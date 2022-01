Israel Galván de los Reyes, conocido artísticamente como Israel Galván, es un bailaor y coreógrafo flamenco con una trayectoria intachable. Nacido en Sevilla en 1973, de padres bailaores, José Galván y Eugenia de los Reyes, se crió en ese mundo.

Precisamente en Sevilla de desarrolla el tercer capítulo de 'Caminos del flamenco'. El presentador del espacio, el cantaor Miguel Poveda, charlará con el bailaor y nos contará cómo se expresa, qué siente, cómo habla, cómo piensa a través del baile.

El bailaor Israel Galván en el programa 'Caminos del flamenco' RTVE

Israel Galvan, auténtico renovador del género

El bailaor nos deleitará con su taconeo en las famosas 'setas' de Sevilla, como se le conoce al proyecto Metropol Parasol en una actuación para el programa 'Caminos del Flamenco' de La 2.

Israel, aunque comenzó a bailar con apenas 5 años de la mano de sus padres, no fue hasta 1994, con 21 años, cuando entró a formar parte de la recién creada Compañía Andaluza de Danza, dirigida por Mario Maya, comenzando así una trayectoria imparable jalonada de importantes premios del flamenco y la danza, a nivel nacional e internacional.

Sus primeros tres premios importantes fueron El Premio Vicente Escudero en el Concurso Nacional de Arte Flamenco en Córdoba en 1995, El Premio 'El Desplante' del Festival Internacional del Cante de Las Minas de La Unión en 1996, y el Premio del I Concurso de Jóvenes Intérpretes en la IX Bienal de Flamenco de Sevilla también en 1996. Diez años más tarde, en 2005, obtuvo el Premio Nacional de Danza en la categoría de creación, otorgado por el Ministerio de Cultura.

A pesar de ganar muchos premios como bailaor de flamenco, Galván le confiesa Miguel Poveda en una entrevista a corázon abierto, cómo fue ese camino hastta romper los esquemas del baile tradicional.

"Yo soy una persona tímida, que no hablo muy bien, y el baile me ha servido para expresarme y ser libre". El bailaor le cuenta que un día se plantó y decidió inventar su propio lenguaje para tener la libertad que no tuvo de chico. Se dijo a sí mismo: "ahora voy a bailar como quiera yo", y contesta en la entrevista a aquellos a que le han críticado su estilo.

"La gente decía que flamenco no era, ni danza tampoco, me encontraba en tierra de nadie, pero era la busqueda de un lenguaje mío, porque yo bailaba para mí". "Y a mí no me duele que me digan que no es flamenco, porque yo sé que sí, es lo que he vivido de pequeño y lo tengo conmigo como una cadena anclada a mi".

El día que le ofrecieron su propio espectáculo para la Bienal de Sevilla fue cuando de veras "mostré las cosas que quería contar por encima de bailar bien o bailar mal".

No te pierdas su actuación.