La 2Cat ofereix la semifinal de la Champions Femenina entre el Bayern de Múnic i el Barça
- Amb la narració d'Albert Font i els comentaris tècnics d'Olga García
- Dissabte 25 d'abril, a partir de les 18 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
El pròxim dissabte 25 d'abril, La 2Cat ofereix en directe i en català l'anada de la semifinal de la Champions Femenina entre el Bayern de Múnic i el FC Barcelona, que es disputarà a l'Allianz Arena de la ciutat alemanya. A partir de les 18h, la prèvia amb Marc Martín, i a les 18:15 h, el partit es podrà seguir en directe per La 2Cat i RTVE Play Catalunya.
Les blaugranes volen arribar a la seva sisena final consecutiva a la màxima competició europea. Tot i que l'equip de Pere Romeu va perdre l'oportunitat de revalidar el títol l'any passat al duel contra l'Arsenal, les culers arriben a la cita europea en un gran moment, després de proclamar-se campiones de la Lliga F. De passar a la gran final, l'equip podria sumar la quarta Champions League al seu palmarès.
El duel, que es jugarà fora de casa, es podrà seguir en català per La 2Cat i per RTVE Play Catalunya. La prèvia, a les 18 h, anirà a càrrec del presentador Marc Martín. El partit, a les 18:15 h, comptarà amb la narració del periodista de RTVE Albert Font i amb els comentaris tècnics de l'exfutbolista Olga García.