Es una de las grandes obras literarias del siglo XIX. Desde que el poeta y escritor francés Victor Hugo publicara Los Miserables han sido muchas las adpataciones que se han hecho sobre ella: un musical, películas o series de animación japonesa. Y por supuesto, también ha sido llevada a la pequeña pantalla. La BBC fue la encargada de dividir la obra en seis episodios de televisión que ahora puedes disfrutar en RTVE Play.

La plataforma de video on demand sigue apostando por la ficción internacional y la diversiada de géneros. Para ello, ha recuperado varias series como Top of the lake, The Split, House Of Cards o La Infamia, todas disponibles online y gratis.

Un clásico de la literatura universal a tan solo un play Los Miserables nos sitúa en la Francia de junio 1815 tras la derrota de Napoleón en Waterloo. En ese contexto social y político de inestabilidad y disturbios se mezclan las vidas de varios personajes en plena reovlución en París. Javert es un oficial de policía y ex guarda de prisión que está obsesionado con un ex prisionero Jean Valjean, que lucha por volver a salir adelante. Este se cruzarán en su camino con Fantine, una mujer costurera que sufrirá el desamor y que hará todo lo posible por sacar adelante su hija. Los personajes de Los Miserables

Todo un éxito en Reino Unido El director de esta nueva adaptación de la novela es Tom Shankland, y está escrita por Andrew Dawies, que también colaboró en la versión de Guerra y paz, disponible en RTVE Play. La serie se estreno en Reino Unido el 30 de diciembre de 2018, con una audiencia que superó los cuatro millones de espectaores. Lo cierto es que la ficción británica lo tiene todo para triunfar también en la plataforma española: una historia de amor, injustica, revolución y esperanzas. Pero sobre todo destaca el elenco con el que cuenta, encabezado por Dominic West y David Oyelowo, que dan vida a Jean Valjean y Javert, respectivamente. Pero si hay un nombre que llama la atención en el reparto es el de Lily Collins. La actriz de Cazadores de sombra, Blancanieves: Mirrow, mirrow y la recién estrenada serie Emily en París, da vida a Fantine, una joven costurera de París cuya historia te enganchará. Lily Collins protagoniza Los Miserables

¡Más estrenos de RTVE Play! Los Miserables es un pequeña porción de todo lo que encontrarás este invierno en RTVE Play. En nuestra plataforma puedes hacer un maratón de series, apostar por las novedades de cine nacional e internacional o ver en directo contenido exclusivo como ruedas de prensa. Además, puedes seguir grandes eventos como el Benidorm Fest, Eurovisión o acontecimientos deportivos.