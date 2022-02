(Música cabecera)

Os juro que ya no comprendo el mundo actualmente.

"Hace unos años todo tenía sentido:

la izquierda era la izquierda, la derecha, la derecha,

América era América...".

¿Quién es esa? Una mujer.

"Antes acostaba a los niños, apagaba la luz,

esperaba con ilusión otro día. Ahora tengo miedo cada día".

Me gusta.

Buenas noches, cariño. -Buenas noches.

-La leche no te sienta bien, te salen flemas.

No empieces a chincharla. Debería hacerlo más a menudo.

(SUSPIRA) Señor, ¿quién es Vivienne Rook?

(ROBOT) -"Vivienne Alison Rook, nacida en 1964 en Mánchester,

fundadora del Laboratorio de Ideas JJC".

(TV) -"Esa mujer de ahí, la de azul".

-¿Qué le diría a una familia palestina de la Franja de Gaza

ahora que Israel ha reducido el suministro de luz

a dos horas al día?. -Sí.

-Dos horas. Sí, ya lo sé.

Lo sé, pero la verdad es que tanto Israel como Palestina...

Me comen el coño.

(Murmullos)

(RÍE) ¡Qué fuerte! ¿Qué acaba de decir?

Ahora me cae mucho mejor. No puede decir algo así.

¡Vamos, repítelo! ¿Quién es?

(Mensaje)

Stephen lo está viendo.

Danny lo ha visto. Seguro que escribe una reclamación.

Mira, es "trending topic". "Viv Rook".

¿Qué han pasado, 20 segundos?

"Tengo que disculparme con los espectadores".

No puede decir algo así. Pero soy sincera, soy sincera.

Kiev, Yemen, Catar... Les aseguro que pueden comerme...

No, no, no, no. Como vuelva a decir eso, tendré que excluirla.

Esa es la cuestión, no podemos decir nada que sea verdad.

"Yo ya me he cansado, literalmente". Lucy lo está viendo.

Y Javin, Dranel, Lyn.

Vota a Viv Rook. (ASIENTE)

Los titulares me gritan a la cara y lo único que quiero

es que me recojan la basura una vez a la semana.

(Aplausos)

Quiero que el colegio que hay a 200 m de mi casa recoja su basura

y, por el amor de Dios, mi madre camina con bastón.

¿La gente no podría dejar de aparcar en las aceras?

¡Dejen de hacerlo!

Pero, adelante, pregúnteme por Israel,

pregunte por Palestina y yo le contestaré

que me pueden comer el...

Peluche.

Pero he captado su atención, ¿a que sí?

Madre mía, es un monstruo... Yo la encuentro brillante.

(Móvil)

¿Diga? Hola, ¿estás bien?

Hola, soy yo, no te preocupes, ¿pero puedes quedarte a Lee?

Mételo en la cama y dale una tostada para desayunar.

Voy de camino al hospital, se me ha adelantado.

"Sí, claro".

Claro, pero ¿qué hay de Jan? Creía que ella te ayudaba.

Pues sí, según el plan de parto, pero iba a ser el próximo lunes,

hoy está en Londres, y Runi ha bebido, así que no me sirve.

Vamos a Salford City, ¿podemos quedar ahí y lo recoge?

Ah, ¿y avisas a la abuela? Pero ¿con quién estás?

Oh, me lleva el señor Jaysundera, un taxista.

Todo está bajo control.

(Claxon)

Lo siento.

No, no, no, me refiero a...

¿Quién te va a acompañar en el parto?

¡No lo sé!

Está sola. ¿Por qué está sola?

No lo sé. Pero... ¿Vas a estar bien?

"Estoy bien, no es el primero". (SUSURRA) No, no, calla.

Mamá debería estar aquí. (TITUBEA) Eh...

¿Quieres que vaya contigo?

¿Vendrías?

Sí. (RÍE)

Claro que sí, voy para allá. (RÍE)

Dios, Rosie está en el hospital.

¡Uf! ¿Ya le toca? Creía que le quedaban meses.

Danny está con ella, dice que se lo diga a la abuela.

Yo podría ir, puedo pedir un taxi. Solo está a media hora.

No añadas más emoción.

No necesitamos otra de tus aventuritas.

Danny dice que van a hacerle una ecografía para epidural.

Todo va bien. Tu madre ya estaría allí.

Ya lo sé, pero...

Sí, pero no hay nada que podamos hacer.

Es un poco raro para Daniel asistir al parto de su propia hermana.

Si no era lo bastante gay, ahora lo será más.

-Eso es ginefóbico. -¿Qué ha dicho?

Celeste te saluda. Mm...

Bueno, tenedme al tanto de todo.

Cuando sea, aunque sean las cuatro de la mañana.

Descuida, pero no te quedes despierta.

Prométemelo, nada de aventuras.

Me hablas como si fuera una niña.

(RESOPLA)

Si te vas a la cama ya, te puedes levantar a las cinco,

ir a Mánchester y recoger a tu abuela a las ocho.

Pero Lu Havings vendrá por la mañana por lo de ese fondo.

Cancélalo. Mándale un e-mail, vamos. Emergencia familiar.

Deberías estar con tu abuela, la vieja bruja.

No le digas que he sido amable. (RÍE)

(RADIO) "Sintonizan la Radio 4 de la BBC, buenos días.

Estos son los titulares a las 5:30 de la mañana.

El presidente Trump pide a sus oponentes que haya menos divisiones,

pero se niega a abandonar su plan de construir un muro

en la frontera con México.

El Partido Unionista continúa con las conversaciones en Irlanda,

mientras busca una solución al atasco de las últimas propuestas.

En cuanto a los negocios, el próximo presidente del Banco Mundial

es uno de sus peores críticos".

¿Qué te parece?

Es muy chino.

Menos mal, esperaba que lo dijeras tú primero, es verdad.

Me preguntaba si sería muy chino, pero es que es chino al 100 %.

(RÍE) Es una pequeña versión de Gau. Tendrás que decírselo.

Ya lo sé, luego le llamo.

¿Y papá qué? No le incumbe.

¿Quieres que le llame yo?

Solo me apetece decírselo a mamá,

y no puedo. A papá que le den.

No se lo digas, ¿vale? ¿Lo has entendido?

Vale, está bien. ¿Sí?

Tranquila.

Bueno, ¿ya tienes nombre?

Lincoln.

No me lo puedo creer, le va a poner Lincoln.

¿Qué? ¿Como Abraham Lincoln? ¿Un Abraham Lincoln chino?

¿Cómo que Lincoln? ¿Lincoln Lyons?

Le va a poner Lincoln. Lo sé, Danny me ha mandado un e-mail.

Seguro que todos lo llamarán "Lin".

La abuela dice que lo llamarán "Lin".

¿Y qué? Dile que también es nombre de chico.

No tiene nada de malo, a saber de dónde lo ha sacado.

Puede que se acostaran en Lincoln. -Oye, no digas esas cosas.

Ruby dice que, a lo mejor, lo hicieron en Lincoln.

Dile a Ruby que no sea maleducada. Bueno, te dejo, te veo luego.

Felicidades de nuevo, la gran bisabuela.

Soy muy grande, que no se te olvide. (RÍE)

Venga, vamos a ver a ese pobre cerdito.

El señor Lincoln Lyons.

Tienes otro primito. La tía Rosie ha tenido un niño llamado Lincoln,

como Lincoln Green.

Señor, dame la etimología de Lincoln como nombre.

-"Lincoln, como nombre de pila, en latín significa 'cimbreño'".

¿Qué significa "cimbreño"? -Eh, pues... Delgado.

Ligero o delgado, más bien estrecho.

-Señor, ¿qué significa "cimbreño"?

-"Cimbreño, adjetivo que significa delgado, ágil, elástico, flexible".

-Gracias.

Hola, hola, hola... -Oh... Está dormidito.

-Así me gusta. Ah, el pequeño Lincoln.

No dejo de pensar en tu madre.

Ya lo sé, pero no me hagas llorar.

¿Alguien se lo ha dicho a Edith? Yo le he dejado un mensaje.

Nunca contesta, Dios sabe dónde estará.

Indonesia, que yo sepa.

Donde encierran a niños, según ella.

Por lo visto, sin partida de nacimiento,

determinan tu edad con una radiografía de la muñeca

y si dice que tienes 16 años, los tienes, aunque tengas 12.

Y allí se fue Edith, a luchar.

(RÍE) Igualita que su madre.

No, a mamá le gustaba darse baños y las toallas suaves.

Edith vive como una hippie. (RÍE)

Bueno, solo puede haber dos por cama.

Me llevo a Lee al McDonald's ¿qué te parece, eh?

¡Sí! (AMBAS) -¡Sí!

¡Sí!

¿Puedo despedirme? Sí.

Oh, ten cuidado.

Oh, te noto un poco envidioso. Qué va, ni hablar.

Seríais unos padres estupendos.

No sé si podría tener un hijo en un mundo así.

Ah, gracias por los ánimos. En serio.

Es como lo que dijo esa tal Rook, las cosas iban bien hace unos años,

antes de 2008 creíamos que la política era aburrida.

Qué tiempos... Pero ahora me preocupa todo.

No sé qué me preocupa más, el gobierno no tanto,

son los bancos, me aterran. Y no es por ellos,

sino por las empresas, las marcas, las corporaciones...

Nos tratan como algoritmos mientras ellos envenenan el aire y la lluvia.

Y no me hagas hablar del ISIS Y ahora tenemos América.

Nunca creí que me asustaría América, pero tenemos las "fake news"

y los hechos falsos y ya no sé lo que es verdad.

¿En qué clase de mundo vivimos?

Porque si ahora está mal, ¿cómo va a ser para ti?

Dentro de 30 años, 10 años, 5 años...

¿Cómo va a ser?

(Música)

(CANTAN) "Te deseamos, Lincoln, cumpleaños feliz".

-"Y el mundo se despierta con un segundo mandato

del presidente Donald Trump".

-El presidente que tenéis es el que me merecéis.

(Continúa la música)

Vale, escucha, no te rías, pero ¿te casas conmigo?

Por Dios, eres tronchante, Danny. ¿Quieres casarte?

¡Sí! (RÍEN)

(Continúa la música)

¡Oh! ¡Bien! Ya tiene dos.

Cómo pasan los años. Sí, es una pasada.

-Y China ha nombrado la nueva isla Hong Sha Dao,

que significa "La isla de las arenas rojas".

-La fecha de las elecciones generales se ha anunciado

para el jueves 5 de mayo.

Me voy a presentar. Sí, creo que ya era hora,

pero me voy a presentar como candidata independiente.

Yo, Daniel Samuel Lyons te tomo a ti, Ralph Joseph Cousins,

como legítimo esposo.

¡Viva, viva, viva!

(TV) "¡Larga vida al rey, larga vida al rey,

larga vida al rey!".

(Continúa la música)

(CANTAN) "Cumpleaños feliz!" -¡Bravo, yuju!

-Vivienne Alison Rook.

(Abucheos)

3576 votos.

Archie Gooldin acaba de ser elegido como miembro del parlamento

de este distrito.

Volveré, es cuestión de tiempo. Pienso volver.

El ejército ucraniano ha tomado el control del gobierno.

-Han invitado al ejército soviético a Kiev para mantener la estabilidad.

(CANTAN) "Te deseamos, abuela,

cumpleaños feliz".

-Deberíamos hacerlo cada año por mi cumpleaños.

Es una nueva tradición. -Me estoy pelando.

-Lo llamaremos "La fiesta de invierno".

-Alemania todavía está llorando la muerte de Ángela Merkel.

Oh, ya era hora. ¿Qué?

Bueno, no quiero ser maleducada,

pero ahora el mundo es mucho más bonito.

Usted tiene un gran futuro en la política.

(RÍE) ¿Por qué la han invitado a hablar?

¡No tiene un cargo, no es nadie! Ah, ríete un poco.

Pero me lo tomaré como un cumplido.

Brindo por los amigos ausentes, por nuestra querida hermana,

que está más allá del océano, por Edith.

(TODOS) Por Edith.

(Continúa la música)

¡Bravo! -¡Bien!

(RÍEN)

(RADIO) "Y hay un gran grupo de manifestantes reunidos

en Dover esta mañana, ya que se ha anunciado

que, en lo que llevamos de 2024, han entrado más refugiados ucranianos

en el Reino Unido que en todo el año anterior.

De hecho, las estimaciones son de que llegarán, por lo menos,

10 000 refugiados durante el 2024. Algunos advierten de que...".

-Pásame el jabón. -"...Será inasumible

ya que no podrán acoger a tanta gente".

¿Para qué lo quieres?

Es que acabo de cagar abajo

y me pegas la bronca si abro el grifo.

¿Tienes las manos sucias de cargar? Tampoco es que haya tocado la mierda.

Vale, ¡lárgate, para! Bueno, ya he terminado.

¡Es asqueroso! Son tus reglas.

Buenos días. ¡Uh, estás guapa!

¡Hola, Clyde!

Stephen, te he dejado eso en la entrada, no lo olvides.

Tienes que mandarlo hoy. Sí.

Dime, Clyde, ¿ahora vives aquí? -Mi madre te da las gracias.

-Te has quedado toda la semana, le mandaré una factura.

Buenos días. (VOZ ROBÓTICA) -Hola, mamá.

-¿Qué tal está Bethany ahí debajo? -Está bien.

-Mm, me encantaría verla algún día, dale recuerdos.

Señor, recuérdale a Edith que el 2 es el cumpleaños de la abuela.

"Recordatorio para Edith Lyons enviado".

-Ay, dios... La Fiesta de Invierno. ¿De verdad tenemos que ir?

No seas tonta, lo pasaremos bien.

Además, así no hay que verla por Navidad.

Vale, que nadie use Visión esta noche porque yo y Clyde nos la pedimos.

Estaremos arriba de 7 a 10. ¿Queda claro?

"Clyde y yo".

Es el estreno mundial de "Guardianes 4",

así que no podéis interrumpirnos por nada.

-¡Ah! Chris Pratt está superbuenorro,

me lo tiraría cualquier día. (RÍE)

Adiós. -Y tiene 13 años.

(Mensaje)

Bethany dice que marquemos el sábado en la agenda.

¿Estás libre?

Bethany, cariño, no hace falta que me pidas una cita.

Estoy aquí, justo delante de ti. -Perdona, mamá.

Ahora en serio, empezaré a limitar el tiempo de filtro,

háblame como es debido. -Lo siento, mami guapa.

-¿Quieres que te quite esa cosa? No, para, da igual.

¡No es verdad! Y no da igual.

Beth, estoy aquí, delante de ti.

Si quieres hablar conmigo, no tienes que pedirme una cita.

¿Por qué no apagas ese filtro para que podamos verte bien?

-Lo siento.

-Por el amor de Dios...

Creo que si Beth quiere vernos, el sábado es un buen día,

porque tú no tienes que salir corriendo

y Ruby estará en la clase de lucha de sexos,

así que podemos sentarnos a charlar. ¿A qué sí, Beth?

Es genial que ahora sea culpa mía, salir corriendo...

Sí, vale, bien, el sábado.

-¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!

(RÍE COMO UN BEBÉ)

(RESOPLA)

(Música)

¿No tienes coche?

Anoche estuve en Russol y lo cerraron todo por la fábrica de bombas,

tengo que ir a buscarlo. Puedo acompañarte.

Ya era hora de que nos saludáramos.

Soy Daniel. Del número 17.

Yo, Frank. Fran Baxter.

Hola. Sube. Gracias.

Bueno, ¿qué te ha traído aquí? Al final he renunciado a Londres.

Lo intenté todo, pero al final me ha vencido.

¿Por qué? ¿Demasiado caro? 12 libras un café solo.

Y las zonas que están vallando, solo puedes entrar en Kensington

si pasas la prueba de medios. (ASIENTE)

Y me cansé, puedo trabajar desde donde quiera.

¿Ah, sí? ¿En qué trabajas? Soy cuentacuentos.

¡Ah, claro, bien! (RÍEN)

¿Y eso qué es?

Cuento historias para ganarme la vida.

Voy a colegios y a empresas, doy clases universitarias.

La forma de las historias y su necesidad.

Te parece ridículo, ¿no? No, no, no, para nada.

Pues es algo real, está en todo el mundo.

He hecho una charla TED. Oh, dios, vaya.

Bueno, en TEDx, pero es genial en los colegios.

A los niños les encanta.

Las historias les ayudan a encontrarle el sentido al mundo.

Oye, ¿tu hermana es Edith Lyons?

Sí, así es, sí.

Te llevarías bien con ella. Le encantarías.

¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho?

Sí, me lo dijo Mike, el del número 12.

Vaya... Me parece alucinante.

He leído todos sus libros.

Ah... No son exactamente libros, son ensayos interminables.

No, bueno, sí, hace años que no la veo.

Ni siquiera vino a casa cuando murió nuestra madre.

Ahora está en Lagos, creo, armándola.

¿Tú trabajas para el ayuntamiento?

Sí, trabajo para la oficina de Vivienda.

Lo sé, es aburrido.

Ahora mismo me encargo de los refugiados,

llegan a mares de Ucrania, 1500 el último mes.

Vivienda no puede acogerlos y les hemos construido un pueblecito.

¡No, no, no! ¡Nada de coches en la zona!

Lea los carteles, el aparcamiento está en Denon Fitz.

Pero es que no sé dónde está eso. Soy Debby Green.

Me envían desde Blackpool. Estoy con el intercambio.

Ah, vale, pues vuelve a la carretera,

gira a la derecha y sigue las señales.

Vuelve a buscarme, Daniel Lyons, y te enseñaré dónde está todo.

Gracias, Danny. ¡Daniel!

Bueno, entran por aquí y los mandan por ahí a desinversión.

Es donde dejan sus pertenencias, excepto la ropa y cosas básicas.

No te creerías lo que intentan traer.

Sillas y reliquias familiares, mascotas...

Y hay que decirles que no son casas, son viviendas de emergencia.

¿Cuántos contenedores hay? -60 por ahora.

Pero llegarán a 200 a finales de semana.

Sí. ¿Y cuál es el plan en Blackpool? ¿Haréis algo igual?

Por Dios, no. Yo intento evitarlo. ¿A qué te refieres?

Esto no nos interesa, es una puñetera pesadilla.

Yo voté salir. Ya, pero no son inmigrantes,

son refugiados, es diferente. ¿Sabes por qué?

Creo que una cosa es acoger a niños hambrientos,

pero no a los ucranianos. Allí tienen tiendas,

tienen teles, tienen carreteras. -¿Tienen soldados en las calles?

-¿Estamos en guerra con Rusia? -No, todavía no.

-Entonces, no son refugiados, buscan asilo.

Y eso es harina de otro costal.

El 97 % de los ucranianos votaron por la ciudadanía rusa.

Eso si te crees que no estaba amañado.

Y ahora Rusia tiene los nombres del otro 3 %, aunque no sea legal,

y hablan de reubicarlos.

Pero no te explican qué significa reubicarlos,

lo cual, es aterrador. ¿No crees?

Por tanto, es una purga, así que son refugiados.

Pueden pedir asilo y no tiene nada que ver con Europa.

Formamos parte de las Naciones Unidas, te guste o no.

¿Quién dice "harina de otro costal"? Mi madre.

Pues es gilipollas. Vijay, llévatela de aquí.

Jun. ¿Qué?

Esto es para DP. Gracias. Vale.

El 1515. Eso es.

Hola, señor Barabash.

Usted ha solicitado el traslado a Dublín porque...

Tiene familia allí. Lo siento.

¿Habla mi idioma? Sí, claro.

Bueno, no podremos procesarlo hasta que se cierre

un acuerdo de santuario con Irlanda, y para eso falta mucho,

así que no podremos hacer nada, lo siento.

Bien, pero yo no soy el señor Barabash.

Ah, ya. Vale. ¿Está por aquí? No, se ha ido.

¿Adónde se ha ido? A Dublín.

Ah... He venido a decirle que no puede.

¡Será cabrón! (RÍEN)

Me llamo Viktor. Viktor Goraya.

Debería saberlo, ¿no? Soy de Vivienda, Daniel.

Sí, normalmente, soy más eficiente, lo prometo.

Creía que eras mi compañero. Dijeron que esto es compartido.

He pensado: "Caray, he tenido suerte".

Ya, bueno, será mejor...

Gracias. Eh...

¿Cómo te estás adaptando?

Me han buscado una abogada, la señora Benedict.

Prepara mi caso para el asilo.

Tardará meses, así que gracias por la vivienda.

Bueno, debería estar bien aislada, pero no quedaba dinero.

El tejado está hecho de aluminio y...

Perdona, hablaría de contenedores todo el día.

Mi novio ya está harto de oírme. Ya...

Bueno, ¿qué dice tu abogada? En fin, ¿tienes opciones?

Tienen que demostrar la tortura. Que me torturaron.

Me hicieron preguntas

y me electrocutaron las plantas de los pies.

Yo creo que es tortura. Claro que sí.

Dios... Es horrible. Lo siento mucho.

Exigen pruebas en el Reino Unido.

Algo que entiendo, pero ellos te electrocutan porque no dejan marcas

y no hay pruebas. Mira.

Tenía una pequeña cicatriz por donde entraba la corriente.

Pero ahora ya no está, se va borrando.

¿Todavía te duele?

Sí, pero no importa.

¿Y qué preguntas te hicieron?

¿Qué clase de preguntas? Mis amigos, sus nombres.

Direcciones, los bares que frecuento...

Pero creía...

que era legal en Ucrania, ¿no? No, no, no, con las leyes rusas, no.

Pero lo fuerte es que me torturaron ucranianos.

Tipos que habían esperado mucho tiempo.

Es agradable.

Tengo que volver al trabajo. Ya.

Bueno, ven a verme... cuando quieras.

Sí, pero no nos dejan, sería trato preferente, ya sabes.

Gracias igualmente.

Señor, dame el historial de internet de Bethany de hoy.

-"Esa cuenta es privada".

-Alemán, limón, cinco, parasol. -"Aceptada".

Para. Se lo prometimos.

Señor, dame el historial de internet de Bethany de hoy.

¿Vida trans?

Bueno, ya está, te lo dije.

(SUSPIRA)

Pobrecilla...

No importa. A ella le irá bien.

Más bien a él.

¿O es "a ellos"?

(RÍEN)

Ay, dios...

(SUSPIRA) Solo quiero que sepáis...

que os quiero, mami y papi.

-Ya lo sé, cariño.

Y te vamos a pedir que te quites el filtro.

¿Podrías hacerlo por mí?

-Creo...

que hace mucho tiempo

que estoy incómoda.

-Lo sabemos. (CHISTA)

He pensado desde que nací que...

este no es mi cuerpo.

(SUSPIRA) Qué fuerte. No pasa nada.

No te preocupes, cariño.

-He leído sobre esto y...

Creo que soy trans. -Oh, cariño...

No importa, cariño. Te lo juro. ¡Claro que no!

Nos parece estupendo.

Esto es estupendo, ¿verdad que sí? (ASIENTE)

Y sé que a veces somos un pelín lentos y viejos

y que esto nos confunde un poco y que a veces metemos la pata, pero...

Te queremos.

Te queremos, te queremos muchísimo. Siempre te querremos.

Además, no tienes que precipitarte, tenemos mucho tiempo

para hablar de esto.

Y si resulta que tenemos un hijo maravilloso en vez de una hija,

seremos felices.

No, no soy transexual.

Ah... ¿Esa no es la palabra?

¿No has dicho "trans"? ¿Cómo tenemos que llamarte?

-No soy transexual. Soy transhumana.

¡Oh, vale!

Perdona, es que siempre cambian las palabras. No sé la diferencia.

-No quiero cambiar de sexo.

No, ahora se dice "género", ¿no? Lo siento.

He dicho que no estoy cómoda con mi cuerpo,

por eso quiero librarme de él. De esta cosa.

Los brazos y las piernas, todas sus partes.

No quiero ser de carne y hueso.

Lo siento, pero quiero escapar de esto

y convertirme en digital.

¿A qué te refieres?

Dicen que algún día, pronto, habrá clínicas en Suiza

donde podrás ir, firmar un formulario,

y te cogerán el cerebro y lo descargarán en la nube.

¿Y tu cuerpo? Se recicla.

En la tierra.

-Entonces, ¿quieres suicidarte?

-Quiero vivir para siempre, como información,

porque esos son los transhumanos, mamá,

no son hombres ni mujeres, es mejor.

Adonde voy no hay ni vida ni muerte, solo datos.

Seré un conjunto de datos.

¡Me lo prometisteis! ¡Mentirosos!

(LLORA)

¡Y si crees que vas a entrar en internet lo llevas claro, guapa!

¡Voy a apagarlo!

¡Me volveré analógica si hace falta para que no puedas leer más mierdas!

-Entonces, la anciana se agarró a su hija porque tenía mucho miedo.

Y le dijo: "Hija mía, no puedo ir a casa.

Ahí fuera, de noche, en la carretera, esperan tres criaturas horribles.

Hay un tigre, hay un oso y hay un lobo

que me quieren comer".

Pero la hija le dijo:

"Bueno, ¿y si usamos la calabaza?".

Porque todavía tenía la cáscara de calabaza de la sopa

y era una cáscara muy grande. Y le dijo:

"Madre, métete dentro de la calabaza".

Así que la mujer lo hizo.

Se dobló y se enroscó como un ovillo

y los huesos de la espalda le hicieron "crack".

(TODOS) -¡Crack!

-¡Crack! (TODOS) -¡Crack!

-¡Crack! (TODOS) -¡Crack!

(GRITA) Los huesos viejos...

Pero la anciana se metió dentro

y su hija cerró la calabaza con cera de vela

y la sacó rodando de casa.

(Música)

(SUSPIRA) Tengo que irme a casa.

Quédate.

No puedo.

(Continúa la música)

(Continúa la música)

(SUSPIRA) Dos minutos.

No importa.

(Vibración móvil)

(SUSPIRA)

(Continúa la música)

¿Lo llevas todo?

Corre, no llegues tarde. Adiós.

¡Hola! Eres Tony, ¿no? Exacto.

Soy la madre de Lin, Rosie. Rosie Lyons.

No hay ningún señor Lyons, por si te lo preguntas.

Y se largó en plena noche. Hizo las maletas y se fue.

Millie tenía cuatro años y yo me las apañé solo.

Espero que no quieras una medalla, padre soltero.

No, solo te lo explicaba.

(RÍE) Dios, eres muy difícil. (RÍE) Es verdad.

Acostúmbrate. (RÍEN)

Entonces, tienes a Lincoln y a Lee.

Sí. Su padre se llama Gau, era una buena persona,

pero volvió a Pekín cuando su madre murió.

Se cayó del tejado, fue horrible.

Aunque yo siempre supe que se iría. No se iba a quedar.

Y el padre de Lee es un hombre llamado Therry Mallone.

Vive en Slow con su esposa y tres hijas.

Mantiene el contacto y manda dinero.

Nos conocimos en el instituto.

No éramos novios de siempre,

más bien fue un rollo del baile del instituto.

(RÍEN)

Ya, ¿y trabajas o estás todo el día con ellos?

Dios, no, tengo trabajo.

Me volvería loca atascada en casa con dos niños.

¿A qué te dedicas? Soy luchadora profesional.

(RÍEN) ¿Qué?

No, soy cocinera jefe en un colegio grande.

1200 alumnos. Es mucho trabajo.

Bueno, señor Tony Watts, ahora que lo sabes todo,

pídeme una cita. Estupendo. ¿Ahora?

Claro que sí. Date prisa.

Vale, ¿pues qué te apetece? ¿Sábado por la noche te va bien?

¿Cocinas? O lo haré yo.

No, te pasas todo el día en la cantina.

Cocino yo. En serio. (RÍE)

Vale, dame tu dirección.

Vale.

¿Sábado por la noche a las ocho? 8:00.

(Sonido móvil)

(RÍEN)

Os traigo esto, mis albañiles. -¡Oh, qué bien!

-Luego os prepararé un bocadillo de bacon.

Genial, me vale. Gracias, Muriel.

He estado en la habitación de atrás, abuela.

No puedo pintarla, está muy húmeda por fuera,

tendrás que arreglarla primero.

Zinc, tienes que cubrirlo con pintura de zinc.

Ya, pero esa no es una opción. La casa requiere dinero.

Se sujeta con telarañas.

Bueno, me las apañaré. Todo se arreglará.

No quiero interrumpiros. Estás muy guapo con ese mono, Ralph.

Sexy. -¡Oh! ¡Serás descarada!

(RÍEN)

Sí que estás bueno con el mono.

Bueno, puedo ponérmelo en casa, ¿eh?

Luego. Sí, estaría bien.

Ya era hora.

Eres tú el que trabaja hasta tarde. Oh, olvida lo que he dicho.

Bueno.

Eres tú el que siempre está con el móvil.

Tienes que tener la última palabra. Pero es verdad.

¿Has leído el enlace que te mandé?

Eh... No, todavía no. ¿Lo ves?

Yo comparto cosas, lo intento.

Podrías participar. Vale. ¿De qué va?

¡Es increíble! Es una web que demuestra

que los gérmenes no existen. Ya...

Sí. Es lo que pone. Que los gérmenes no existen.

Todo es un invento de la industria farmacéutica.

Es una chorrada, no lo leas

o acabarás en la sociedad de la tierra plana.

Pues lo que dicen es fascinante. Oh, no puede ser.

¿Lo has leído? No, y no lo haré.

Eso es de ignorantes, ¿no crees?

¿Cómo te puede ser útil no leer algo?

No digas que el mundo es plano, por Dios, Ralph, das clases a niños.

Por favor, no digas que es plano. Yo no digo que lo sea.

Solo tengo una mente abierta.

Es una opción. ¿Cómo?

¿Cómo puede ser una opción? Hemos ido a la India.

Hemos atravesado medio mundo, lo hemos visto.

¿Cómo crees que se curva el horizonte?

Lo hemos visto desde el avión, hay una curva.

También puede ser un disco.

Vale, pero tienes un GPS en el coche.

Sí, con una pantalla plana. La "G" significa "global".

¿Y qué? Los ordenadores Apple no se hacen con manzanas, ¿no?

(RÍE) Eso no tiene ningún sentido.

Oye, yo no digo que sea del todo cierto,

pero no puedes decir que esté del todo equivocado.

Claro que tú nunca pararás, ¿verdad?

Dios se apiade del que quiera contradecirte, Dan.

Te juro por Dios que la inteligencia está yendo hacia atrás.

Vamos al revés.

Ya no son los alunizajes ni el 11-S, es...

No sé, es el monstruo del Lago Ness.

La raza humana se vuelve estúpida ante nuestras narices.

¿Qué puedes hacer cuando tu marido es un cazurro?

Pregúntaselo a Celeste, seguro que tiene un par de teorías.

Me vuelve loco, no es solo Ralph, está por todas partes.

Ya lo sé, hemos ido demasiado lejos.

Hemos imaginado demasiado.

Hemos mandado sondas al espacio y...

"Hemos llegado a cada rincón del sistema solar,

construido el colisionador de hadrones, internet,

y hemos pintado muchos cuadros

y escrito un montón de grandes canciones y luego...

Pum.

Ese gran globo.

Lo hemos pinchado.

Y ahora se desmorona todo.

No podemos hacer nada.

El cerebro involuciona.

En serio, ¿y si fuera así? Algunas especies no sobreviven.

De hecho, todas las especies mueren al final.

¿Cómo puedes decirlo teniendo hijos? (RÍE) Si tú supieras...

Tengo una hija que quiere digitalizarse

y deshacerse de su cuerpo y yo qué sé.

Descargar su cerebro.

Pero eso no se puede hacer, ¿verdad? No es real.

Tú mismo lo has dicho. Ay, Dios...

¿Qué es real, qué no? ¿Cómo lo sabemos?

¿Estás bien? Sí.

¿De verdad? Es por el trabajo.

¿Los ucranianos te vuelven loco? Exactamente.

(RÍE) Sí, es justamente eso.

¡Tachán! ¿Qué opináis? ¿Estoy preciosa?

No aplaudáis todos, gracias, fans.

Deja de perder el tiempo, márchate o llegarás tarde.

Ya, portaos bien con Leslie, solo cobra tres libras la hora.

Tenemos palomitas y la contraseña universal de Mike, estaremos bien.

Y si mami se lo pasa bien con su amigo y habla demasiado

y se duerme en el sofá... Os veré por la mañana.

¡Uh, ánimo, Rosie! ¡Adiós! ¡Uh!

¿Sabes? Ni siquiera se peleó por la custodia, estaba muy borracha.

Me gasté 500 libras en un abogado y ni siquiera se presentó.

Pero Millie está muy bien, ¿no? Se la ve feliz.

Sí, es increíble. Llena de energía.

Te seré sincero, somos como dos mejores amigos.

Bueno, y Kid.

¿Quién es Kid?

¡Oh, no fastidies! ¡Qué fuerte! Kid, avanza dos pasos.

(RÍE) ¡Es fantástico! ¿Y habla? Solo cosas básicas.

Hola, Kid. -Hola, Tony.

(RÍE) Da un poco de yuyu.

Ah... Dicen que estas cosas van a controlar el mundo,

pero solo sabe traerte una lata de la nevera.

Aunque a ella le encanta. Millie quiere a Kid, ¿no?

-Y Kid quiere a Millie. (RÍEN)

Y Millie está con tu hermana, ¿no?

(JADEAN)

¿Estás bien? ¿Hay algo que deba hacer o que no deba a hacer?

Sí, tienes que ir al grano. (RÍEN)

(JADEAN)

Espera. ¿Tienes condón? Sí, no te preocupes.

Estoy preparado. (RÍEN)

Oh, ¿qué era eso? ¿El qué?

Esto.

Es una cosita.

Sí, ya, pero ¿para qué sirve?

Para cuando me siento solo.

No puede ser.

Orificio abierto. -¡Vamos, solo es una tontería!

¡Oh, no Rosie! Ven a la cama.

¡Te lo montas con tu robot!

(RÍE) ¡Por Dios! ¡No puede ser!

(RÍE) Callaos, no tiene gracia.

Pero es un robot que se llama Kid.

Hola, Tony. -Ahora no, Kid.

(RÍEN) ¿Y te quedaste?

¡Claro que no!

Le dije: "Muchas gracias, Tony Watts". Y me largué.

¡Oh! Podrías haberlo hecho con Kid.

Estoy seguro de que Kid tiene accesorios.

(RÍEN) Oh, te habría encantado.

Yo lo habría intentado. ¿Qué ha dicho?

Una especie de robot sexual. Ah.

Bueno, escuchad, ¿qué le compramos a la abuela por su cumpleaños?

Yo he visto anunciados a los Gipsy Kings.

"¿Qué os parece?". ¿Todavía tocan?

Uf, son inmortales. Ah, está en la tele.

¿Estamos todos listos? Sí.

¿En serio? ¡Uf! Espero que funcione.

El movimiento llamado Partido de los Cuatro Asteriscos

pretende ganar un mínimo de...".

¿Habéis visto la tele?

Ese monstruo ha fundado su propio partido.

Nosotros ya no tenemos tele.

Esta fue mi primera portada. ¿Qué va a decir mi madre?

"Lo llamamos el Partido de los Cuatro Asteriscos

en honor a mi pequeño paso en falso

en la tele en directo hace muchos años".

"Y a la censura a la que me he enfrentado desde entonces

en los medios de los 'fake news', pero somos cuatro asteriscos,

somos cuatro estrellas que pretenden ser cinco.

Eso es lo que representamos.

La ambición, la ambición de los hombres y mujeres corrientes,

la gente abandonada por los partidos".

¿Cómo puede fundar un partido político?

No está en el parlamento. "No es imprescindible".

Podríamos lanzar un partido ahora mismo,

pero es que no nos da la gana.

"Los laboristas han muerto, los Tory han muerto,

los demócratas liberales han muerto".

Pero nos quejamos de los que lo hacen.

Al menos ella lo intenta.

"El Partido de los Cuatro Asteriscos está rebosante de vida".

Yo la votaría. ¡No te atrevas!

"Cuatro asteriscos".

"La crisis en Hong Sha Dao continúa empeorando...".

¿Entiendes esta historia con China? ¿Es real?

Creo que América se ha vuelto loca.

Incluso sus elecciones se están volviendo muy locas.

"Entonces, los Gipsy Kings, ¿no?".

¿Y si compramos dos entradas puedo quedarme la otra?

"No".

(RADIO) "La tensión aumenta en la disputa entre Estados Unidos y China

por el territorio de Hong Sha Dao.

El presidente Trump ha anunciado una nueva ronda de sanciones

y ha caldeado el ambiente tuiteando que los americanos no se retirarán".

-Mañana desayunaremos y nos iremos a primera hora.

No comeremos aquí. ¿Queda claro? ¿Lo habéis oído?

Ah, ya viene la dama dragón. Alarma de peligro, estad atentos.

Quería escuchar las noticias, esto se sale de madre.

Tú nos has traído hasta aquí, así que te aguantas.

¡Hola! ¡Feliz cumpleaños!

¡Hola! Lo hemos conseguido. ¡Hemos llegado!

Tampoco finjas que ha sido un esfuerzo. Es mi cumpleaños.

No pareces mayor de 900 años. (RÍE)

¡Hola, hola! ¡Oh, hola!

¡Hola! ¿Cómo ha ido?

Bien, sin problemas. Me alegro.

Ralph, ¿cómo estás? -¿Qué tal?

Estás más gordo. (RÍE) Yo le he dicho lo mismo.

El hermano guapo. Ven aquí.

Stephen ha estado ocupado.

Ha preparado un pastel con cobertura blanca.

-¡Uh! (RÍE)

Y ha hecho ese con jengibre cristalizado porque os gustó.

Qué detalle. Oh, eres un pequeño cocinillas.

Ese soy yo. No me apetece.

Y yo he comprado rollitos sin gluten, Bethany, para ti solita.

-Vale, pero. -Eh...

Ya no es alérgica al gluten, la diagnosticaron mal.

Resulta que es un error en casi todos los casos.

Lo que creíamos que era intolerancia al gluten,

es intolerancia a la fructosa.

Es un rollo de la cadena de azúcares. Al menos, es lo que nos han dicho.

-Bueno, yo no me había enterado desde mi cocinita de Mánchester.

Si me visitarais más de una vez al año, lo sabría.

(RÍEN)

Eh, que yo vine hace dos meses. Se lo decía a tu mujer.

(Videojuego)

(Música televisión)

(RÍE) Qué idiota eres.

"Pero es una emergencia.

Quedan cuatro días de presidencia en los que Trump

puede hacer lo que le venga en gana. Pero América no se echa atrás.

Y China ya nos ha dejado muy claro que no piensa ceder.

¿Qué cree que va a pasar?

La situación se está descontro...".

(Música)

Aquí tienes. Está marrón.

Un pelín quemado. Forma parte de la experiencia.

Esas son de cordero.

Comen mucha carne, es como casarse con Enrique VIII.

-Yo me estoy pelando. A Muriel le da igual.

Sus terminaciones nerviosas murieron hace años.

(RÍEN) ¡Ya está! El festín del cumpleaños.

Vamos, abuela, queremos un discurso.

(LA IMITA) "Recuerdo cuando todo esto era Woolworth".

(RÍEN) Pues es verdad.

Me encantaba esa tienda. Yo compraba singles de 45 pulgadas.

Era en la época en la que todavía había mariposas.

¿Cuándo fue la última vez que visteis una?

Pero sí os diré una cosa que no teníamos: tsunamis.

(RÍEN) ¿Qué?

No digas tonterías, ¿cómo que no? Es verdad.

Teníamos terremotos, pero ya está.

El tsunami es una invención totalmente moderna.

(RÍE) Me encanta. Por ti, abuela.

Todos juntos. Feliz cumpleaños.

Eh, ¿os lo he contado? Papá se ha mudado.

Parece una casa bonita. Está lejos de la carretera.

Pues me alegro por él. Y se acabó. ¿No te parece?

-Pero sé justa, ¿está con Jacqueline desde hace cuánto, décadas?

Y ella es muy amable, podrías invitarlos el año que viene.

-He dicho que se acabó. Y quien diga lo contrario

puede marcharse de aquí y volver directo a Londres.

-Eh, ¿lo habéis oído? Ruby nos ha hablado de su clase de porno.

¿Qué? Es imposible.

No tienes una clase de pornografía.

No, se llama "Imagen y control de la conciencia sexual".

Les enseñan pornografía desde los 11 años, es oficial.

Y es obligatorio, lo necesitan.

Porno obligatorio. ¡Uh! Me encanta. Tú estás en la lista.

Categoría 15, hombre gay de mediana edad

que se burla de los límites

e introduce referencias sexuales en mi órbita.

(RÍEN) ¡Sí, Danny!

¡Te ha clavado, sí!

Felicidades, Dan, estás en el temario.

Ah, perdona, no sabía que tenías una órbita.

(RÍEN) Danny...

(Música)

(Pitido)

(Llamadas telefónicas)

¡Oh! (RÍE)

"¡Hola!". ¡Oh! ¡No me lo creo!

¡No puede ser! ¡Oh, hola!

"¿Estáis bien?". Nosotros estamos en el jardín.

"¿Estás bien, abuela?". -¡Te has acordado de mi cumpleaños!

-"¿Sabéis las...?". Le hemos comprado entradas

para los Gipsy Kings. Nos debes la cuarta parte.

Sí, te lo estás perdiendo, nos están categorizando.

(RÍEN) ¿Estás bien, cariño?

-"Estoy bien, estoy bien, creo. No sé, no...

(SUSPIRA) No sé si eso ya importa". ¿Dónde estás?

"En Vietnam, en la costa, al sur de la ciudad de Ho Chi Minh".

-En Ho Chi Minh. No la conozco.

"Hemos venido a protestar, pero ya es tarde".

-¿Qué? -"Ya están todos ahí.

En Hong Sha Dao". -¿Es eso de esa isla rara?

-"Por Dios, abuela, ¿no ves las noticias?.

Te mando enlaces todos los días. Hong Sha Dao es una isla artificial,

la construyeron los chinos.

Población, 26 000, pero es más que eso,

es una base militar con armas nucleares.

Eso dice América".

Lo han dicho esta mañana en la radio. ¿Qué ha pasado?

(Sirena fuerte)

"¿La sirena está en vuestro lado o en el mío?".

Es aquí.

"Pues aquí también suena".

¿Qué significa?

"Que han lanzado un misil". ¿Qué? ¿Quién, China?

"América ha lanzado

un misil nuclear a Hong Sha".

-¡No jodas! Dios Santo...

"Lo ha hecho. Donald Trump lo ha hecho en sus últimos días de cargo".

-Pero nosotros no tenemos sirenas, ¿no?

¿De dónde sale eso? No tenemos sirenas, no tenemos.

No estamos en guerra, ¿verdad? ¿No están disparando?

Claro que no. Ya, pero si China y América

van a la guerra, estaremos en el medio.

Ni en el medio ni en una esquina. Dispararían por el Pacífico.

Ya, pues es una advertencia de 4 minutos.

¡No me digas que no pasa nada! ¡Oigo la sirena!

¡Dicen algo por la tele!

-"Este es un comunicado de parte del gobierno de su majestad.

El primer ministro ha anunciado que el Reino Unido de Gran Bretaña

y el norte de Irlanda se encuentran en pie de guerra oficialmente

desde las 17:15 del día de hoy".

¡Perdonad! ¡Vamos, abuela! ¡Vamos!

(Continúa la sirena)

"A 1200 km de China.

Los Estados Unidos de América, han lanzado un misil nuclear

al disputado territorio chino de Hong Sha Dao".

¿Quién es? En todos los canales dan lo mismo.

No es el presentador oficial. ¿Quién es?

No lo había visto nunca. ¿Crees que es falso?

Tiene razón, está en todos los canales.

¿Estamos en guerra? ¿Significa que estamos en guerra?

¿Gran Bretaña? (ORDENADOR) "No lo sé".

(TV) -"Es un UGM-133 A Tridente". ¿Ha dicho "tridente"?

Somos nosotros. Somos nosotros, ¿no?

Dios, somos nosotros. ¿"Tridente" es por nosotros?

¿Somos los únicos con misiles tridente?

"No lo sé". ¿O nos han utilizado?

¿Eso han hecho? ¿América nos ha utilizado?

"Stephen, no lo sé".

Pero lo derribarán los chinos, no va a caer.

Los derriban, es lo que hacen siempre.

"Gran Bretaña y el norte de Irlanda se encuentra en pie de guerra,

oficialmente, desde las 17:15 el día de hoy.

Los Estados Unidos de América han lanzado un misil nuclear

al disputado territorio chino de Hong Sha Dao

del mar del sur de China, una isla artificial

a 1200 km de China".

Ya ha parado. ¿Ha terminado?

¿Ya está?

Habrá sido una advertencia, como un simulacro.

No, la sirena no para cuando termina.

Es como en las pelis de guerra, la sirena no suena

durante todo el ataque, solo te advierte y luego se para

y entonces...

Caen las bombas.

Sí.

"Se encuentra en pie de guerra oficialmente desde las 17:15...".

¿Adónde vas, Danny? ¡Danny! ¿Adónde vas?

Menos mal, porque si es el fin del mundo,

no quiero pasarlo con ellos.

(Sirenas policía)

Déjame subir.

(Motor)

¿Qué haces? ¡Daniel!

No, no, Danny. No te atrevas. ¡Danny! ¡Danny!

Lo sabía. ¡Dios Santo, lo sabía!

¿Cuánto tardan en llegar los misiles?

"Es que no sabemos de dónde han salido.

No sabemos lo que va a tardar".

-Aquí deberíamos estar a salvo. Y tenemos nuestro pequeño chinito.

Nos dejarán en paz. ¡Por el amor de Dios, abuela!

¿Qué has querido decir? -Nada.

No, ¿qué significa? -Nada.

-¿Qué coño significa? ¡Eres una vieja estúpida!

(Helicóptero, sirenas)

Creo que una falsa alarma nos vendría bien.

Porque si dejamos que América se salga con la suya

con sus bravuconadas y China es igual de culpable...

(Interferencias)

Edith. Edith, ¿me oyes?

(Música tensión)

¡No me jodas!

"Podemos confirmar que un dispositivo nuclear

ha detonado en la isla de Hong Sha Dao

a las 17:53, hora de Greenwich,

02:53 en la región del mar del sur de China".

¿Pero dónde está Edith? En Vietnam.

¿Está muy cerca? Rosie, no lo sé.

Stephen, ¿dónde está Vietnam en relación a China?

¿Está cerca? ¿Y si se defienden?

Oye, Rosie, escucha. ¿Y si lanzan otro misil?

Calmaos todos, por favor.

(Barullo)

(Continúa la música)

Stephen, ¿qué hacemos? ¿Cómo quieres que lo sepa?

¡Bombardearlos! ¡Tienes que saberlo!

¿Qué está pasando? -¡Volarlos en pedazos!

¡Yo creo que está cerca, hay que hacer algo!

Puedes ser todo lo que quieras, ¿me oyes?

Puedes ser todo lo que tú quieras.

(Continúa la música)

¿No lo oyes? ¡Dile algo ya! ¡Rosie, controla a tu hijo!

¡No te enfades conmigo, yo no tengo la culpa de nada!

(Continúa la música)

(Continúa la música)

¿Qué pasará ahora? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará ahora?

(Música tensión)

Puedes vivir para siempre.

¿Estáis todos conmigo?

(Música créditos)