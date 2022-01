Por qué Camarón de lsla se enfadó con Raimundo Amador

El precursor del rock gitano y pionero de la fusión flamenca, Raimundo Amador, es parte fundamental del tercer capítulo del nuevo programa de La 2, 'Caminos del flamenco', dedicado a Triana y Sevilla.

Raimundo Amador y Soleá Morente en 'Caminos del flamenco' RTVE

El maestro, que fue compañero y amigo de Camarón, fue pieza fundamental para componer lo que se consideró unas de las obras más importantes en la historia del flamenco. Junto a ellos, Tomatito y Kiko Veneno y bajo la producción de Ricardo Pachón, crearon 'La Leyenda del tiempo' que se publicó en junio de 1979.

“Yo sabía que para ser amigo de Camarón había que hablarle muy poquito“

Raimundo nos cuenta varias anécdotas en la entrevista con Soleá Morente, presentadora del programa, entre ellas, el pequeño enfado que tuvo su amigo Camarón, por vender la maqueta de 'La Leyenda del tiempo' antes de que saliera a la luz.

"Hubo una época en que me hice hippie, y estaba pobre, y recuerdo que, cuando hicimos 'La Leyenda del Tiempo', trapicheaba con la maqueta, pero trapicheraba en plan bien, vamos que la grababa de casete en casete, y me daban a cambio unas pesetas para fumar. Entonces José se enfadó porque se enteró, y yo le dije «José, yo sé que tu estás enfadado»... y me dijo «hombre, Raimundo, es que eso no esta bien, eso no está bien», pero ya está, quedó ahí, porque era muy tímido, y yo también. Y yo sabía que para ser amigo de Camarón había que hablarle muy poquito."

Soleá Morente entrevista a Raimundo Amador en 'Caminos del flamenco' RTVE

Al disco, que no fue un éxito de ventas en un primer momento, le llovieron muchísimas críticas por el público más purista, pero con el tiempo se consideró una obra maestra. Raimundo le confiesa a la Soleá Morente, que no sabía lo que estaban consisiguiendo en esa colaboración con Camarón y Kiko Veneno en el revolucionario disco de 'La Leyenda del tiempo' y posteriormente, en el disco 'Veneno': "No era consciente. Yo sabía que estaba haciendo un disco con ellos y que tenía mucha responsabilidad porque anteriormente el guitarrista era Paco de Lucía, pero no nos dábamos mucha cuenta, yo creo que ninguno, lo hacíamos sin querer, nos lo pasábamos muy bien".

"Nosotros, como no teníamos dinero para comprarnos una guitarra eléctrica, tocábamos rock con una guitarra flamenca, y en ese toque sí fuimos únicos".

El 'Medio hombre, medio guitarra' como así lo llaman, actúa en el programa junto a Soleá Morente en Los Reales Alcázares de Sevilla, en una actuación única y mágica.