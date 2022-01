Miguel Poveda, que se define como flamenco, coplero y amante de la música latina, nos trae una historia nueva en Caminos del Flamenco, dedicada a Triana y Sevilla donde siente un fuerte arraigo. Aunque él sea de Badalona, y su padre murciano, la capital andaluza le recuerda mucho a su progenitor.

Concierto de Miguel Poveda (2021) GTRES

Mientras pasea por la calle Betis con Soleá Morente, le viene el olor a azahar e inevitablemente se acuerda de su padre: “Sus cenizas descansan bajo un árbol de aquí de Triana porque cuando él pasaba por aquí, siempre decía ‘Ahora entiendo porque a mi hijo le gusta tanto Sevilla’, este paseo le daba la vida".

Miguel nació catalán en un barrio de andaluces y extremeños, y vivió una infancia humilde en la que sus padres no tenían ninguna relación con la música. Su padre Francisco era de Lorca (Murcia) y su madre Felicia de Puerto Llano, en Ciudad Real. Los tres fomraron una familia que entendió que en algún momento el cantaor tenía que vivir las calles de Sevilla para inspirarse del cante y del flamenco.

Miguel Poveda en la presentación de 'Caminos del Flamenco' GTRES

Su padre falleció en 2012 y siempre ha sido un referente para Miguel, que le ha dedicado más de un homenaje. Por ejemplo, en su disco ArteSano, muy vinculado a la región de Murcia, o en Diverso, dónde la segunda canción se titula ‘Padre’. En este último proyecto, trata de recordar a quienes contribuyeron a su vida: "Estoy rodeado de músicos de todas las ideologías, pero hay algo que ocurre en el escenario que nos conecta a todos, y es la música; es lo que quiero hacer con este disco, conectarme con el mundo".

Cantaor de altura y referencia inequívoca del flamenco actual, Poveda es un artista que ha bebido de la raíz y crecido en la diversidad musical, siempre en busca de la libertad creativa. Su trayectoria ha sido imparable y entre los muchos premios que atesora en su carrera, destaca el Premio Nacional de Música en España.

En lo personal es un hombre tímido comprometido con ser la versión más real de sí mismo: "Creo que con el tiempo uno intenta ser uno mismo. Yo quiero ser yo todo el tiempo, el máximo tiempo que pueda, entonces para eso tienes que despojarte de mucha timidez, porque si no al final acabas siendo quien no eres, no estoy dispuesto a estas alturas ya".