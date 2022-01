Llega a RTVE Play una de las mejores series británicas de todos los tiempos: House of Cards. Protagonizada por Ian Richardson, la miniserie narra el ascenso del cínico y malévolo político Francis Urquhart hasta la cúpula del poder británico.

Basada en la novela homónima de 1989 escrita por Michael Dobbs, un ex jefe de gabinete de la sede del Partido Conservador, la serie se sitúa en el Londres de 1990, justo en el instante en el que Margaret Thatcher renuncia a su cargo tras 11 años en el poder. La miniserie arranca cuando dentro del partido conservador se inicia una lucha interna entre los candidatos para suceder a la Dama de Hierro como Primer Ministro.

Ian Richardson se alzó con el BAFTA a Mejor Actor por su papel en 'House of Cards'

Cinco razones para ver 'House of Cards' en RTVE Play

En la sombra, Urquhart va despejando su camino hacia el olimpo político desacreditando a sus rivales con declaraciones -tanto falsas como verdaderas- para su provecho político. Sin duda, la serie de la BBC no deja de ser una fastuosa clase magistral de la política del Reino Unido .

Ian Richardson y Susannah Harker en 'House of Cards' cropper

Un éxito en el Reino Unido y en el mundo

House of Cards se estrenó en la BBC tan solo un año y medio después de la publicación de la novela de Michael Dobbs. La serie, de tan solo cuatro capítulos, se emitió entre el 18 de noviembre y el 9 de diciembre de 1990. Fue todo un éxito de audiencias y de críticas, alabando la gran interpretación de Ian Richardson en el papel del malévolo politico.

La serie fue destacada como uno de los 100 mejores programas de televisión británicos del siglo XX al ocupar el puesto número 84 en la lista del "British Film Institute". Además, la serie recibió cinco nominaciones en los premios BAFTA de la televisión, alzándose con el de Mejor Actor por la aplaudida interpretación de Richardson.

00.17 min Ian Richardson protagoniza la serie de la BBC con el papel del cínico político Francis Urquhart.

Tres años más tarde de su publicacion, el director Michael Dobbs escribió dos secuelas ('To Play the King' y 'The Final Cut') que fueron adaptadas en televisión en 1993 y 1995 respectivamente. Dos entregas perfectas para cerrar una trilogía que narró sin escrúpulos el ascenso, el reinado y la caída del político inglés.

La trilogía cruzó el charco en 2013 cuando el director David Fincher decidió darle una segunda vida al éxito británico. Kevin Spacey protagonizó la adaptación estadounidense que también todo un éxito, logrando dos Premios Emmy y dos Globos de Oro.