Así ha envejecido 'Lo que el viento se llevó'

Si algo no envejece es su banda sonora

La mítica música de la película, compuesta por el austriaco Max Steiner, contiene una parte luminosa para reflejar el amor y otra más oscura, con marchas militares, para retratar la guerra que enmarca la historia. También destacan las melodías que envuelven la vida sureña, como la relación de Escarlet con su gente. Steiner estuvo nominado a los Óscar por este trabajo pero no consiguió la estatuilla.

La cinta también ha sido adaptada al teatro musical en más de una ocasión. En el West-End londinense ha habido dos producciones, una en 1972, procedente de una versión japonesa titulada Scarlett, y otra en 2008 que tuvo muy buena acogida de público y crítica.