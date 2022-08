RTVE Play nos traslada a la Francia del año 1815. Y esta vez lo hace a través de uno de los grandes clásicos literarios de la historia: Los miserables. En esta ocasión, ha sido la BBC quien se ha encargado de dividir la obra en seis emocionantes episodios de televisión que podrás disfrutar en nuestra plataforma hasta el próximo 31 de agosto.

Un clásico llevado a la pequeña pantalla en RTVE Play

Sobre los personajes

Jean Valjean: interpretado por Dominic West. Es el personaje protagonista de la obra. Estuvo en la cárcel debido a que robó una barra de pan. Tras casi veinte años encarcelado, a su salida, el hombre se topará con que la sociedad lo desprecia. La suya es una condena de por vida.

Fantina: interpretado por Lily Collins. Se trata de una joven de 15 años enamorada de un hombre que la ha dejado embarazada. Esta es despedida de la fábrica en la que trabaja debido a que va a ser madre. En ese momento, no le queda más remedio que prostituirse para poder subsistir.

Cossette: Es la hija de Fantina. Su vida es compleja y la familia con la que vive la maltrata y la obliga a trabajar a pesar de su corta edad. Es Valljean quien salva a la joven de esta pesadilla y la lleva consigo haciéndose pasar por padre e hija.

Javert: interpretado por David Oyelowo. El inspector Javert conoce a Jean Valjean ya que este fue guardia de prisión cuando él estuvo en la cárcel. Al encontrarse de nuevo, Javert se da cuenta que ha cambiado de identidad y sospecha que lo hace porque huye de la justicia.

Si no la has visto seguro que has oído hablar de ella. Este verano vuelve a disfrutar de Los Miserables en RTVE Play. Puedes verla en nuestra plataforma, cuando y como quieras. ¡No te la pierdas!