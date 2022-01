Los cafés cantantes y el flamenco no es solo cosa del sur. Si hay una ciudad en la que pronto el flamenco se hizo importante, esa es Barcelona. Con más de 150 años de historia, el flamenco llegó a Cataluña por las comunidades gitanas que se asentaron en la segunda mitad del siglo XIX y que culminó con el peculiar fenómeno de la aparición de Carmen Amaya, "La Capitana", que eclosionó en los años 30. Más tarde, en los 60, miles de andaluces llegaron y completaron el ambiente, y los gitanos hicieron de la rumba catalana, seña de identidad de la Barcelona festiva.

En 'Caminos del Flamenco', el nuevo programa musical de La 2, concoemos a Karime Amaya, la sobrina-nieta de la bailaora universal más grande y venerada de todos los tiempos, Carmen Amaya.

Quién es Karime Amaya y cómo es nacer y vivir con el flamenco

Karime Amaya es una mujer que lleva sin duda en su sangre la herencia de 'La Capitana'. Nacida en México en 1985, con nueve años, debuta en la compañía de sus padres, la bailaora Mercedes Amaya 'La Winy' y el guitarrista Santiago Aguilar, con quien comienza su carrera a los doce añitos, y en la cual continúa bailando.

Actuiación de Karime Amaya en 'Caminos del flamenco' RTVE

Se educó con el baile salvaje de su madre, y en la academia que Mercedes Amaya regentaba en México DF.

Participó en cuatro ediciones del prestigioso Festival Flamenco Internacional Albuquerque en Nuevo México en 2002, 2003, 2004 y 2006. En ese mismo periodo bailó seis meses en el tablao más prestigioso de Tokio, 'El Flamenco', y se presentó en el Arts Presenters 46th anual members conference, de Nueva York.

En 2004, es cuando debuta en España, participando como artista invitada en el espectáculo Bailaor de Antonio Canales, en Palma de Mallorca y se presenta en los tablaos más importantes de Madrid. Desde entonces no ha parado de hacer giras. En 2006, con el bailaor Juan de Juan como artista invitada, junto con Ana Salazar, en el espectáculo 'Frente a frente', recorriendo más de 30 ciudades alrededor de España. Invitada también al Festival Arte Flamenco de Mont-de-Marsan en Francia, donde compartió escenario con Gerardo Núñez y cartel con la compañía de Mario Maya, con Antonio El Pipa y la Familia Farruco, entre otros.

En 2007, regresó a Japón con La Compañía de baile de Winy (su madre) para hacer una gira por las principales ciudades del país.

En 2011 estrenó junto a su familia el espectáculo Amaya Linaje, un homenaje a todos los miembros de la Familia Amaya y en 2013 es galardonada Premio revelación en el Festival de Jerez.

"Nací en una familia de artistas en su totalidad. Mi abuelo cantaor, mi abuela bailaora, mis tías bailaoras, mi padre guitarrista, etc. Crecí y aunque nadie me obligó, yo medi cuenta que el baile me llamaba. poco a poco, hasta que me di cuenta, con 10 años, que quería ser bailaora".

Actualmente, da clases de baile flamenco a todo tipo de bailaores y sigue bailando en tablaos.