios como a muchos otros, “a todos les pilla con el paso cambiado porque están acostumbrados a rodar" grandes producciones. Hace algunas películas durante esta época como My Fair Lady, en la que ganó el Premio Oscar a mejor director, merecido según Garci porque él “repartió Oscars a actrices, actores, directores y a todo el mundo en su carrera y él no lo tenía”. Con 80 años rueda Ricas y famosas, “una película extraordinaria que parece hecha por un chico de 20 años. Fue la última y nadie pensaba que iba a meterse en ese lío”.