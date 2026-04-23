'Aquí parlem' celebra Sant Jordi amb el llibre de Jordi Xuclà
- Lluís Falgàs parla amb el professor i polític del seu llibre 'Els catalans en la guerra freda cultural i l’europeisme'
- Dissabte, 25 d'abril, a les 12:45h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
Aquesta setmana, 'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs entrevista el professor i polític Jordi Xuclà. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
Lluís Falgàs parla amb Jordi Xuclà que presenta 'Els catalans en la guerra freda cultural i l’europeisme'. Un llibre que segueix el fil que uneix el moment fundacional del projecte europeu de postguerra amb el retorn de la democràcia i la integració d’Espanya a Europa. És la història del Moviment Europeu català i dels contactes internacionals de l’antifranquisme. Xuclà és doctor en Comunicació i llicenciat en dret, ha esta senador i diputat al Congrés. Actualment, és professor de Relacions Internacionals a la universitat i president del Consell Català del Moviment Europeu.
A més, 'Aquí parlem' analitza l'actualitat política i parlamentària. Aquesta setmana, repassa el Consorci d'Inversions, una proposta presentada pel Govern i ERC per impulsar l'execució de la inversió de l'Estat a Catalunya. També se centra en la regularització extraordinària per a persones migrants, que aquesta setmana ha començat el termini per sol·licitar-la de manera presencial.