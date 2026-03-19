Ferran Pedret, del PSC, a 'Aquí parlem'
- Lluís Falgàs entrevista el president del Partit Socialista de Catalunya al Parlament
- Dissabte, 21 de març, a les 12:45h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
Lluís Falgàs, director i presentador d'Aquí parlem', compta amb el president del PSC al Parlament, Ferran Pedret. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada en l'ajornament del debat dels pressupostos de la Generalitat.
Aquest dissabte, Lluís Falgàs entrevista Ferran Pedret, president del grup parlamentari Socialistes i Units per avançar. Falgàs li demanarà per les negociacions amb ERC per aprovar els pressupostos, en altres qüestions.
A més, 'Aquí parlem' repassa l'activitat política i parlamentària centrada en l'ajornament de la tramitació dels pressupostos. La sessió de control al president Illa s'ha centrat en la decisió de retirar el Projecte de llei de pressupostos que s'havia de votar divendres. Des d'ERC han explicat que es comprometen a negociar per aprovar-los abans de l'estiu. També analitzarà la compareixença de Salvador Illa per informar de la situació de col·lapse que pateix Catalunya, demanada per Junts.