Els millors programes del cap de setmana, a La 2Cat
- Dissabte, 'Aquí parlem' convida Jordi Xuclà i el Barça Femení s'enfronta al Bayern de Múnic a la semifinal de la Champions
- Diumenge, 'Cinema de mercat', 'Noms propis', 'El escarabajo verde', 'Fes-me viral', 'Fonamentals' i 'Poetes, 50 anys després', a 'Docu2'
- Dissabte 25 i diumenge 26 d'abril a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquest cap de setmana, La 2Cat porta una programació per a tots els públics i gustos. Dissabte, 'Aquí parlem' celebra Sant Jordi amb Jordi Xuclà i el Barça Femení s'enfronta al Bayern de Múnic a la semifinal de la Champions. Diumenge, l'actor i director Pere Arquillué protagonitza 'Cinema de mercat' i 'Fonamentals' visita la presó Model de Barcelona. Per la tarda, la cantant Roser visita 'Noms propis', 'Fes-me viral' repassa els millors concursants de la temporada, 'El escarabajo verde' es trasllada a Txernòbil i 'Docu2' recupera 'Poetes, 50 anys després'.
Dissabte: actualitat política i el millor futbol
Aquesta setmana, 'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs entrevista el professor i polític Jordi Xuclà, que presenta el llibre 'Els catalans en la guerra freda cultural i l'europeïsme'. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
12:45 h a La 2Cat i a les 20:30 h al Canal 24 horas
Més tard, La 2Cat ofereix en directe i en català l'anada de la semifinal de la Champions Femenina entre el Bayern de Múnic i el FC Barcelona, que es disputarà a l'Allianz Arena de la ciutat alemanya. A partir de les 18h, la prèvia amb Marc Martín, i a les 18:15 h, el partit es podrà seguir en directe per La 2Cat i RTVE Play Catalunya.
18:00 h a La 2Cat
Diumenge: cinema, memòria històrica, xarxes socials i entrevistes
Aquest diumenge, a 'Cinema de Mercat', el Pep Prieto visita el mercat de Poblenou, acompanyat de Pere Arguillué. L'actor i director entra al mercat del Poblenou per evocar l'experiència de filmar la sèrie 'Arnau', per relatar-nos com va començar la seva passió pel teatre i per conversar sobre la seva prolífica carrera.
13:30h a La 2Cat
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista la cantant Roser, una d'aquelles artistes que s'han guanyat cada pas amb esforç i constància. Ha viscut moltes vides en una sola. Va començar cantant en orquestres fins que 'Popstars' la va catapultar a la fama.
15:00h a La 2Cat
'El escarabajo verde' estrena el capítol 'Fusió per fissió'. Un reportatge que revisa, 40 anys després del desastre de Txernòbil i el debat actual sobre l'energia nuclear en el context de la crisi energètica, contraposant diferents postures i posant el focus en noves vies com la fusió nuclear.
18:00h a La 2Cat
Després, 'Fes-me viral', fa un recorregut pels moments més destacats de la temporada. Amb la participació de 22 parelles d’avis i nets, la Nerea Sanfe presenta un especial que recorda els concursants més memorables i divertits del programa.
18:30h a La 2Cat
A continuació, 'Fonamentals', el programa de La 2Cat que recorre els edificis més emblemàtics de Barcelona, estrena el nou capítol 'La Model'. L'arquitecta Anna Solé s'endinsarà a l'antiga presó per entendre com es va dissenyar per exercir control i càstig al llarg del segle XX, però ara s'ha ressignificat com un espai de memòria històrica i social.
20 h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, recupera el documental 'Poetes, 50 anys després', que explica què vam sentir la primera vegada que vam veure el film 'Poetes catalans' (1970) de Pere Portabella. L'estrena va fer posible, per primera vegada a la dictadura, un recital de poesia catalana multitudinari a la sala Gran Price de Barcelona.
21 h a La 2Cat