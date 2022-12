RTVE Catalunya estrena el documental 'Poetes, 50 anys després'

'Poetes, 50 anys després' neix per explicar què vam sentir la primera vegada que vam veure el film 'Poetes catalans' (1970) de Pere Portabella i com va ser possible un recital de poesia catalana multitudinari en plena dictadura, celebrat el 25 d’abril del 1970 a la sala Gran Price de Barcelona.

Per diverses raons, les imatges clandestines de Portabella avui són l'únic testimoni d'una primera i última vegada. D'un recital sense precedents, amb el català en veu alta com a símbol de resistència i amb alguns poetes recent tornats de l'exili. Avui, tot i no haver conviscut amb aquella generació, l'emoció que transmeten ens és propera. L'acte va ser possible gràcies a la implicació de gent molt jove que, en bona part, van treballar des de la clandestinitat.

Feliu Formosa i Carme Sansa rtve catalunya

El documental fa ressorgir algunes d'aquestes veus, com el propi Pere Portabella, l'escenògraf Frederic Amat, l'actriu Carme Sansa o el director escènic Feliu Formosa.