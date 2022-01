Las series británicas que llegan a RTVE Play

Si eres fan de las series inglesas, quédate en esta noticia y ve preparándote un té porque lo que te vamos a contar te va a gustar mucho. En RTVE Play hemos tirado la casa por la ventana con un buen puñado de series nuevas made in UK a las que merece la pena echarle un ojo.

El catálogo de series de RTVE Play tendrá a partir del 10 de enero la serie original de 'House of Cards' protagonizada por Ian Richardson. El 17 de enero llegará 'The Split', un drama judicial sobre una familia de abogadas. Y el 31 despediremos el més por todo lo alto con el estreno de 'Informer', un thriller que se introduce en el terrorismo yihadista. Pero aún hay mucho más... ¡Te lo contamos!

'House of Cards': 10 de enero

Esta miniserie británica fue emitida por la BBC entre el 18 de noviembre y el 9 de diciembre de 1990. La serie está ambientada en el Londres contemporáneo, tras la caída de Margaret Thatcher como Primera Ministra del Reino Unido. La historia narra el ascenso al poder de Francis Urquhart, un político de extrema derecha que traza un meticuloso plan de acoso para derribar al actual Primer Ministro, de cariz liberal, y reemplazarle.

Con tan solo cuatro capítulos, la serie ocupó el puesto 84 en la lista del "British Film Institute" de los 100 mejores programas de televisión británicos. En 1991 estuvo nominada a cinco premios BAFTA de la televisión, logrando el de Mejor Actor por la aplaudida interpretación de Ian Richardson.

El director Andrew Davies adaptó la historia de la novela homónima de 1989 escrita por Michael Dobbs, un ex jefe de gabinete de la sede del Partido Conservador. Años más tarde, Dobbs escribió dos secuelas ('To Play the King' y 'The Final Cut') que fueron adaptadas en televisión en 1993 y 1995 respectivamente. La trilogía cruzó el charco en 2013. Kevin Spacey protagonizó la adaptación estadounidense que fue todo un éxito, logrando dos Premios Emmy y dos Globos de Oro.