(Tic-tac)

Nada dura eternamente.

Hasta el reinado más largo y resplandeciente

tiene que acabar algún día.

(Música cabecera)

¿Quién podría sustituirla?

"Muchos candidatos.

Viejos guerreros, jóvenes aspirantes...

Lord Billsborough, presidente del partido.

Demasiado viejo y demasiado conocido.

Contaminado por mil minucias dudosas.

¿Michael Samuels?

Demasiado joven. Demasiado listo.

Patrick Woolton.

Algo patán, algo bravucón. Sí, podría ser Patrick Woolton.

Henry Collingridge...

El favorito del pueblo".

Un tonto bienintencionado.

Sin trasfondo y sin antecedentes políticos.

¿Quién? ¿Yo? Oh, no, no, no...

Soy el jefe de Disciplina. Meramente un funcionario.

Mantengo a raya a las tropas.

Saco el palo.

Les hago saltar.

Y, por supuesto, otorgaré una lealtad absoluta

a la persona que emerja como líder.

Ahora tendrán que disculparme.

(TV) "Henry Collingridge es el nuevo primer ministro de Gran Bretaña.

Hoy Henry Collingridge ha emergido como la opción más popular

para liderar el partido como primer ministro

en las próximas elecciones generales.

El señor Collingridge, de 48 años,

ha servido como ministro de Medio Ambiente

ministro de Desarrollo de Zonas Urbanas Deterioradas

y ha sido descrito como la cara aceptable del capitalismo".

Bien.

Veamos qué tal lo hace.

Y durante este Gobierno

hemos transformado este país hasta dejarlo irreconocible.

(Aplausos)

Ahora somos una nación de dueños de propiedades,

una nación de accionistas,

una orgullosa nación de hombres y mujeres

que saben levantarse y ayudarse a sí mismos.

(Aplausos)

Hemos... logrado...

todo... lo que nos habíamos propuesto.

(Aplausos)

Ahora es el momento

en el que podemos permitirnos compartir los beneficios

trabajosamente adquiridos

con aquellos que tienen menos éxito.

(Aplausos)

Y quiero que nuestro lema sea este:

encontremos el modo de que...

toda nuestra gente...

acabe uniéndose.

(Ovación)

Un puro disparate. ¿Qué la gente se una?

Parece el lema de un prostíbulo de Marrakech.

El querido Patrick.

¿Un prostíbulo en Marrakech? Va muy desencaminado.

Nuestro estimado nuevo líder

no sabría lo que es un burdel aunque lo viera.

Su moralidad es estrictamente la palabrería hipócrita

de una escuela dominical de segunda

adquirida en Peterborough o Rugeley...

o algún lugar igual de espantoso.

(Disparos)

No es que yo le reproche eso, por supuesto,

aunque sí que empezamos algo cuando permitimos que tipos así

empezaran a subir hacia la cima.

Buen chico.

Mi extracción, como pueden ver, es algo diferente,

pero los privilegios conllevan responsabilidad.

Soy un fiel sirviente del Estado

y estoy orgulloso de ello.

Además, quizá no tenga una gran opinión de Henry Collingridge,

pero creo que él sí la tiene de mí.

Debo confesar que espero un ministerio,

pero eso es porque así me lo ha prometido él mismo.

Pero lo primero es lo primero.

Tenemos unas elecciones que ganar.

(Disparo, trinos)

Buenas noches y bienvenidos al "Especial elecciones".

Los colegios electorales acaban de cerrar

y tenemos una larga noche por delante.

Sin embargo, todo parece indicar que el Gobierno seguirá,

aunque con una mayoría más reducida.

(CANTAN) "Porque es un chico excelente,

porque es un chico excelente y siempre lo será".

(RÍE) Una gente abominable.

Nuestra gente.

¿Qué te estaba diciendo esa horrible mujer?

Quería la bofetada de un gobierno firme.

Quería que tú le dieras palmaditas en el trasero.

Eso se notaba desde leguas.

¿Puedes decirme qué va a hacer Collingridge por ti?

No sé. Tal vez nada.

Y te aseguro que yo he hecho bastante por él.

Más de lo que se merece.

Esa mujer cree que yo debo ser primer ministro.

"Glamis, Cowdor... y más tarde rey".

Yo también creo que deberías ser primer ministro.

En mi opinión, eres más hombre de lo que jamás será Collingridge.

(Música)

Bueno... Sí... Mi esposa es muy leal.

Un político necesita una esposa y, lamentablemente, a más personas.

Un hombre de Estado necesita ayudantes.

Duendecillos y trasgos que hagan su voluntad.

Y hasta peones involuntarios que no sepan a quién sirven.

Roger O'Neill,

El director de publicidad del partido.

Mano derecha de lord Billsborough.

(Claxon)

¡Uh! Dios, Roger...

¡Ah! ¿Pero has visto cómo lo he esquivado?

¿No ha sido mágico?

Así vencí a Phil Bennett en Lansdowne Road.

Abre la ventana, ¿quieres, Rog?

Bueno... ¿Y dónde estabas? Recogiendo una cosa.

Algo con lo que celebrar. "Tiene sus debilidades.

Una naturaleza cálida, muy humana...".

Pero eso no me importa.

Hacen que sea...

mucho más fácil lidiar con él.

Y, por supuesto, necesitas a una persona comprensiva

entre las damas y los caballeros de la prensa.

Esos valientes buscadores de la verdad.

(Música)

(TV) "Y mientras esperamos conectar con Torbay

para los primeros resultados,

veamos cómo sería el equilibrio del país

si nuestra encuesta es correcta.

Con una mayoría de 31 diputados,

el mapa político de Gran Bretaña quedaría más o menos así".

Por Dios...

¿A qué están jugando? Hemos apoyado a esos cabrones.

¿Por qué no cumplen?

-Nadie dice que vayan a perder, Greville.

-Llegar con una mayoría de 100 escaños y perder 70

no es, precisamente, un voto de confianza, ¿verdad?

Y ninguna encuesta decía eso. Nadie lo vio venir. Nadie.

Greville, llevo dos días diciéndote

que sería más ajustado de lo que decían las encuestas.

La gente no sale por Collingridge, te lo dije.

Oh, muchas gracias, Mattie. Eso es de gran ayuda en este momento.

¿Qué vamos a hacer ahora?

Por Dios, mirad esto. "Éxito rotundo. Éxito asegurado".

Brillante. ¿Quién escribió esas tonterías?

-Fuiste tú, Greville.

-Me lo dictó por teléfono el propietario de nuestro periódico,

el señor Benjamin Landless.

Pero ni siquiera él querría que la última edición saliera así.

Mattie, ¿alguna idea?

¿Presión en la mayoría gubernamental?

¿Vuelven por los pelos? ¿Sigo en pie, pero a duras penas?

(RÍE)

-Vosotros también os vais el puesto, ¿vale?

-Podemos permitirnos esperar un poco.

Solo faltan 20 minutos para los primeros resultados.

-No te vayas. -No tema, volveré en un segundo.

Ven aquí. Perdonad, vuelvo enseguida.

Jeremy está muerto de miedo. Ya dije que sería reñido.

Y yo le he dicho que primero

tendremos que extraer nuestro análisis

de cómo se dirigían a los votantes de las distintas categorías.

Bien. Así, si ganamos, el partido sabrá que se debe a nosotros.

Y, si perdemos...

Si perdemos todos dirán que hemos hecho una gran campaña

y han sido los políticos los que lo han estropeado.

(ESTORNUDA) Roger... ¿Estás bien?

La maldita fiebre del heno.

(TV) "Los resultados de Torbay...". Estoy bien. Bien. Mejor que nunca.

Oh, Dios. Creo que ya están.

(TV) "James Aloysius Alabaster.

Partido Feliz Rayo de Sol. 43 votos".

(RÍEN)

"Catherine Ane Talsa. Laborista. 16 314".

(TODOS) ¡Uh!

"George Timothy Granville Green... Conservador.

23 789". (GRITOS ALEGRES Y RISAS)

¿Cuántos son 23 000? 8 % más.

Una mayoría del 30 %. Lo que dijo la encuesta a pie de urna.

Todo irá bien, cariño. Hemos salvado el culo.

Muy bien, Roger. Pero que muy bien.

Si no te nombran sir por esto, no lo harán nunca.

Disculpadme, no quería interrumpir. ¿Conoces a mi ayudante? Penny Guy.

Encantado. Así que ayuda a Roger, ¿eh?

Dígame..., ¿con qué le ayuda, exactamente?

-Uh... La verdad es que con casi todo. ¿No es así?

-Lo imagino. -Puedo...

¿Qué tal...

15 minutos?

Bien. Adiós.

-Por casualidad no te habrás planteado cederla, ¿verdad?

(Música)

Disculpe, señor. -No se preocupe, agente.

Me llamo Charles Collingridge

y este es mi carné de miembro del partido.

-Lo siento, señor.

-Deje que pase, agente.

-Oh, Teddy... Creo que estoy en un pequeño aprieto.

-Vamos, Charles. -Perdón, señor.

-Buenas noches, señor.

El primer ministro llegará en 5 minutos.

-Bien.

-¡Bravo, Collingridge!

-¿Lo veis, muchachos? ¡Hemos vuelto!

-Oh, señor... Están todos. ¿Está bien, Teddy,

que venga a brindar a la salud de mi hermano?

-¡Por supuesto, Charles! ¡Estamos encantados de verte!

-¿Dónde está Hal? -Está viniendo, Charles.

Llegará pronto.

(Sirenas)

¿Hal?

Podría haber sido peor...

(ESTORNUDA) ¡Señor O'Neill!

¡Por favor, señor O'Neill!

¿Quién llama? Es de la oficina del primer ministro.

¡No te he oído!

¡Es el primer ministro para usted, señor O'Neill!

(Aplausos)

¿Hola?

Sí, soy Roger O'Neill.

Gracias.

Me están pasando.

¡Primer ministro!

Muchas muchas felicidades.

Y es muy amable de su parte llamar.

Y luego me gustaría lamerlo todo muy muy despacito.

Muchas, muchas gracias, primer ministro. Muchísimas gracias.

Sé que eso será muy apreciado.

¿Ya te he dicho que todo eso

ocurriría en el dormitorio de quinto curso de Benenden?

Primer ministro, estoy abrumado. ¿Puedo decírselo a todos?

(RÍE)

El primer ministro quiere que les dé las gracias en su nombre

por haber hecho una campaña tan fabulosa.

Y dice que no va a pedir que le devuelvan el dinero.

(Aplausos, risas)

(RÍE)

Muy bien. Bien, Samuels. -Gracias, amigos.

-Muy bien, Michael. -Gracias, Lucy.

-Es maravilloso.

-¿A que es encantador?

Muchas felicidades, Michael. Gracias, Francis.

Oh, lo siento. Por favor, permítame que le traiga otra.

-Charles Collingridge...

No importa. Le he pedido a Francis Urquhart que lo vigile.

-¿Urquhart?

La verdad, difícilmente parece una niñera.

-No estés tan seguro, Michael.

Francis tiene buen corazón, pero no tolerará estupideces.

En mi opinión es la niñera ideal.

-Es un aburrido. -Eso también es bueno.

Soso, pero firme como una roca.

-Tengo la impresión de que yo no le caigo bien.

-Eres más joven que él, eres inteligente

y no te esfuerzas por ocultarlo. Y eres más atractivo.

-Y soy judío. -Bueno, también, pero, verás...,

lo más curioso de Francis Urquhart

es que nunca te apuñalará por la espalda,

por muy mal que le caigas. No quedan muchos como él.

Es una raza en extinción, por desgracia.

Teddy. ¿Sí?

Ya ha llegado. Bien.

¿Vas a bajar? -Esperaré aquí.

(Aplausos)

Enhorabuena.

Gracias, muchas gracias. Han estado magníficos. Gracias.

¿Qué tal pinta, Teddy? -24, puede que 25.

-¿Tan grave? -Es una mayoría.

Cinco años más, Henry. -Sí, eso sí.

¡Francis! Bienvenido, primer ministro.

Si me permite, tras lo hablado la semana pasada,

he tenido un par de ideas sobre el nuevo gabinete.

Seguro que sí, Francis. Seguro que sí. Muy bien.

Escríbelas y ven a verme mañana a primera hora.

Será un placer, primer ministro. ¡Hal! ¡Hal!

(BORRACHO) ¡Soy yo! -Ay, Dios... Charlie...

Esta noche no... No se preocupe, Henry.

Yo me ocuparé. Charlie...

Llevo toda la noche queriendo hablar contigo.

Francis, Francis Urquhart. Mi querido amigo.

¿Sabes lo que me apetece hacer, Charlie?

¿Emborracharte? Exactamente. Vamos.

Conozco un buen sitio cerca de aquí. Espléndido.

Dos buenos amigos emborrachándose juntos.

¿Sorprendidos? Todos podemos ser valiosos.

Esa es mi filosofía.

(Música)

(Prensa preguntando)

No, no, no. Nada que declarar. ¡Señor Urquhart! ¡Charles Goodman!

Ah, hola, Charles.

Espero que apostara algo al equipo ganador.

Comprenderá que ahora no puedo...

¿Está aquí para aconsejar al nuevo gabinete, señor Urquhart,

o hay un puesto para usted?

Asesoro al primer ministro en muchos asuntos, como ya sabe,

y mis consejos son, sobre todo, confidenciales.

Se dice que le van a dar un puesto importante en el gabinete. ¿Es así?

Ah... No puede esperar que comente rumores,

ni que haga esperar al primer ministro.

Muchas gracias, señoras, señores. ¡Señor Urquhart! ¡Por favor!

¡Señor Urquhart, por favor!

(SUSPIRA)

(Puerta)

Sentimos haberle hecho esperar, jefe de Disciplina.

Ya puede recibirle.

Si quiere subir al estudio. Gracias.

(LLAMA A LA PUERTA)

Primer ministro.

Teddy, no sabía que estabas aquí. Siéntate, Francis.

He estudiado atentamente esta... circular tuya.

Creo que propones un cambio muy radical

y quiero que me digas porqué.

Bueno...

Solo en términos generales. Está bien.

Llevamos más en el poder que ningún partido desde la guerra.

Es un nuevo tipo de reto.

Tenemos que mostrar que no nos estancamos,

que somos capaces de renovarnos.

Su llegada al liderazgo, primer ministro,

es un buen ejemplo de lo que quiero decir.

Y supongo que ahora quieres ver mucho más de eso.

Bueno, creo que las elecciones nos han dicho claramente

que el país quiere algún tipo de cambio.

¿Tú crees?

Los nombres nuevos que has puesto no podríamos decir que ninguno sea

del ala liberal del partido. ¿Estás de acuerdo?

Tampoco hay ninguno de la derecha radical.

Todos son hombres sólidos, primer ministro.

Hombres sólidos de los condados...

¿Qué harán lo que se les diga?

Yo diría que, más bien, son hombres que se han criado y educado

en una tradición de servicio público

y han probado su fiabilidad a lo largo de muchísimos años.

Bueno, es otro modo de considerarlo.

Además, veo que te ofreces para el gabinete.

Supongo que recordará, señor primer ministro,

que hace unos meses hablamos de la posibilidad

de que después de las elecciones

podría haber un puesto ministerial para...

Sí, sí. Claro que lo recuerdo.

Las cosas cambian deprisa en política.

¿No es así, Francis?

Agradezco mucho tus sugerencias,

pero debo decirte que no estamos totalmente de acuerdo contigo.

¿Recuerdas MacMillan?

¿La Noche de los Cuchillos Largos?

Despidió a un tercio del gabinete y destruyó su gobierno en el proceso.

Estaba fuera en menos de un año, Francis.

Veamos...

Esto es lo que he pensado.

Como verás, ningún cambio en el gabinete.

Estoy seguro de que se verá por lo que es...

Una señal de fuerza y firmeza el objetivo.

Bueno, espero que nuestros parlamentarios

lo vean del mismo modo.

Cuento contigo como jefe de Disciplina

para hacérselo ver, Francis.

Asumo que tengo todo tu apoyo.

Por supuesto. Eso no hace falta decirlo.

Bien.

Quiero que sepas que todavía te veo como candidato a ministro,

pero también eres el jefe de Disciplina

más fuerte y más respetado que ha tenido este partido

desde la Segunda Guerra Mundial.

Con una mayoría tan ajustada en la Cámara,

un buen jefe de disciplina es más importante para mí

que un ministro del Interior.

Es muy amable, señor primer ministro.

(Crujido)

Muy amable.

(Música tensión)

Nada.

(ENFADADO) ¡Nada! ¡Nada de nada!

Y luego tuvo el valor de decir que contaba con mi apoyo.

Dijo que su destino estaba en mis manos, Elizabeth.

Una chorrada dramática. ¿Lo es?

¿Qué?

¿No hay algo de verdad en eso?

¿No está su destino en tus manos?

¡No, no, no! Estoy a cargo de la disciplina,

pero no puedo cumplir si mis tropas están descontentas.

¿Y no están descontentas ya?

Su debilidad...

Su negativa a asumir la responsabilidad

de un liderazgo firme hundirán este gobierno antes o después.

Sí.

Y más pronto que tarde, en mi opinión.

A menos... A menos...

que él acabe cediendo de liderazgo.

Él no hará eso.

A menos que alguien mejor que él se lo arrebate.

¿Tienes idea de lo que eso podría representar?

No.

Pero imagino que tú tienes una idea muy buena, Francis...

Y sé que eres capaz de hacer lo que sea necesario.

(Timbre puerta)

No esperamos a nadie, ¿verdad? No.

Yo iré.

Señor Urquhart, Mattie Storin, del "Chronicle".

Siento molestarle, pero llevo intentando

contactar con usted todo el día.

Le agradecería que me ayudara a comprender lo que hay detrás

del sorprendente anuncio de que no habrá cambios en el gabinete...

Perdone, no quiero ser grosero, pero no tengo nada que comentar.

Señor Urquhart, tengo una historia que no querrá que publiquemos.

¿Perdón? ¿Cómo ha dicho?

¿Qué historia?

"Anoche había señales que delataban una división

en los círculos más altos del partido.

Francis Urquhart, el jefe de Disciplina

al que se le ha negado el ascenso,

rehúsa comentar o defender la decisión del primer ministro".

Yo la conozco, ¿verdad?

¿No es usted la periodista que contrató Greville Preston

cuando jubilaron al viejo Cecil Roach?

Soy la corresponsal política más nueva del "Chronicle",

señor Urquhart. Ah, sí...

Cierto.

Entre, señorita Storin.

Deme su abrigo.

Buenas noches.

Buenas noches, señora Urquhart. La señorita Storin. Una periodista.

Hablaremos en mi estudio, Elizabeth, así no te molestaremos.

A mi esposa le gusta escuchar a Wagner por las noches,

señorita Storin. Pase.

¿Le apetece una copa?

Tomaré lo que usted.

Whisky. ¿Le parece bien? Gracias.

Bruichcladdich... Si entiende de whiskies.

Gracias.

Siéntese.

Usted dirá.

Señor Urquhart...

mañana, en mi artículo, describiré fielmente

su lealtad pública al primer ministro

y su defensa de sus acciones.

O, en este caso, de la falta de acción.

Pero quiero comprender

lo que en este momento piensa la gente.

Quiero saber lo que siente usted.

Y creo que desearía hablarme en confianza,

en términos de pasillos.

¿Qué le hace pensar eso? No tenía por qué dejarme entrar.

Podría haber llamado a Greville Preston

para quejarse por mi acoso y haberme amenazado con algo,

y él le habría escuchado...

Porque todo el mundo sabe que una amenaza de Francis Urquhart

no es una amenaza vana. Bien.

Y si yo traicionó su confianza podría hacer que me despidieran

y que nadie más me contratará.

Y voy a confiar en usted, ¿verdad? Eso espero.

Con todos los que hablo me dicen:

"Francis Urquhart podría contestar a eso, pero no lo hará".

Pues, bien, en este punto de mi carrera

necesito comprender más de lo que necesito hacer titulares.

Necesito un amigo en las altas esferas, Sr. Urquhart.

Y creo que a usted le gustaría hablar con alguien como yo.

Además, nadie sabe que he venido aquí.

Y nadie lo sabrá.

Quizá le gustaría hacerme preguntas, señorita Storin.

Mattie, por favor.

Sí... Mattie...

Es cierto que hay bastante rivalidad y desacuerdo

en el gabinete, ¿verdad? (INSPIRA)

Hay elementos en el partido y elementos en el gabinete...

que están muy preocupados.

No creen que el primer ministro tenga lo que hace falta

para un término de cinco años, ni de lejos.

Ven acercarse otra crisis de liderazgo

y los más ambiciosos quieren estar bien colocados cuando llegue.

Ya no piensan en el bien del partido,

ni mucho menos en el bien del país.

Piensan en la próxima carrera por el liderazgo.

Y podríamos decir lo mismo del primer ministro,

que piensa más en su supervivencia que en el bien de este país.

Tú podrías decir eso. Yo no podría.

Y si se relaciona una palabra de esto...

Soy una corresponsal de pasillo, señor Urquhart. No tema.

Solo diré miembros del partido y fuentes próximas al primer ministro.

Bien. Muy bien.

¿Puedo preguntar... por qué ha decidido hablar conmigo?

Usted no suele dar entrevistas, ¿verdad?

(SUSPIRA) Quizá haya aparecido en el momento oportuno. No, no, no.

Eso no es justo. Hay que airear cosas públicamente.

He leído lo que escribe. Es muy bueno.

Creo que puedo confiar en que será justa y sincera.

Quizá no lleve tanto tiempo como para haberse corrompido.

Gracias. Espero que eso no me pase.

¿Puedo preguntarle...?

Si el primer ministro tiene desavenencias en el gabinete,

¿no haría bien en despedir a los disidentes?

En colocar gente nueva y políticas nuevas.

Podríamos decir que sí, Mattie, pero, para ser justos, no es fácil.

Para empezar, no sabe con seguridad dónde está el peligro

y un frenesí de cambios podría transmitir pánico.

Ese es el punto de vista oficial. Pero usted no está de acuerdo.

Claro que estoy de acuerdo, Mattie. Debo estarlo.

Tú, sin embargo, puedes pensar que...

si fueras el capitán del Titanic...

no dirías: "Adelante a toda máquina".

Y quién...

No sé cómo decir esto de un modo que pueda contestarme.

Prueba.

(Música tensión)

Si yo fuera... capitán del Titanic...

¿quién de todos mis oficiales debería preocuparme?

"Cuídate de un anciano que tiene prisa".

¿Has oído esa frase, Mattie?

Lord Billsborough.

Pero es el asesor más próximo a Collingridge.

Y no puede pensar que todavía vaya a ser líder del partido a su edad.

No desde los Lores. ¿Y?

¡No lo quiere para él!

Quiere mover los hilos...

Quiere el liderazgo del partido para uno de sus protegidos.

Tú puedes pensar eso. Yo no puedo comentar.

Michael Samuels.

Tú puedes pensarlo.

Lord Billsborough quiere hacer que Collingridge parezca tonto

para que Michael Samuels ocupe su lugar cuando llegue el momento.

Tú puedes pensar eso. Yo no puedo comentar.

¿Y qué siente usted con todo esto?

Oh, yo solo soy el jefe de Disciplina, Mattie.

Mis sentimientos no tienen importancia.

Me ocupo de la moral y la disciplina entre los diputados,

de que no se extralimiten, de oír sus problemas

y ayudarles cuando puedo.

O administrarles una patada en el trasero cuando me parece indicado.

Como un policía. Una especie de padre de familia.

Perdone, eso suena muy descarado.

En absoluto. Es justamente lo que es.

Todos dicen que se le da muy bien.

Creo que sí, Mattie.

Creo que sí.

Gracias por ser tan generoso con su tiempo.

Le estoy muy agradecida. No hay de qué.

¿Y bien?

Una chica interesante.

Inteligente.

¿No lo será demasiado? No, no.

Yo diría que solo lo suficiente.

Creo que puede ser la amiga que necesitas, Francis.

Una corresponsal política que tiene su camino por hacer.

(Campanas)

No, primer ministro. Aún no he visto la prensa.

Sí.

Anoche se rumoreaba que era improbable

que el primer ministro se presentara a otras elecciones

y que algunos ministros están ya maniobrando

para posicionarse en el supuesto de una próxima lucha por el liderazgo.

Es todo muy insustancial, señor. Alguien está dando palos de ciego.

"Y causando problemas, Francis. Escucha esto".

(LEE) "Lord Billsborough, nuestro presidente,

calificó de bobada la insinuación

de que se acerca una elección por el liderazgo.

Sin embargo, la posición del presidente del partido

sería crucial en una carrera por el liderazgo y Billsborough

está muy próximo a Michael Samuels, el ministro de Medio Ambiente

que podría ser uno de los aspirantes".

Maldita sea, Francis, se supone que el "Chronicle" está con nosotros.

"Sí, tiene razón. ¿Quiere dejar esto en mis manos, Henry?".

Hablaré con Greville Preston

y averiguaré quién está hablando fuera de clase

y, si no encontramos nada, iremos directamente a Ben Landless.

Tiene razón. No necesitamos esto en el "Chronicle".

Déjelo en mis manos. Daré algunos palos por ahí.

Gracias, Francis.

Ah, Francis... Agradezco mucho tu apoyo.

No es nada. Adiós. "Adiós".

Vamos allá, señor Stoat.

Al parecer se ha metido en un lío

y no ha hecho mucho por la imagen del partido, ¿verdad?

Ah... No. Por desgracia no.

Quiero decir que lamento muchísimo lo que...

Debió pensar en eso antes.

¿Podemos hacer algo por él, Stamper? No es fácil, jefe de Disciplina.

He hablado con el sargento y se muestra bastante reacio

a creer que nuestro amigo aquí presente detuvo el coche

para preguntar el camino a su distrito.

Por Dios...

Siento terribl... Cállese, Stoat.

Disculpe.

-Sin embargo he conseguido persuadirle

de que no es para tanto, así que no le procesarán.

(FELIZ) -¿En serio? Oh, Dios mío.

No se imagina lo agradecido que estoy.

Está bien, Stoat, ha tenido suerte.

El otro día oí que usted tenía pensado

abstenerse en la segunda vuelta de la Ley del Medio Ambiente.

¿Qué? No lo haga.

No. No. Claro que no. Está bien, Stoat.

Márchese e intente no ser tan estúpido.

Si tiene que usar prostitutas, por el amor de Dios,

vaya a un burdel decente

donde entiendan lo que significa discreción.

Stamper le dará una lista si no conoce ninguno.

Ah, sí. Bien. Muchísimas gracias. Lo siento.

Si alguna vez hay algo que yo pueda hacer, lo que sea...

Sí, sí, sí. Márchese ya. Adiós.

Y, bueno... Gracias de nuevo.

Qué hombrecillo tan espantoso.

¿De dónde los sacan hoy en día?

Sabe Dios. Si fuera un perro le pegaría un tiro.

Sí, exacto.

Roger O'Neill está esperando.

Oh, sí... Ah...

Creo que esta será una charla privada, Stamper.

Lo que usted diga.

Roger.

Me alegro de verte. Estás en forma. Juguemos un día al squash.

Me gustaría mucho. ¡Roger!

Buenos días, Francis. Si no quiere nada, me iré.

Sí, bien. Siéntate, Roger. Muy amable por venir. ¿Una copa?

Es algo temprano para mí, pero si tú me la ofreces...

¿Whisky? Ah, sí. ¿Por qué no?

Quería darte las gracias

por el buen trabajo que hiciste para el partido

en la campaña electoral.

(RÍE)

Un par de personas del partido

querían convertirte en chivo expiatorio,

pero yo no quise ni el primer ministro tampoco.

Vaya, no sabía que nadie me culpara a mí.

¿Tú no vas a beber?

Bueno, es algo temprano para mí.

Has sido un chico malo, ¿verdad, Roger?

¿Qué?

Has metido la mano en la caja.

(RÍE) Francis, ¿estás bromeando?

Tus gastos los paga la oficina central, ¿verdad?

Pero has pedido también sumas importantes

a la agencia de publicidad.

Eso no está bien, Roger.

(RÍE) Ah, es eso...

Es muy sencillo, Francis...

La contabilidad en Smith Square es tan lenta

que si tengo que pagar comidas

tardaría meses en recuperar mi dinero.

Es más sencillo pedírselo a la agencia. ¿Entiendes?

Jamás he pedido ni un solo penique de gastos

que no fuera absolutamente legítimo, Francis.

Ni un solo penique.

Y te lo juro sobre la tumba de mi madre.

22 370 £ en los últimos 10 meses.

Ah, aquí están. Fíjate en las cifras.

Puede haber algún error, pero no más de 10 libras o así.

Es un buen pico por algunos almuerzos, ¿no crees?

Es todo un...

(ESTORNUDA)

La cocaína es realmente clara, ¿verdad?

¿Vale la pena?

Dicen que te hace más inteligente.

Si es así, tú debes de ser un genio.

Francis, tienes que creerme.

No tengo un problema.

No soy adicto.

Solo la consumo de vez en cuando, por diversión y...

cuando tengo que trabajar hasta tarde.

Lo entiendo, Roger...

Pero hay quien no lo entendería.

Y sé que esto suena anticuado, pero... ¿no es ilegal?

Bueno, ¿qué vas hacer?

Sé lo que deberíamos hacer.

Dar por perdido el dinero

y, por supuesto, prescindir de tus servicios.

Pero supongo que siento debilidad por ti.

Te voy a ayudar, Roger.

Te salvaré el trasero.

Y a cambio quiero que me des tu lealtad absoluta e incondicional.

Sí.

Sí. Por supuesto. A mí personalmente.

No al presidente.

Necesito a alguien en quien pueda confiar,

que esté pendiente de algunas cosas y que me ayude en todo.

Lo que sea, Francis. Lo que tú digas.

Está bien, Roger.

Ahora escúchame con mucha atención.

¿Por qué nos juntamos con los socialistas esta noche?

¿Eso no va contra las reglas del juego?

Oh, en absoluto. Steve Kendrick no es un mal tipo.

Trabajamos juntos hace años.

Esta noche estará muy contento conmigo.

Es un poco cretino, ¿no crees?

Se gusta mucho a sí mismo. También le gustas tú.

Oh, yo les gusto a todos menos a ti.

Ahí llega. Dientes y tetas.

Una para ti y otra para ti.

Y me han dicho que tú tienes algo para mí.

Sí.

¿Te gustaría ser la estrella

en el turno de preguntas al primer ministro?

(Barullo)

¿Señor Kendrick?

-Número seis, señor.

-Remito al honorable diputado

la respuesta que he dado hace un momento.

(GRITAN INDIGNADOS)

-Señor Kendrick.

-¿Quiere hacer el favor el primer ministro de explicar

por qué no sigue adelante con el programa que había prometido

de expansión de hospitales?

(Barullo)

-Tomo nota del encomiable interés del honorable diputado

por los servicios sanitarios

y le recuerdo que durante este gobierno

la Sanidad ha disfrutado de un incremento anual del 7 %.

7 % en términos reales.

Más aún, el servicio de Salud se ha beneficiado más que ningún otro

servicio público de nuestra determinación

por reducir la inflación y funcionar de un modo rentable

y, sobre todo, sensato.

-¡Conteste a la pregunta!

-Eso es lo que intento. -No lo hace.

-Todos saben que este gobierno se ha comprometido a ampliar

el programa de construcción de hospitales.

Este gobierno no tiene por costumbre comentar los detalles específicos...

Repito que este gobierno no comenta las particularidades

de los planes de nuevos gastos en términos de fechas exactas.

(Barullo)

¡Orden! ¡Orden! -Me niego a...

(Barullo)

¡Orden! -No estoy dispuesto a...

-¡Orden!

(Barullo)

No estoy dispuesto... -¡Orden!

-Me niego a... -¡Orden!

(Barullo)

¡Orden!

¡Orden! ¡Orden!

¿Cómo se ha podido enterar ese cabronazo de Kendrick?

El gabinete no lo ha sabido hasta esta mañana.

Eso no le habría dado tiempo.

Debió de filtrarse de la reunión del Comité de Gabinete de ayer.

Peter Mackenzie estaba molesto por los recortes.

Y es natural, pero no creo

que se lo filtrara un diputado de la oposición.

¿Quién ha sido, Francis?

Quiero que lo encuentres,

quiero dar un buen ejemplo con ese cabrón.

Creo que ha sido alguien que quería crearle dificultades a usted.

Por eso se lo ha filtrado a Kendrick y no a la prensa.

Tenemos que aceptar que puede ser

alguien muy próximo a usted, primer ministro.

Alguien en quien confía y que ahora quiere destruirle.

(LLAMA A LA PUERTA)

Henry, me acabo de enterar. He venido directamente.

-Ah... Luego, Teddy.

Si no te importa, tengo que repasar algunas cosas con Francis.

-Sí...

Sí, por supuesto, claro.

Volveré luego.

-A todos los que nos preocupa la defensa de la Nación

nos hemos quedado atónitos

al enterarnos de que se habían dejado documentos confidenciales

en un lugar público.

(Barullo)

Y nos sorprende muchísimo menos que se abrieran paso

hasta las páginas del periódico "Independent".

(Barullo)

Nos hemos alarmado mucho al leer en esos documentos

que habrá grandes recortes innecesarios

y positivamente peligrosos

en la institución militar territorial.

(Barullo)

¿El primer ministro comprende

el daño que sufrirá el apoyo

al Gobierno en los próximos meses?

¿El presidente de la Cámara dará tiempo para debatir

y dar marcha atrás en esa decisión?

(Barullo)

-Le recuerdo a mi honorable amigo

que debatir el contenido de ese documento robado

equivale a condonar un delito de robo.

-Orden del día, señor presidente. -Orden del día, sir Jasper Grainger.

-¿No está de acuerdo, señor presidente,

en que no debatir el contenido de ese documento robado

sería una violación de confianza,

una traición del Gobierno a sus más fieles defensores?

(Barullo)

-Señor presidente, mis honorables amigos y yo

escuchamos atentamente la opinión de la Cámara.

A la luz de las intervenciones de hoy de los distintos Grupos,

el Gobierno, que siempre se enorgullece de escuchar a todos...

(Risas)

-¡Orden!

-El Gobierno rescindirá temporalmente...

los distintos recortes mientras estudia más a fondo toda la cuestión.

(Barullo)

-¡Orden! ¡Orden!

¡Señor Urquhart! ¡Señor Urquhart!

¿Me concede unos segundos, por favor?

Ah, señorita Mattie Storin...

Sí, creo que puedo dedicarle unos segundos.

Pongámonos ahí.

He seguido su trabajo con interés y el primer ministro también,

aunque ya sabe que él no es tan admirador.

Hoy ha tenido un día terrible. No es la primera vez

que un primer ministro cambia de idea,

aunque no siempre tenemos el privilegio

de verle hacerlo en público, ¿eh?

Pero todo esto pasará, supongo. ¿Pasará?

Dos filtraciones graves en menos de un mes. ¿De dónde salen?

No lo sé, querida.

Soy responsable de los diputados, no del gabinete...

Aunque me pedirán que lo averigüe.

¿Las filtraciones salen del gabinete?

¿Y el primer ministro ha ordenado que investiguen

a sus colegas más próximos?

Tú puedes pensar eso. En cambio, yo no puedo comentar.

Gracias.

Ya. Ya. Está bien. Está bien.

No me lo cuentes. Haz algo al respecto.

Esto es exactamente lo que le pasa a este maldito y condenado país.

Todos quieren darte su análisis de lo que anda mal

y de por qué nada funciona nunca. ¿No te parece?

Nadie quiere mover el culo

y hacer que de una vez esta maldita cosa funcione.

¡Londres! ¡Jesús! Prefería dirigir un negocio en las Islas Salomón.

-Palabras de un propietario de periódico.

Quizá tenga razón.

(Pitido)

Oh, por Dios... ¿En qué trabajas?

En las filtraciones. Urquhart lidera una caza de brujas.

Creo que tiene una especie de...

No sé...

Magnetismo, puede ser. Síndrome Kissinger.

El mágico efecto afrodisíaco del poder.

Supongo que será eso.

Entonces, yo no tengo posibilidades.

Sé que las mujeres no tiemblan

ante el dominio desenfrenado de un redactor adjunto.

Bueno, no.

Pero tienes una cara agradable.

No sé qué le pasa, Francis. Siento que no escucha.

Como... si ya no tuviera confianza en mí.

Te lo debe todo a ti, Teddy. Eso lo sabe. Pero, te entiendo.

Creo que ya no confía en ninguno de nosotros.

Es perturbador, Francis.

¿Cómo podemos ayudarle si no permite que le ayudemos?

Bueno, por mi parte

seguiré poniendo orden en las tropas mientras pueda.

Pero llegará un momento... Aunque aún no estamos ahí, claro.

Sí, sí, exacto. Ya...

Sé que tú me tendrás informado, ¿verdad, Francis?

Ahora más que nunca necesita sabios consejos.

Claro que sí, Teddy. Adiós por ahora.

Creo que lord Billsborough empieza a perder facultades.

Lástima. En sus buenos tiempos era muy activo.

En fin, tengo trabajo.

Bueno, sí. Unas filtraciones no están mal,

pero se necesita algo más, un gran escándalo, quizá.

Un escándalo político...

O un escándalo sobre algo que la gente entienda.

Sexo o dinero.

50 000 libras, señor Urquhart.

Desde luego es un donativo muy generoso, señor Jhabwala.

La verdad es que no vemos muy a menudo

sumas tan grandes en metálico.

Soy un poco anticuado, señor Urquhart.

Confío más en el dinero que en los cajeros.

Pero, para ser estrictos,

debería dárselo al tesorero del partido, no a mí.

Oh, pero usted es mi diputado, señor Urquhart.

Le conozco. Confío en usted.

Seguro que el tesorero del partido es un hombre excelente,

pero usted, señor Urquhart...,

usted es mi amigo.

Gracias. Sus palabras me han conmovido.

Y, no. No espero nada a cambio.

Excepto que a mi esposa y a mí

nos gustaría mucho conocer al primer ministro

si alguna vez visita nuestro distrito.

Seguro que eso se puede arreglar.

(Música)

No le des muchas pistas. Tranquilo.

No vienen con fianza, ¿sabes? Ya.

(ESNIFA)

Oh...

Dirección del alojamiento.

Tres meses pagados por adelantado. Está bien.

Así que ahora trabaja por aquí, ¿no? -Sí, así es.

-¿Y el nombre es...? -Collingridge. C Collingridge.

-Bien.

-Es posible que la visite yo uno de estos días.

¿Se especializa en algo? -Sí, en maltrato de palabra

e irrigación de colon. Adiós. -Oh... Adiós...

(Música)

Un hombrecillo desagradable. ¿Pero ha ido bien?

Sí, supongo que sí.

¿Por qué no podía hacerlo Charlie Collingridge en persona?

Es una pena pagarme 18 000 libras para que haga recados, ¿no?

Vamos, se supone que yo soy el cerebro del equipo.

Lo eres... Lo eres, lo juro. Adulador...

¿Y para qué lo quiere? ¿Va a dedicarse a la prostitución?

(RÍE) No creo.

Es hermano de Collingridge. Debe ir con cuidado.

No sé para qué lo quiere. Pueden ser revistas sado.

¿Quién sabe? ¿Y da su nombre?

No nos toca razonar porqué.

Nosotros hacemos un favor especial.

La petición ha venido de arriba y no decimos ni una palabra a nadie.

¿De acuerdo? Vale.

(Música)

Quiere abrir la cuenta con... 50 000 libras.

Excelente.

En metálico.

Excelente.

¿Una cuenta corriente con un interés alto?

Bueno, no. De momento no sacaré nada.

¿Puedo comprar unas acciones con su mediación?

Por supuesto, será un placer.

Mendox Chemicals.

20 000.

Debería conseguirlas por unos 240 peniques.

Ah... Tengo algo de prisa. ¿Puede encargarse usted?

Seguramente se lo confirmaremos sobre las cuatro de esta tarde, señor.

Excelente. Muchas gracias.

De nada, señor Collingridge. Es un placer.

(Música)

Subsecretaria de Sanidad, la señora Makepeace.

-Con su permiso, señor Presidente. Haré una declaración.

El Departamento de Sanidad, por consejo del ministro de Sanidad,

ha autorizado hoy tres nuevos medicamentos de utilización general.

Cybernox, fabricado por la empresa Mendox Chemical,

con aplicación en el tratamiento de artritis reumatoide

y enfermedades relacionadas.

Soy Charles Collingridge.

Tuvo usted la amabilidad de abrirme una cuenta la semana pasada.

Me temo que tengo que alterar mis planes.

Las negociaciones del hotel de Turquía han fracasado

y regreso a Kenia a finales de la semana.

No se puede evitar.

Pero he tenido suerte con las acciones de Mendox.

Debería ganar 9 o 10 000 con ellas.

Puede venderlas hoy a más de 295. Y me pasaré mañana...

a cerrar la cuenta.

¿Puede enviar un extracto de cierre a mi dirección de Londres?

Charles Collingridge.

216, Praed Street, W2.

Muchas gracias por su ayuda. Adiós.

¿No trabajas esta mañana, Francis?

Oh, sí, Elizabeth. Estoy trabajando.

Estoy trabajando muy bien, en realidad.

(RÍE)

Eres muy amable al haber venido, Humphrey.

No podía ir y no me sentía cómodo con tanto dinero.

50 000. ¿Qué espera sacar de esto?

5 minutos a solas con el primer ministro, según dice.

Es un poco más que el precio actual, ¿no?

-Escribiré al señor Jhabwala hoy mismo.

Hay que alentar a los hombres como él.

Sí, en verdad.

Informaré enseguida al primer ministro.

Ya es hora de que diga buenas noticias.

Señor Urquhart.

Buenos días, Mattie.

Cuando ha dicho la terraza del tejado no podía creerlo.

No sabía que existía. Es increíble.

Bueno, poca gente lo sabe.

Me gusta que siga así.

Es un buen lugar para escapar del tumulto.

¿De qué se trata, Mattie?

Solo quería darle las gracias por toda su ayuda

en el último par de meses.

Se alegrará de que hayan terminado. Hemos conocido tiempos más fáciles.

¿Qué te hace pensar que el verano será mejor para nosotros?

¿Por qué lo dice?

¿Puedo contarte algo que sea un secreto, Mattie?

Ni siquiera se podría contar en los pasillos.

Sí. Sí, claro que puede.

He oído que la prensa amarilla va a montar un ataque personal

contra el primer ministro, un ataque muy desagradable.

Utilizarán a su hermano. ¿Su hermano?

Charles Collingridge. ¿No le conoces?

Entre nosotros..., es un poco lastre.

Problemas con el alcohol, montón de deudas,

y cuando ha bebido demasiado

no está seguro ni de su orientación sexual.

Ya entiendes el problema.

Si el primer ministro reniega de su hermano es un cabrón.

Si lo apoya, es un riesgo para la seguridad,

y sabe Dios qué más. Eso será lo que dirán.

¿Por qué me lo cuenta?

Porque creo que eres una periodista responsable y honorable.

Y confío en ti.

Y... Bueno...

Porque necesitaremos a todos los amigos que podamos conseguir.

No hay ninguna posibilidad de que Charles esté metido

en algo feo con su hermano, ¿verdad? Oh, no...

No, seguro que no.

Quiere a su hermano, pero no es tan estúpido.

Usted debería decir eso.

Tendría que encubrirlo aunque pensara que hay algo.

Tal vez. Pero no lo hay.

Parece necesitar mucho apoyo el señor Henry Collingridge.

Bueno, es parte de mi trabajo.

Y vale la pena, ¿no te parece?

Ya que lo pregunta, no.

Porque creo que hay, al menos, un hombre

que sería mucho mejor líder.

Tú puedes pensar eso, Mattie.

Sin embargo, yo no puedo comentar.

(Música créditos)