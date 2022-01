'Servir y proteger' y 'Poldark', las series más vistas de RTVE Play

Un año más han sido ellas las que nos han enganchado. Han vuelto a llenar las tardes de sofá y manta los fines de semana. Y más tras el nacimiento de RTVE Play, la plataforma de vídeo on demand que, a las ficciones ya emitidas en televisión, ha aumentado su catálogo con la incorporación de nuevas series internacionales de éxito.

Desde que se estrenó en octubre, Poldark ha sido la primera de ellas en llegar al millón de visualizaciones, y la recién estrenada Victoria puede aún superar esa cifra en menos tiempo. Pero la que arrasa en RTVE Play es Servir y proteger. La telenovela de las tardes de La 1 tiene un público muy fiel que la ha llevado hasta la primera posición del ranking de series más vistas de 2021. ¿Quieres saber cuáles si tu favorita está entre ellas? ¡Aquí tienes la lista!

Servir y proteger arrasa entre las emitidas en televisión

Servir y proteger

La serie más vista de la plataforma en el 2021 es Servir y proteger con más de 34 millones de reproducciones. El melodrama policiaco de las tardes de La 1 ha superado este año los mil capítulos, y por lo que se ve, tiene enganchados a miles de seguidores que no pueden perderse ni un minuto de las tramas de Miralles, Bremón y compañía. Y si no has podido ver alguno, recuerda que tienes todos los capítulos de Servir y proteger en RTVE Play

Acacias 38

2021 ha sido el año en el que los acacieros han tenido que decir adiós a su serie favorita. El 5 de mayo, Acacias 38 daba por finalizada su historia con un emotivo episodio que ninguno de ellos se quisieron perder, y es que si algo tienen los seguidores de esta ficcion es su fidelidad, llegando a los 16 millones de visualizaciones. ¿Tú también la echas de menos? Pues aquí la tienes completa en RTVE Play

Dos vidas

Fue uno de los primeros estrenos de 2021. Dos vidas sustituía a Mercado central con la intención de conquistar al público de la sobremesa con la historia de dos mujeres en dos épocas y sociedades distintas, pero con la misma pasión, y parece que lo ha conseguido, colándose en la tercera posición de las series más vistas del año. Si aún no has tenido la oportunidad de conocer a Carmen y Julia, tienes los capítulos de Dos vidas disponibles en RTVE Play.

Cuéntame cómo pasó

Llevan 20 años contándonos cómo pasó, y aún les queda cuerda para rato. Es una de las series favoritas de los seguidores de RTVE Play, y se nota en que es la cuarta más vista de la plataforma, con una temporada, la 21, en la que los Alcántara se han movido en dos tiempos: 1992 y 2020. Pero además, las primeras 19 tandas están disponibles en la plataforma, y la familia más famosa de nuestra televisión está a punto de volver con nuevos episodios.

La caza

Este 2021 se ha emitido la segunda temporada de La caza. Tramuntana ha sido el lugar escogido para una nueva investigación que muchos no se han querido perder. ¿Qué no la has visto? ¡Corre a Play para verla porque la tercera está a punto de caer!

En el Top 10 también se cuelan dos series de sobremesa que no están en emisión: Amar en tiempos revueltos y Mercado central. Lo completan las series de época, Águila Roja, El Ministerio del Tiempo que se ha llevado cuatro Premios Iris; y la serie histórica Isabel.