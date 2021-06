RTVE Play es el nuevo A la carta. Sé el primero en acceder a las ventajas de la nueva plataforma de vídeo bajo demanda y directos de RTVE con su aplicación móvil, una versión en pruebas que mejorará gracias a tu experiencia y la de otros usuarios. Podrás descargarla de manera totalmente gratuita desde tu teléfono móvil o tableta y disfrutar de la experiencia con nuevo diseño, funcionalidades y contenidos.

Si ya eres usuario de la aplicación RTVE A la carta no será necesario que descargues la nueva app. Si has seleccionado en tu móvil la opción de “actualizaciones automáticas”, tendrás la nueva aplicación en los próximos días en lugar de la anterior. En el caso de que no tengas esa opción seleccionada, recibirás un aviso para actualizar la aplicación y disfrutar de la nueva versión. Este cambio se implementará de forma paulatina a lo largo de una semana.

En el caso de que todavía no tengas instalada la app de RTVE A la carta, no te preocupes porque descargar RTVE Play es muy sencillo. Ya está disponible en los market o stores de tu teléfono móvil o tableta, independientemente del sistema operativo que utilices. Si lo prefieres, puedes descargarla a través de estos enlaces:

Si tienes un teléfono Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=rtve.tablet.android&hl=es

: https://play.google.com/store/apps/details?id=rtve.tablet.android&hl=es Si tienes un teléfono iOS: https://apps.apple.com/es/app/rtve-alacarta/id481097328

RTVE Play será la nueva plataforma que sustituya al actual A la carta y, como primer paso, ha lanzado en pruebas su aplicación para móviles y tabletas. Tras meses de trabajo interno, llega el momento de que los usuarios conozcan RTVE Play para que podamos mejorar en las próximas versiones gracias a vuestra experiencia. Próximamente estarán disponibles también en pruebas las versiones para web y televisiones conectadas antes del lanzamiento oficial previsto para el próximo otoño.

RTVE Play será totalmente gratuita y es diferente a la OTT internacional RTVE Play + (https://rtveplayplus.rtve.es/).

Regístrate gratis y disfruta de una experiencia personalizada Para poder disfrutar del contenido de RTVE Play y sus nuevas funcionalidades a partir del 15 de julio será obligatorio registrarte. Es gratis y muy sencillo. El registro nos permitirá conocerte mejor para ofrecerte una experiencia más personalizada y recomendarte lo que más te puede interesar de nuestro amplio catálogo.

Nuevas funcionalidades Estas son algunas de las nuevas funcionalidades de las que podrás disfrutar desde tu dispositivo: Seguir viendo: No te preocupes si has dejado algún vídeo o una serie a medias. A partir de ahora, podrás seguir viéndolo en el punto en el que lo dejaste. Descargas: ¿Vas a viajar este verano y quieres ver tus programas favoritos sin quedarte sin datos? Desde la aplicación de móvil y tableta, podrás descargarlos y consumirlos cuando quieras. Lista de Favoritos: La nueva app te permite crear una lista personalizada de tus programas, series, películas o documentales favoritos. Para añadir contenido a tu lista solo necesitas añadirlo como favorito. Nuevo player: Podrás ver los directos desde el principio, retroceder o avanzar en los vídeos. Reduce tu pantalla para seguir viendo tu programa favorito mientras sigues navegando por internet. Y, para aquellos que quieran disfrutar de los contenidos en versión original, ofrecemos la opción de elegir idioma y subtítulos en muchos contenidos de vídeo. Recomendaciones personalizadas: Recibirás recomendaciones basadas en tus gustos. Analizaremos tu consumo, tu perfil demográfico y lo que ven otras personas con tus mismas preferencias, para que se ajusten todo lo posible a tus gustos. Alertas: Para que no te pierdas nada, te avisaremos de estrenos, publicación de nuevos episodios y directos especiales. Nueva guía de televisión: Con nuestra nueva parrilla interactiva podrás consultar toda la programación de TVE de los últimos 7 días y los tres siguientes. Te permitirá volver a ver de forma fácil y rápida los últimos programas emitidos o seguirlos en directo. Disfruta del contenido a lo grande en la televisión: Si prefieres ver tu programa favorito a lo grande, podrás lanzar vídeos desde el móvil al televisor. Si tienes un Chromecast, AppleTV o cualquier otro dispositivo similar, podrás ver nuestro contenido en tu televisor y controlarlo desde el móvil. Nuevo buscador para que no te pierdas nada: Con RTVE Play estrenamos un nuevo buscador por palabras clave: más rápido y eficiente, con una interfaz más sencilla que te permitirá navegar fácilmente por todos nuestros contenidos. O si lo prefieres, accede a nuestro nuevo índice alfabético. Descubre las nuevas funcionalidades de la app de RTVE Play