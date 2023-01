House of Cards y otras series británica gratis en RTVE Play

El drama de House of Cards, el suspense de The Split, la historia de Los Miserables, la reivindicación de La Infamia y la investigación tras Top of the lake se sumergen de nuevo en RTVE Play para regalarnos un 2023 repleto de las mejores ficciones de la BBC. Cinco títulos que vuelven pisando fuerte porque no podían quedarse fuera. Una nueva oportunidad de disfrutarlos otras vez si ya los viste, de terminarlos si te los dejaste a medias o de iniciarlos si te quedaste a las puertas de conocerlos. Personajes y tramas apasionantes que te esperan ya en la plataforma, online y gratis, de RTVE.¡Te las contamos!

House of Cards

Tras la renuncia de Margaret Thatcher, el gobernante Partido Conservador elige a Henry 'Hal' Collingridge como nuevo líder. Francis Urquhart, miembro del parlamento y jefe de gobierno en la Cámara de los Comunes, desprecia en secreto al bienintencionado pero débil Collingridge, pero espera un ascenso a un puesto superior en el gabinete. Después de las elecciones generales, que el partido gana por mayoría reducida, Urquhart presenta sus sugerencias para una reorganización que incluya su deseada promoción. Sin embargo, Collingridge, citando la desaparición política de Harold Macmillan tras de la Noche de los cuchillos largos de 1962, no efectúa ningún cambio. Urquhart decide expulsar a Collingridge, con el apoyo de su esposa, Elizabeth.

House of Cards Episodio 1
Tras dimitir Margaret Thatcher, el partido conservador vota como Primer Ministro a Henry Collingridge, el candidato más liberal del partido....

The Split

Hannah Stern, una reputada abogada especializada en divorcios, abandona el bufete de su familia cuando su propia madre rechaza su promoción. Hannah comienza a trabajar entonces para una vieja firma rival, Noble & Hale.La trama argumental de esta serie entrelaza la vida profesional y personal de los personajes para desentrañar sus relaciones y mostrar sus sentimientos.

The Split Episodio 1
Una destacada abogada de divorcios descubre que los negocios son personales cuando deja el bufete familiar por otro rival....

Los Miserables

Los Miserables nos sitúa en la Francia de junio 1815 tras la derrota de Napoleón en Waterloo. En ese contexto social y político de inestabilidad y disturbios se mezclan las vidas de varios personajes como Jean Valjean, un exconvicto al que un oficial de policía trata de llevar ante la justicia, o Fantine, una mujer de clase trabajadora abandonada por su adinerado amante que tendrá que hacer lo que sea para mantener a su hija.

Los miserables Episodio 1
Jean Valjean está a punto de cumplir su condena en la prisión de Toulon después de pasar diecinueve años por un delito menor....

La Infamia

Three girls, también conocida como La infamia, es una miniserie británica de tres capítulos que deja sin aliento a toda persona valiente que se adentra en ella. Atrevida donde las haya, la creadora Nicole Taylor consigue contar una historia real de escándalo sexual a niñas menores en la ciudad Rochdale, Manchester. Un guion rompedor en su género, tan excelente como para obtener el premio BAFTA a la mejor miniserie en 2017. Abusos, miedos, racismo y un sistema que falla a la hora de hacer justicia.

La infamia Episodio 1
Holly esta enfrentada con sus padres y es socialmente vulnerable. Sin desearlo, ella se encuentra atrapada en una situación aterradora....